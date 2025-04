Vamos a hablar del juego BirdGut

es un juego Free to Play en Steam, Indie de plataformas y puzzles 2D. Sus gráficas son a base de dibujos, modelos a trazo o dibujo a mano. Fue desarrollado por Micah Boursier, desarrollador independiente y único juego lanzado bajo ese nombre.Tu eres una especie de insecto, como una abeja. Al principios bagas por el mundo, entrando al panal de abejas donde esta la reina, y como no sirves, eres expulsado.El juego va de una abeja excluida del panal que luego es comida por un ave. Esta ve que los órganos del ave no son simples órganos, si no que son instalaciones que lavan el cerebro a los insectos y los hacen trabajar dentro del ave.En si, esa es la historia, se que tal ves suena aburrida, pero no. Es muy entretenida y te atrapa en ella, tal ves no en la historia en si, pero es un juego muy dinámico, fluido, entretenido y con unos efectos de sonidos perfectos.El jugador, debe ir esquivando las diferentes trampas que hay en las distintas secciones o simplemente debes usar tu mente para lograr llegar al objetivo. Por ejemplo, debes tener cuidado con los caracoles guardias que rondan por la sección, o también debes cuidarte del asido estomacal para no morir. Y también el puzzle es continuo, en una parte debes llevar el combustible a un barco para que este funcione y avanzas. Muy entretenido todo.No me queda mucho mas de que hablar la verdad, solo decirles que recomiendo el juego. Pero para que me crean que es un buen juego y es muy divertido, y no solo para mi, puedes ver en las reseñas de Steam que son Muy Positivas, y si lees alguna de ellas, hay muy pocas que sean malas, pero siempre habrá un par.El juego tiene 22 logros para desbloquear y el juego es actualizado muy seguido, pero no son muy pesadas. Esto es una seña de que el juego tiene un gran soporte detrás y que no creo que muera.Por ejemplo, hoy 10/06, se agrego un poco mas de dificultad, ya que una de las mayores quejas es que es muy fácil y ademas, se arreglaron un par de errores.Creo que ya voy a dar mi opinión personal. Se que tal ves el articulo no quedo muy largo, pero no hay mucho mas de que hablar. Solo me gusto el juego y hago este articulo para que ustedes se atrevan a probarlo y divertirse un buen rato.En lo personal, le doy un 9/10, porque, aunque sepa que el juego es blanco y negro, estaría bueno que se agreguen cosas de colores apagados, para darle un toque diferente a la vista.Por si quieres jugarlo, aquí esta el link en la plataforma de Steam: https://store.steampowered.com/app/1072390/BirdGut/?l=latam



Y, ya que estamos, les dejo un gameplay de casi 4 horas del juego:Espero les haya gustado el juego y el articulo!