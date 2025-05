¿Cómo dificultar tu aventura en Minecraft?

Construcción y aventura son dos palabras que definen muy bien lo que puede ofrecer Minecraft, un videojuego que te sitúa en un vasto mundo lleno de cosas por hacer. Aunque sea un videojuego que ha pasado por la boca de muchos y llega a ser incluso aburrido para algunos de escuchar, lo cierto es que Minecraft llega a ser mucho más de lo que se habla comúnmente, y que mejor que comprobarlo con un artículo que lo demuestre. A continuación te mencionaré distintas formas que tienes de completar el juego aumentando drásticamente su dificultad en cada una de ellas (y si, el juego posee un final, y es la batalla con el Dragon del Ender).





Las formas de dificultar Minecraft van más allá de simplemente establecer el modo difícil en el grado de dificultad, en este caso, trataremos con discapacidades, las cuales en un principio pueden sonar descabelladas e imposibles, pero tras ellas, existe un método que las hace posible y las fundamenta.

Minecraft sin minar.

Que mejor que empezar con esta discapacidad para adentrarnos al tema. Recientemente, se hizo bastante popular este reto debido a que lo consiguió un popular Youtuber, sin embargo, este se ha estado realizando desde actualizaciones anteriores, donde era por cierto mucho más complejo de conseguir. El reto consiste en no picar o siquiera destruir absolutamente ningún bloque o elemento del juego, que va desde la madera hasta incluso la hierba, la cual puede destruirse incluso por accidente. Puede sonar imposible desde un principio, minar es una de las actividades más usadas y practicadas del juego, incluso recordemos, representa en gran parte a este videojuego y está en el mismo título del mismo, aunque es posible y ya ha sido logrado por numerosos jugadores.









No es una tarea sencilla desde luego, al no poder destruir recursos, deberás depender totalmente de criaturas externas como aldeanos para tradear, o creepers para que ellos mismos destruyan los elementos que necesites. También es importante saquear las aldeas que visites y todos los monumentos, templos o estructura que visites, por lo que con este reto viajar es una tarea obligatoria. Utilizando estos métodos, llegarás a conseguir los recursos necesarios para completar el juego sin necesidad de picar.





Minecraft sin caminar.

De nuevo, es un reto que puede parecer imposible, pero créeme que no lo es, y al igual que el anterior, ya ha habido jugadores que lo han superado. En este caso, al ser un reto tan complejo posee bastante subordinación con respecto a muchas variantes del mundo, por ejemplo, al crearlo, es necesario aparecer al lado de un árbol, pues de no ser así este reto será imposible de superar. A pesar de no caminar, sí que podremos movilizarnos por el mundo mediante los distintos vehículos que podremos crear, séase un barco, el cual será obligatorio y nos permite incluso movernos en tierra, aunque muy lentamente, también podremos montar cerdos y con mucha suerte, podremos cabalgar un caballo.





Minecraft en 10 minutos.

Podrá parecer un logro digno de un Speedrunner, y realmente si lo es, aunque no es nada cerca de lo que es actualmente el record (3:39). En este caso, deberás hacer uso de una semilla y versión en específico (una semilla es un conjunto de números que identifica un mundo generado). Para completar este reto, es necesario memorizar este mundo en cuestión, siguiendo concretamente el mismo método que se usó en el Speedrun que actualmente es el mejor, de igual forma, hacer uso de un simple glitch de tradeo con los aldeanos, y ya haciendo esto con agilidad y destreza, será posible completar este largo videojuego en tan solo 10 minutos.





Minecraft en Hardcore.

Sin duda esto no podía falta, completar el modo Hardcore en Minecraft es uno de los logros que pocas personas han llegado a conseguir, algo singular, siendo que es una modalidad que el mismo juego incluye. Como muchos ya sabrán, el Hardcore en Minecraft consiste en poner el juego en su máxima dificultad, adicionalmente, contarás con una únicamente con una vida, por lo que no importa que tan avanzado estés en este mundo y que tan torpe sea la forma en la que hayas muerto, si mueres en este mundo, todo tu progreso se echará a perder. Ciertamente se trata de un modo complejo, tener una sola oportunidad en todo es algo que se debe sustentar con mucha experiencia previa para salir victorioso, por lo que lo ideal para este modo sería primero relacionarte casi a la perfección con el juego para no fracasar imprudentemente.





Minecraft sin texturas.

Dentro de los ya mencionados, se podría considerar como el reto más fácil, siendo que la jugabilidad como tal no cambiará en lo absoluto, sino que lo hará el aspecto del juego. En este caso, el reto simplemente consistirá en instalar un pack de texturas al juego, el cual cambiará por completo la apariencia del mismo, dejando una textura en blanco que solo indica el nombre de los bloques u objetos. En un principio, podría no tener ningún sentido para un jugador nuevo, y llega a ser confuso incluso para jugadores que conocen hasta el último bloque del juego, aunque con una buena organización en el inventario y gran atención en el entorno, es un reto que es posible de superar.





Conclusión.

A pesar de sus años de antigüedad, Minecraft es un videojuego que no deja de sorprenderme, incluso para un jugador de varios años como es mi caso, sigo descubriendo cada vez más mecánicas y posibilidades dentro del juego. Al crear el artículo, pensé en incluir retos aún más descabellados como pasar el juego sin recibir algún tipo de daño o sin construir, aunque tras investigación y pensamiento, el primero es extremadamente complejo, y el segundo es objetivamente imposible. Sin más, espero que el artículo haya resultado agradable a pesar de ser de un videojuego tan hablado, quiero recalcar que es un tema totalmente nuevo y creo incluso que nunca se ha hablado en el portal sobre el mismo (formas de dificultar un juego). Buenas noches.