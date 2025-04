CONFERENCIA XBOX E3 2019, MINI RESUMEN.

NOTA INDRODUCTORIA: Hola todos, en esta ocasión quiero revisar y mostrarles aquello que me pareció realmente interesante en la conferencia de hoy por parte de Microsoft, de antemano me disculpo por la calidad de una de las imágenes sobre Gears y Borderlands que verán más adelante, fue lo mejor que pude conseguir.

Sin más que agregar, comencemos:

LA PRESENTACIÓN DE XBOX FUE….ATRACTIVA

Punto de partida: los Juegos

Estoy feliz, en esta conferencia nos mostraron cosas realmente novedosas, nos detallaron que están en camino una buena cantidad de juegos nuevos entre 2019 y 2020, tanto indies como títulos triple A que podremos disfrutarlos también por medio del servicio del Gamepass si lo deseamos, donde principalmente mencionaré solo algunos nombres como: The Outer Worlds, un juego que por su anuncio es un first person shooter con un toque de mundo abierto y cuyo ambiente me recordó un poco al que poseía el primer Borderlands.

Bleending Edge, que por lo visto es un juego donde reinará los golpes y los combates cuerpo a cuerpo con un sistema de clases (como el que ya conocemos en juegos como TF2 u Overwacth) donde se enfrentarán equipos con miembros de 4 jugadores entre sí.

Tuvimos la confirmación de la secuela de Ori and the blind of forest conocida como Ori and the will of the Wisps, cuya dirección artística esta increíble, tan solo véanlo, me encantó el diseño de esa araña.

El nuevo Minecraft Dungeons, que es en esencia un Minecraft con toques del sistema de Diablo.

Un juego de terror llamado Blair Wicht, cuya estètica me recordó un poco a outlast.

Y mi favorito: Cyberpunk 2077, un juego que posee un ambiente futurista donde las personas poseen implantes tecnológicos (al puro estilo de Deus ex machina divided), y donde curiosamente hará aparición el actor Keanu Reeves dentro de su historia.

También se nos presentó de una mejor manera aquello que EA no pudo hacer durante su conferencia, presentar de una forma adecuada e interesante el nuevo de juego de Star Wars en el que estaban trabajando y que tiene por nombre “Star wars: Jedi Fallen Order”, donde se nos mostraba como se veía el juego ingame, mostraba batallas en contra distancia contra los Space Troopers y contra vehículos, se veía al grupo de rebeldes que conocimos en la película de Rouge One, todo esto en un corto tráiler de menos de 3 minutos que hizo emocionar a muchos a comparación de los 30 minutos de gameplay que EA mostró durante su presentación, punto positivo a favor de Microsoft por presentar de esta manera el juego por si me lo preguntan.

Medio tiempo: Mejoras en el servicio del Gamepass

Se anunció un agregado importante con el Gamepass de Xbox, primero se recordó que llegará a pc por medio de Windows y tendrá dos niveles de suscripción, el primero que sería el básico que da acceso al catálogo con un precio de 9.99 dolares al mes (10 dolares redondeando, al final).

Y el segundo paquete que lo llamaron Gamepass Ultimate, dará acceso al catálogo de Gamepass tanto en consola como en la Xbox one, junto con el acceso al Gold, este paquete costará 14.99 dólares al mes.

Luego se mencionó que volvieron a agregar más juegos a su catálogo aparte de los juegos que ya mostré en el primer punto, como podrán ver entre los más destacados encontramos a la colección Handsome de Borderlands, Metro Exodus, la versión Voidhearth de Hollow Night y batman arkham knight.

Conclusiones , anuncios y el plato fuerte del evento: Gears 5 y Halo infinite

Después nos mostraron varios materiales sobre Gears 5, comenzaron con un increíble tráiler donde se ve una pequeña probada del papel de Kait dentro de la campaña, teniendo un extremo conflicto de intereses al recordar a sus seres más cercanos.

Se comentó que su fecha de lanzamientos será el 10 de septiembre de 2019 y que durante julio y agosto se harán varios testeos de los servidores junto con los modos de juego multijugador que poseerá este título, entre estos, horda y el nuevo modo conocido como escape, las fechas podrán visualizarlas en la siguiente imagen:

Se enunció que existirá un paquete de skin de terminator otorgado a aquellas personas que hagan la precompra del juego o aquellos que puedan acceder al juego a través del gamepass, 3 días antes de la fecha de lanzamiento, y la aparición oficial de Gears Pop que será un juego para móviles.

Mostraron otro tráiler de Borderlands 3 donde podemos apreciar una vez más a los antiguos personajes de las entregas pasadas y la inclusión de unos nuevos, junto con el anuncio de una expansión gratuita para Borderlands 2 (pero por medio de la Handsome Collection), donde se muestra un epilogo que explica la transición de la segunda a la tercera entrega.

Informaron sobre el arribo de otros títulos como la secuela de Diying light, una nueva versión de la Xbox one llamada Project Scarlet (que permitirá el desarrollo de juegos hasta en 8k) y una nueva revisión al control Elite de Xbox.

Y por último pero no menos importante, tuvimos un vistazo a Halo infinite, donde podemos observar un nuevo motor gráfico que retorna al diseño artístico de antaño de las primeras entregas.

Junto con el retorno de un elemento que se había dejado un poco de lado en la franquicia: los anillos Halo.

Y pues eso fue todo lo que nos mostraron de halo, si, fue lindo y emocionante ver el cambio de diseño, el motor gráfico y la cinemática de presentación que se ve linda también, pero nos mostraron gameplay, otra queja que tengo es con Gears 5 ya que a diferencia de Halo Infinite, aquí si tenían material preparado para mostrar y no lo hicieron, y pudieron hacerlo durante la presentación del nuevo modo Escape del juego cuando mostraron a algunas personas con varias pc que tenían el juego, como podrán observar en la imagen.

La razón de lo anterior es simple: luego de la conferencia lo transmitirían por medio de Mixer, lo cual me pareció innecesario y hubiera sido mejor que lo mostrasen durante dicha coferencia de E3, digo, para eso sirven estas presentaciones, pero bueno, al final este es un acuerdo de publicidad por parte de Microsoft y Mixer que los beneficia a ellos, pero aún así me deja mal sabor de boca esta última decisión.

Y bueno, eso sería todo, gracias por leer este escrito y a continuación podrán ver la fuente en la cual se basó:

