Como ¡NO! hacer un artículo.

Gamehag, una plataforma que sencillamente nos vende tal producto que queramos o que se encuentre a la venta por el precio de simplemente jugar ciertos juegos en específicos, hacer reseñas o artículos sobre estos juegos o hasta promocionar la pagina. Pero no todo es flores y felicidad, puesto cada cosa buena tiene su lado malo… Aun que sea una pizca. ¿Y cuál es el lado malo en este caso? La comunidad.



Y no profundizare en cómo se comporta esta o su forma de actuar porque en cierto modo siento que no viene al tema… Bueno, sí que viene un poco porque esta es la causa del porque creo este articulo. Pero no quiero hablar de más y dar tanto relleno al asunto. Me he puesto a investigar o buscar artículos relacionados a este tema en Gamehag y me he encontrado con Tips, como no morir en el intento, como valorar un artículo en la cola de votación, como hacer un articulo e incluso artículos que te explican el uso de las runas y al parecer aun no ha habido algún cambio en la comunidad la cual sigue cometiendo los mismos errores, así que pensé… Si la gente no aprende con artículos que les enseña y les da tips para crearlos ¿Por qué no entonces crear un artículo que en vez de darte tips y enseñarte a cómo crearlos, te eche en cara los errores más comunes y la forma más efectiva de cómo NO crear un artículo? Para que asi al final y al cabo, os deis cuenta de los errores que cometen.

ATENCION!: Antes de continuar, el artículo presente contiene algo de humor (Que cabe la posibilidad de que… Ofenda a alguien o le parezca que estoy siendo muy rudo por mas inofensivo que sea) aparte de ciertas cosas importantes que en cierto modo si aporta y ayuda a la comunidad de Gamehag, si no te gusta el estilo de este articulo pero aun así quieres saber ciertos tips y consejos que te ayuden a saber los errores básicos y te ayuden a crear tu articulo ideal. Te recomendaría buscar artículos de otros autores, porque la verdad es que ya se encuentran 3-4 vigentes y no están nada mal.

CONTENIDO.

Spam: Empecemos por lo básico y lo que suele ser más sencillo para todos nosotros, que vendría siendo el “Spam” que sencillamente consiste en escribir ciertos garabatos en un artículo y luego repetir el proceso copiando y pegándolo con Ctrl+C y Ctrl+V. En cuanto a la portada y el titulo, le podemos poner lo que nos plazca, da igual si no tiene nada que ver en cuanto a los garabatos que escribimos, mientras más raro quede mejor. Luego que ya hayamos preparado nuestra obra maestra, la enviamos a la cola de votación y volvemos a repetir una y otra vez este proceso para que así al final nos dé el resultado de que… Oh, nos rechazaron el articulo. A continuación un claro ejemplo.

Plagio: La segunda técnica más sencilla y fácil para NO hacer una articulo vendría siendo el plagio, que sencillamente consiste en copiar y pegar tanto el texto como las imágenes de un articulo, ya sea un artículo de Gamehag o sacado de una fuente externa de internet. Lo que vamos hacer a continuación es bastante sencillo, primero descarguemos y guardemos todas las imágenes de el respectivo artículo que queramos plagiar (Incluso la imagen de portada). Luego de haber hecho eso, copiamos y pegamos literalmente todo el texto tal cual se encuentra en el artículo que queramos plagiar y luego lo subimos como si fuese nuestro. Al final de todo, nos daremos que alrededor de menos de 5 minutos nuestro articulo habrá sido rechazado con aun así el efecto secundario de poder bugear la cola de votación puesto artículos copiados y pegados de gamehag que hayan sido plagiados a lo literal suelen bugear la cosa de votación, haciendo así, que los artículos de las demás personas no se lleguen a lograr ver y ahí es cuando un administrador viene a supervisar y nos ganamos un rico y sabrosa suspensión o ban :). Ejemplo claro abajo.

¡NO! Usar Word o SpellBoy: Si lo que queremos es hacer un artículo que tenga aun que sea una posibilidad de 99,99% de ser rechazado por Formato de Texto Incorrecto o Fallas Ortográficas aun así nuestro articulo no sea Plagio ni Spam, la mejor forma de hacer esto es no usando Word ni Spellboy. Dos programas que simple y sencillamente te corrigen si escribes cierta palabra mal o sin tilde… Cosa que no queremos que pase ¿No?

¡NO! Nuevas ideas o ideas que no se hayan usado: Esto es simple y no tiene perdida, no hace falta ser un megamente para saber cómo aplicarlo de la forma correcta. Simplemente busca juegos de los que ya se hayan hablado mucho (Pero mucho) en Gamehag, que por lo menos tenga un total de 1-3 páginas de artículos y ponte a escribir sobre este juego. ¡Dato importante!: Mientras tu articulo no aporte nada pero que nada nuevo a lo que ya de por si hablan los demás artículos, mejor. Puesto se verá que tu articulo terminaría siendo inservible y que no aportas nada nuevo así que sería directamente una tontería aceptarlo. Ejemplo abajito.

