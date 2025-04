Beach Buggy Racing (Mi experiencia y opinión)

Muy buenas amigos de la comunidad de gamehag para mí es un honor traerles un nuevo juego pero antes debo contarles que si son amantes de las carreras ó un modo multi-jugador adictivo pues este es su juego ideal para competir y llegar a lo más alto del top mundial, les hablo del famoso juego Beach Buggy Racing el cual lo podrán encontrar de forma totalmente gratuita desde la tienda (Play Store) Disponible para la plataforma de android OS.En pequeño resumen el juego consiste en unas ardúas carreras en contra de sus enemigos para debutar entre el primer lugar para cada una de las copas existentes que tiene el juego, este juego está lleno de sorpresa así que te recomiendo que te quedes a leer mi artículo porque les comentaré en base a mi experiencia lo que ha sido el juego para mí en conjunto a una pequeña reseña de cada cosa que trae el juego.



PD: Estas capturas que verán a continuación fueron tomadas por mí persona para brindarles a ustedes una mejor calidad de imágnes y puedan disfrutar del artículo tanto como yo

Este juego enmarcado para muchos jugadores aficionados por las carreras y pequeñas aventuras ha venido para quedarse, con esto les quiero decir que el juego contiene unas muy buenas mecánicas de conducción gracias al giroscopio del dispositivo android brindandonos una mejor experiencia al volante, como les comenté en la introducción este juego tiene muchas sorpresas ya que cuenta con variedades de pistas con un alto margen de exploración y atajos que de seguramente te dejarán atónitos.Contaremos con unas mejoras de vehículo por cada oro que vayamos ganando dentro de cada carrera pero dejame advertirte que las entradas a cada copas ó torneo tendrán un costo mínimo de 1 ticket verde, estos tickets son un paso para cada carrera que desees emprender y sin ellas deberas esperarte almenos en un plazo de 24 hrs para que se regeneren y vuelvas a participar.Pero no se desanimen honestamente la espera vale mucho la pena porque los niveles principales son muy sencillos sólo hasta que pises los grand pix de 500 en adelante.Honestamente he probado cada uno de los mandos y puedo decirles que son muy sencillos de manipular de hecho al iniciar el juego tendrás una pequeña guía de como conducir según sean tus preferencias, y con esto quiero decir que puedes usar tanto el touch para moverte con ambas flechas (izquierda y derecha) frenando con un pequeño toque en cualquir parte de la pantalla pero seguramente te estarás preguntando ¿como acelero? pues no necesariamente debes pulsar algún otro botón de touch para hacerlo ya que el automáticamente lo hace sólo sin que tú se lo indiques, yo en lo personal recomiendo mucho el mando de "Tild" el cual te ayuda a manejar con la ayuda del giroscopio del dispositivo android y no con el touch el cual resulta un poquito menos complicado si eres novato en este juego.Lo más interesante es que este juego cuenta con una variedad de jefes los cuales puedes derrotar al final de cada seriel por cada copa a la que te vayas a apuntar.En el tutotial podrás hacer el uso de las trampas para ganar la ventaja sobre cada uno de tus rivales pasando por encima de una burbuja misteriosa el cual contiene dentro un objeto trampa totalmente aleatorio.Como todo juego de carrera donde existe mucha rivalidad no puede hacer falta el uso de las trampas ya que es una de las herramientas más importantes para romper el hielo y robar el primer lugar si muchos de tus enemigos te llevan la delantera, contarémos almenos con 27 items de trampa en carreras las cuales tienen cierta habilidad de poder para dejara a tus rivales fuera de carrera temportalemente.Por otro lado estas tienen un parecido al famoso juego de mario kart pero con una temática al estilo veraniego ¿interesante verdad? como podrás observar tendrémos en la parte superior derecha unos diamantes de color morada que cuya función es la de comprar unas de las mejores cosas del juego (dinero local del beach buggy racing) en conjunto del oro, aunque la diferencia entre el oro y el diamante es que con el oro podrás comprar sólo mejoras ó trampas, pero con el diamante morado podrás hacer de todo.Ojo les recuerdo que