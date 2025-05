League of Legends(El juego que cambio mi vida)

_Hola comunidad de Gamehag hoy vengo con un juegazo y no sé cómo describirlo, es excelente en casi todos los sentidos, tanto su jugabilidad , ambientación, personajes y eso si una vez que juegues esto ya no volverás a saber lo que es el mundo exterior , bueno lo digo de forma literal ya que te enviciara tanto que no vas a querer jugar otro juego si no puro este , y me refiero a League Of Legends. Sin más que agregar empecemos ya que este juego marco una diferencia en todos los géneros.

_Este juego fue lanzado el 27 de Octubre del 2009 y desarrollado por Riot Games , y lo más peculiar es que es su único juego , aunque según rumores piensan sacar otro juego. El juego es un Multijugador , de arena de batalla en línea y de momento solo está disponible en PC , ya que próximamente vendrá una versión para móviles , este ambientado en una en un mundo de fantasía , llamado Runaterra , en la cual hay diversos personajes o campeones que son Héroes o Villanos con sus diferentes historias. El juego cuenta con 4 modos de juegos disponibles hasta la fecha y de son los siguientes:La grieta del invocador: Este es un modo de juego 5v5 en la cual nos encontramos en un mapa en el que ambos extremos tanto del enemigo como amigo hay un nexo, es un cristal gigante el cual debemos proteger, pero antes de ese cristal estarán las torretas que disparan a cualquier enemigo y por supuesto los campeones que impedirán que las torretas caigan a manos enemigas. Bosque Retorcido: Este modo es un 3vs3 y el mapa es diferente, pero con el mismo objetivo, el cual es destruir el nexo enemigo en este modo las partidas son más cortas que el anterior ya mencionado. Abismo de los lamentos: Este modo también no tiene tanta duración con respecto a los anteriores, pero se enfoca en un 5vs5, los personajes nos los darán al azar, y una vez que salgamos de base no podremos comprar nuevamente, este modo se diferencia más por batallas en equipos, pero al final todo se trata de destruir al nexo enemigo. Team Fight Tactics: Este modo es ya más un juego de estrategia y buenas decisiones y no controlamos a los campeones como tal, digamos que es una especie de ARENA AFK, pero con toques originales de League Of Legends.



_En definitiva para mí esto es algo innovador , nunca pensé que este juego me iba a gustar mucho hasta un punto en que era imposible no jugarlo, generalmente estamos en un mapa no tan grande pero lo suficientemente basta y hecho a la medida en este caso la grieta del invocador. Al principio estaremos en la selección de campeones , elegimos nuestro personaje y lo controlaremos con las siguientes teclas : Q,W,E,R,F,D y otras ya opcionales como 1,2,3,4 que nos servirán para objetos comestibles como pociones curativas o de mana e activas y pasivas de algún objeto. Al principio seremos nivel 1 y solo contaremos con una habilidad, pero a medida que avanza el tiempo y farmeamos o matemos campeones enemigos, se desbloquean más habilidades, hasta llegar al nivel 18. También tenemos la tienda el cual podremos comprar objetos que le darán a nuestro personaje más daño o aguante, dependiendo del personaje o si la situación lo exige. Anqué sea el mismo mapa cada partida es diferente y puede suceder cualquier cosa y viviremos una experiencia de juego nunca antes vista, créanme si juegan este juego ya no hay vuelta atrá



Este es el mapa más popular la grieta del invocador, en el hay 3 carriles y la jg , generalmente en el carril superior van los personajes luchadores o tanques , en el carril central van los magos o asesinos , el carril inferior está el soporte junto al adc o tirador y por último la jungla , en donde debemos matar a los monstruos que están en ella y ayudar a las demás líneas. Cada rol y línea es importante en este juego y no solo las muertes importan también los objetivos, y buenas composiciones de equipo ya que una mala pelea 5vs5 si sale mal puede perjudicar toda la partida y perder. Al minuto 15 podemos tirar rendición en caso que no veas esperanza de ganar, al min 45 sale el Barón Nashor un dragón que al derrotarlo nos dará más daño y a nuestros súbditos los convertirá en supersubditos y las probabilidades de ganar son de un 90% a 100% teniendo el Barón a nuestro favor.









_Una de las características que más importan de este juego son los personajes, cada personaje es único y con habilidades únicas, que harán muy diverso a este juego, los tipos de personaje para cada rol son los siguientes y daré unos ejemplos y espero que también les sirva como guía.





_Ahri es un personaje de daño mágico tipo asesino, todo su poder se basa en un combo, el cual es el siguiente (E, W, Q) y eliminaremos a nuestro objetivo, pero cabe destacar que al principio no obtendremos ese daño, solo si tenemos buenos objetos comprado o ya es el min 40, pero generalmente mataremos de un combo y si somos buenos carrearemos partidas, generalmente los personajes de daño mágico hacen mucho daño en área para desgastar o buscamos matar el tirador enemigo ya que es el daño y matar puede ser una victoria segura , pero generalmente no siempre esto es así.