Evitar ser original y tener nuestro estilo propio: Esto ya es más que todo algo personal y que posiblemente no nos haga conseguir un rechazo, pero sí que es algo muy mezquino. Sencillamente, copiarle el estilo de hacer los artículos a otros usuarios o redactores no se considera plagio ni nada por el estilo, pero sí que para ciertas personas no suele ser algo agradable. Está bien que tomes referencias o tomes de ejemplo a estas personas, pero copiar el estilo a diestro y siniestro ya es algo de muy mal gusto. No tengo ejemplo para este.

¡NO! Usar Runa Ansus: Si alguna vez cometemos el error de hacer un buen articulo y resulta ser aceptado por la comunidad y también por los moderadores, procura no utilizar Runa Ansus, puesto esta lo que hará es duplicar un 50% las ganancias de ese artículo. Así que para no agravar las cosas más de lo que están, lo mejor que podrías hacer es simplemente vender la runa o no usarla.

¡NO! Tiene nada que ver con el portal: Sin duda otra de las formas más fáciles y sencillas de generar que nos rechacen el artículo, sería hacer un artículo que no tenga nada que ver con el portal, es decir, que no sea de juegos ni cosas relacionadas a estas. (Como Pc Gamers, Consolas, Guias de juegos, etc). Así que para lograr esto yo os recomendaría hacer un artículo que sea un tutorial de cocina ya que no tiene nada que ver con el portal ;).

F.A.Q

-¿Cuánto se gana por crear un articulo?

Respuesta: Depende de la votación de los usuarios, normalmente la ganancia más baja seria de 300 y la más alta con suerte seria 600-700. Muy poco probable que lleguemos a 1000 gemas de ganancia (Sin runa Ansus).



-¿Cuánto tiempo tardan en aceptar un articulo?

Respuesta: El articulo pasa por un proceso de votación, primero por la votación de los usuarios y luego por la aceptación de los moderadores. Normalmente la votación de los usuarios suele durar alrededor de 5-30 minutos y la verificación hecha por un moderador alrededor de 24-48 horas.



-¿Por qué me mandan los artículos al foro?

Respuesta: Debido a que tu artículo está bien hecho, pero este no aporta información nueva o relevante al tema que ya no se haya dado antes por anteriores artículos, así que se decide mandar al foro. (La ganancia de gemas baja cuando se envía un artículo al foro, normalmente es de 30-150 gemas dependiendo nuevamente de votación de usuarios).



-¿Se puede hacer artículos estilo guía?

Respuesta: Si, se puede. Pero normalmente las guías suelen ser largas así que lo más posible es que superes el límite de 11.000 caracteres por artículo (Y si la guía queda muy corto e irrelevante también sufres que te lo manden al foro).



-¿Algún otro método para conseguir Runas Ansus aparte del cofre semanal?

Respuesta: Anteriormente se podían comprar como premios al precio de 100-200 gemas, pero ya no se encuentran disponibles y tampoco volverán a llenar el stock. Esto es debido a que si la empiezan a vender nuevamente se volvería prácticamente un abuso esta runa haciendo así que la mayor parte de artículos ganemos un 50% más de las ganancias que deservamos por tan solo invertir 100-200 gemas (Que obviamente se recuperan en un abrir y cerrar de ojos).



-¿Cómo consigo mi rango de redactor?

Respuesta: Cuando ya hayas acumulado 10 artículos escritos en tu cuenta, se te dará la posibilidad de ser redactor. Lo único que tienes que hacer es reclamárselo a Misty educadamente y alrededor de 24 horas tendrás tu rango de redactor.



-¿Beneficios del rango redactor?

Respuesta: Aparte de que la imagen del nivel en el que nos encontramos actualmente es reemplazada por otra con un icono de un Lapicero de Fountain, también tendremos la posibilidad de poder escribir o enviar 5 artículos por día, que si no me equivoco el límite para los usuarios normales (Que no son redactores) son un total de 3.

FINAL.

En fin, espero que esta guía os sirva y normalmente no suelo hacer despedidas así en mis artículos (A no ser que sean viejos, en esos sí que hacia) pero es que no encuentro nada relevante que poner acá en cuanto al artículo aparte de una despedida puesto el articulo presente no se basa en una reseña, sino en una guía. Quizás, en un futuro muy lejano saque mas artículos de este tipo, no lo sé. Normalmente mi estilo de artículo es más que todo análisis y reseñas. Nos vemos a la próxima.