con el oro también podrán comprar skins exclusivas si eres amante de los aspectos pero no te preocupes todo en el juego se puede conseguir dentro del juego hasta cierto punto.Estos aspectos pueden conseguirse por una cierta suma de oro ó diamantes morados pero no les negaré que las mejores cosas se consiguen comprando con dinero real, de cierto modo estas skins a diferencia de las que vienen por defecto te dan un pequeño beneficio para que puedas romper el hielo en tus carreras y sorprender un poco a tus rivales pero recuerda que debes elegir sabiamente ya que no serías el único con aspectos dentro del juego.Podrás comprar paquetes exclusivos de aspectos que contienen una buena suma de oro y diamantes sólo usando dinero real, pero ojo no te deprimas porque cada 47 hrs podrás obtener una caja de regalos el cual contiene diamantes morados ó en su defecto oro para que puedas disfrutar sin gastar un sólo centavo.Otra de las cosas que podrían beneficiarte el la ruleta de la suerte el cual contiene una gran variedades de premios interesantes, uno de los regalos dentro de esa ruleta son : Oro, diamantes, autos , ó trampas al inicio de cada carrera animate todo lo que es regalado no cae nadita mal :)Sé que muchos de nosotros somos paridiarios de que si el juego no contiene una base de datos aveces no vale la pena probarlo (Bueno así almenos yo pienso) pero puede que su pensar sea muy distinto al mío.Les tengo una buena y otra mala noticia, la buena noticia es que el juego puede ser guardado sin miedo a perder todo tu progreso asi que no te preocupes por eso y la mala noticia es que el juego contiene anuncios un tanto molestos pero "Ojo" estos anuncios de cierto modo pueden beneficiarte dandote bonus si miras algún video hasta el final y se te recompensaría con un booster de turbo llamado (Gass Monkey) dicho turbo lo puedes probar en el tutorial para que refresques tus conocimientos.El juego contiene una tienda integrada bien bonita donde podrás ver una rotación de ofertas ó paquetes a un buen precio pero como les mencioné no hace tanta falta meterle dinero al juego a menos que así lo desees, obviamente los que compran con dinero real en aspectos, mejoras ó coches nuevos tendrán una gran ventaja sobre todos los jugadores pero no esta demás decirles que si se les puede ganar de igual manera asi que no se preocupen <3.Lamentablemente para jugar este modo deberás pagar una cierta suma de dinero real , lo que pone a muchos jugadores tristes pero si dado caso llegas a comprar la expansión disfrutarás del beneficio de usar tanto el touch hasta mandos adpatables y la experiencia de juego será lo suficientemente buena, pero de lo contrario no podrás usar este expansión ni competir con los que ya han obtenido dicho multijugador comprando con dinero real.No te desanimes aún así el juego sigue siendo divertido con el simple hecho de que contamos con muchas series ó modos por desbloquear a cambio de tickets verdes, en las series existen modos de grand pix donde la dificultad aumenta desde los 250, 500 hasta un máximo de 1000 hp.Estas cifras son denominadas para la velocidad de caballos para cada motor y la dificultad al entrar a una de 1000 hp ya que serán mucho más rapidos que los de 250 hp.Les seré honesto diciendo que lo único que tiene de malo el juego es que debas comprar la expansión del multijugador para poder enfrentarte a enemigos globales ó amistades tuya, otra cosa que puedes elegirlo si así lo deseas es cuando aparecen los anuncios dirigidos aunque de cierto modo si permites estos anuncios dirigidos sacarás provecho de las recompensas gratuitas que tiene el juego.Para hacer este artículo hice un pequeño test desde un dispositivo de gama media/baja J1 mini para demostrarles que este juego si se puede correr siempre y cuando tus características sean parecidas a este dispositivos, mi experiencia fue muy buena y no tengo quejas en cuanto a los gráficos podría darle un 8/10.Para los que aún no lo saben este juego fué ofrecido por los desarrolladores de Vector unity y lanzado para el año 2014 por lo que se puede decir que no está en tendencias sin embargo sigue recibiendo actualizaciones actualmente, para ir finalizando quisiera saber ¿que te ha parecido mi artículo? ¿alguna vez lo haz jugado? cuentame cuales fueron tus experiencias. 