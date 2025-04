¡Cool Goal! Reseña personal

Muy buenas amigos de la comunidad de gamehag para mí es un honor traerles un nuevo juego para su lista ocio, cabe destacar que este juego se encuentra ahora mismo en tendencias ya que salió para este año por lo que seguramente ya habrán visto muchos anuncios de publicidades tanto en la Zona App de gamehag como en muchas otras redes sociales.Cool goal es un juego que fué lanzado para la fecha del 2 de septiembre de este año y clasificado para el género de (habilidades) el cual nos ofrece una gran serie de desafíos, pero ojo tu deber como deportista del futbol será únicamente hacer disparos hacía la portería enemiga para lograr un gol y sumar monedas a tu inventario.



Este interactivo juego de desafíos llegó para los aficionados del deporte a la tienda Play Store totalmente gratuito en android OS lo estuve probando un buen tiempo y puedo comentarles por encima que es divertida ya que contiene una gran variedad de niveles donde te ofrecen una mayor dificultad a medida que vas avanzando, pero como les comenté en la introducción tu único objetivo será ser un goleador estrella en el ámbito de los penaltis y a cambio de superar cada etapa serás recompensado con una cierta cantidad de oro con el cual podrás comprar algunas skins exlusivas y algunas otras sorpresas de las cuales les estaré comentando más adelante.Desde la historia los penaltis fueron más que un disparo al aire libre sin ningún tipo de barreras (jugadores) cubriendo la portería para evitar que entre el balón de futbol, esta sólo se puede aplicar si alguno de estos jugadores incurren a alguna falta.Todos nos conocemos estas reglas pero yo quiero agregarla para el que no entienda mucho ó no sea tan fanático del futbol.Muy sencillo tutorial con el que iniciarémos de un asistente quien nos indicará donde poner el puntero para cada disparo pero si te fijas bien en la imágen del título de arriba podrás ver unos puntos púrpuras, estos son el ángulo con el que debes disparar sin salir del margen de la portería porque si fallas almenos 1 disparo te regresarán a 2 ó 3 niveles atrás por lo que yo te recomendaría que no arriesgaras tantos disparos donde no valga la pena.Existe un pequeña posibilidad de que en balón de futbol entre rebotando entre las vallas de contención ó bien sea desde algún jugador que esté protegiendo la portería sin embargo estas barreras de que te he mencionado antes (jugadores) pueden moverse en algunos niveles para que sea más complicado para tí acertar un gol, recuerda sólo tendrás 1 oportunidad para cada disparo y si deseas volver a lanzar deberás ver una publicidad dentro del juego.Lo interesante de este como muchos otros juegos de habilidades es que podrán premiarte por tan majestuoso disparo, esto lo he mencionado en la introducción donde decía que por superar cada nivel te sumarían una cierta cantidad de oro el cual viene siendo el dinero local del juego con el que podrás hacer uso de él para comprar skins exclusivas tanto de personajes nuevos como de los mismos balónes de futbol, por otro lado una de las cosas que me causó un poco de gracia en las skins es que estos personajes tienen un parecido a los de las películas de acción ó ficción así que si eres nuveo en este deporte te invito a que mires primero la tienda de skins porque seguramente algúnos de estos te sacarán una sonrisa.Las llaves moradas vienen siendo la segunda moneda local del juego y se obtienen en los niveles, podrás verlas colocadas cerca de la portería y para recogerlas sólo deberás disparar el balón hacia ella.Es cierto que muchos juegos no serían lo mismo si no contáran con aspectos únicos del cual presumirle a tus amistades pero cool goal cuenta con una pequeña tienda de oro y llaves moradas donde podrás adquirir muchos aspectos un poco chistosos tanto de personajes como de los mismos balónes con el que disparas en cada uno de los niveles.Pero seguramente te estarás preguntando ¿existe alguna forma de obtenerlos más rapido? y la respuesta es (Sí) , se dice que hay niveles bonus del cual les estaré comentando más adelante pero la cosa es que en estos tras ser superados puedes tener una mínima posibilidad de que te salga una skin exclusiva en una caja de sorpresa, recuerda que no es necesario meterle ni un centavo a este juego para obtener todos lo que éste te ofrece sin emabargo sólo puedo decirles que tiene muchos anuncios molestos y si deseas eliminarlos debes pagar con dinero real para que estos no aparezcan (No vale la pena).Cool goal se compadece de los que no tienen tanto dinero empezando por lo que decidieron implementar un nuevo nivel donde podrías ganarte una considerable suma de oro, lo interesante viene cuando debes ganartelo de la misma manera en como disparas cada gool a la arquería sólo que la única diferencia es que no habrán barreras de contención alguna para que esto sea más accesible para tí.Si mal no recuero creo que debe ser cada 10 niveles donde podrás ver este nivel lleno de oro pero por otro lado sólo puedes ejecutar 3 disparos asi que te recomiendo que busques el mejor ángulo en donde creas tú que recogerás más monedas de estas, no te preocupes por llaves moradas ya que sólo coleccionando 3 de estas podrás desbloquear 1 baúl de skins exlusivas de personajes reconocidos en películas lo que pone de este juego algo más divertido, debo recalcar que cool goal no contiene modo multijugador.Para jugar a este juegazo sólo debes tener en cuenta que tu dispositivo android deber ser superior a 4.0 en adelante, memoria ram de almenos 1GB , procesador dual core MTK de 1.3 Ghz como mayor preferencia y un GPU (tarjeta de video integrada) adreno 330 ó un cortex , esto para que el juego no te corra algo lagueado y no tengas problemas de recalentamiento en su dispositivo por lo que recomendaría no usarlo mientras está en su estaba de carga.Por otro lado no recomendaría meterle dinero a este juego por el siguiente motivo (no contiene sistema de guardado de cuentas) sin embargo si pagas por eliminación de publicidades se podrá guardar por la ID de tu correo pero esto no garantizará que queden a salvo tus partidas y progresos.Chicos y chicas no digo que todo juego sea malo pero si tienen algunas bajas dentro de la comunidad que pueden restar puntos ó inclusive perder el interés de los usuarios que lo descargan, pienso que para que este juego sea un poco más interesante debería ampliar la posibilidad de disparos a la arquería e implementar un bonito modo de multijugador y por su puesto esto sin dejar atrás al sistema de guardado de cuentas el que hará posible de que tus partidas queden a salvo y no recurras a tener que obtener todas las skins si reinstalas el juego.Para ir culminando quisiera saber ¿que te ha parecido mi artículo? 