_Los asesinos de daño físico son aquellos que utilizan objetos de Daño, pero generalmente su daño no es en área, se enfocan en matar a un solo objetivo y en este caso el tirador o adc , no importa si muere en el intento pero ese es su deber , y como dije anteriormente no necesariamente es así. Los asesinos De daño físico tienen un buen potencial contra magos en el carril central, uno de los ejemplos puede ser Zed o Talon e incluso Akali , pero esta ultimas es de daño híbrido , ósea puede armarse daño físico o mágico.



_En general son hypercarries , pero son débiles para este ejemplo usare a Yasuo un personaje muy popular del juego , tiene una gran capacidad al 1vs1 y de iniciar peleas su daño es progresivo y explosivo , ósea él puede matar a un tirador casi igual de rápido que un asesino , y parte de eso puede hacerle frente a otros luchadores y algunos tanques algo que un asesino no podría hacer en términos de igualdad de condiciones.



_Son Campeones iniciadores que cuentan con mucho cc o habilidades de aturdimiento, y tienen un aguante increíble su deber es absorber la mayor cantidad de daño posible mientras los demás atacan de forma segura, en este caso Amumu un personaje muy tanque, pero también hay otras opciones como Senjuani y Zack. En una partida si no hay tanques es muy probable que pierdas ya que no hay aguante y eso es importante en una composición de equipo.



_Los tiradores o ADC se enfocan en hacer el máximo daño posible, mientras disparan desde atrás de manera segura, por lo general son personajes de daño físico y son a distancia. Estos personajes son muy débiles y deben ser protegidos por un soporte ya que de lo contrario son presa fácil para los magos, asesinos, luchadores y jungleros. Una de las cosas más importante en una partida es proteger a tu adc , pero en algunos casos no es necesario si tu estas fedeado ósea muy adelantado en objetos y nivel , pero no hay que confiarse._No podemos olvidarnos de los soportes, ya que son los que ayudan a tu tirador e equipo y aportando visión, curación y escudos al momento que se requiera. Esta es una línea muy rechazada por algunos, también está muy criticada por un público de jugadores machistas que solo dicen que es una línea para mujeres, lo cual no es así, cada línea es importante, y sin importar que seas hombre o mujer, no deberías ser criticado.



_Estos personajes son lo más OP de este juego, los luchadores tanques tienen la posibilidad de hacer un buen daño y aguantar al mismo tiempo, en igualdad de condiciones un asesino,mago,tirador y algunos luchadores no podrían contra ellos solo luchadores tanques entre si se dan la talla , pero siempre hay una que otra excepción , un claro ejemplo es Darius un personaje que no tiene mucha movilidad , pero lo que aguanta y lo que mete una vez que te agarra es brutal. Los personajes luchadores tanques por no decir todos daré unos cuantos nombres más: Illaoi ,Garen,Kleed y Olaf por supuesto hay más pero solo nombre a algunos relevantes. _Los jungleros se enfocan en farmear las criaturas de la jungla en el mapa de la grieta del invocador, generalmente siempre andan por 1 nivel menos que las demás líneas pero un buen gankeo , que significa ayudar a otra línea amiga , puede ser controversial y decisivo para ganar una partida , un buen junglero marca la diferencia y es posible que al min 25 ya la estés ganando. Los personajes utilizados para este modo son luchadores, tanques de daño mágico y algún que otro asesino de daño mágico aunque no todos los personajes están hechos para ir jungla pero los típicos usados son: Warwick y Maestro Yi.

_También podremos colocar a nuestro personaje favorito de fondo de perfil, podemos masterizar a nuestros personajes y lo que identificara el nivel de manejo de nuestro campeón serán las maestrías, el máximo nivel actualmente es 7 con ese nivel presumirás que tan profesional eres jugando con ese campeón. También a medida que avancemos en el juego subiéremos de honor si somos jugadores buenos y respetuosos.





_Tenemos una cantidad de personajes de 145 hasta la fecha de hoy, también podremos comprar trajes o skin para personalizar a nuestros personajes, también gestos y Wars . Cada skin está ambientada en un universo paralelo de League of Legends y con un nivel de detalle de bastante diferencia dependiendo del tipo de skin ya que se catalogan en diferentes categorías y mientras más cara sea la skin mejores efectos y voces nuevas traerá.



_En términos gráficos el juego es muy discreto pero aunque este juego no se vea mejor que Dota 2 , se ve muy bien su estética y el cariño que le dedican a cada personajes , los efectos visuales no molestan para nada a la hora de hacer una jugada , las físicas de los personajes están muy bien logradas. Las opciones graficas permiten modificar casi todo desde los efectos visuales, las texturas del mapa y personaje y las sombras dándonos un buen control sobre los gráficos y podemos ejecutar este juego con un procesador 2 núcleos a 2.0 GHZ 4 gb RAM y una tarjeta de video de 256 Mb ósea literalmente cualquier pc de hoy en día debería mover este juego.