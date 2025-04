Child Of Light - Una pequeña heroína (Artículo)

hola comunidad de gamehag ¿Cómo están el día de hoy? ¡Espero que lo estén de los mejor! Y si están bien estarán mejor porque el día de hoy les traigo un título del género Indie muy curioso y este título se llama Child Of Light en este artículo vamos a comentar un poco sobre el título, jugabilidad entre otras cosas interesantes. así que no se vayan porque esto va a comenzar, Así que ¡Síganme criaturitas de luz! Porque esto te va a gustar.

LANZAMIENTO DEL JUEGO



Para comenzar con este apartado decir que este es un juego del genero rol, como ya sabemos en este género no hay juegos súper espectaculares, pero hay algunos muy divertidos y entretenidos. Este título llamado ‘’Child Of Light’’ y se estrenó oficialmente al mercado de videojuegos el 29 de abril del 2014, Además fue estrenado para las plataformas de Xbox One, PlayStation 3, Xbox 360, PlayStation 4, Wii U, Nintendo Switch y por último tenemos al legendario Microsoft Windows. Este modo de juego cuenta con cosas muy interesantes como modos de juego, y la gráfica que es muy curiosa, así que no se vayan porque esto está a punto de empezar.







JUGABILIDAD – GAMEPLAY



Este título es un RPG con una cámara 2D, y nos pone en la piel de una princesa llamada Aurora, que despierta en un mundo fantástico en el cual libraremos una poética lucha entre la luz y la oscuridad, ya sabiendo esto vamos a pasar a los demás aspectos generales de la jugabilidad, Nosotros como jugadores vamos a poder controlar hasta dos personajes en la batalla. Además, tendremos varios árboles de habilidad que iremos mejorando para que nuestra princesa pueda vencer a los enemigos más fácilmente. Dicho esto, acompáñenme a la siguiente categoría de este artículo.







HISTORIA DEL JUEGO



La Princesa Aurora es la hija de un duque muy rico y una princesa algo misteriosa un día misteriosamente Aurora muere en su cama, Pero pasó algo increíble y es que la princesa despertó en un mundo fantástico llamado Lemuria en este mundo conoce a una pequeña pero encantadora criatura llamada Igniculus que será uno de nuestros compañeros de viaje, Mas adelante encontraremos una espada para luchar contra los enemigos de este reino, ya que está siendo controlado por la oscuridad, Aurora conoce a una mujer la cual le cuenta la historia de Lemuria, además le cuenta también que hay una forma de volver a casa, puesto que los mundos de Lemuria y el de Aurora están sintonizados y unidos, por una especie de cristal mágico el cual fue robado y lo tenemos que recuperar para no quedarnos atrapadas en este mundo para siempre.







Aurora conoce a unos amigos y juntos van en busca del cristal mágico, Más adelante se entera de que la responsable de todo lo que está pasando es su madrastra y su hermanastra las cuales fueron mandadas por Umbra que por cierto es su madre para robar la luna y el sol de Lemuria para arroparlo en una oscuridad eterna, Aurora después de derrotar algunos enemigos consigue La Luna. Más adelante Aurora derrota a una enemiga llamada Nox la cual era una de las hijas de Umbra, Aurora recupera el sol y Umbra muy enojada por la muerte de sus hijas a causa de la princesa, aparece en la escena y le ofrece algo a la princesa que no podrá rechazar, esta le dice que puede volver con su padre si le entrega la luna y las estrellas de vuelta, pero si hacia esto iba a dejar a Lemuria y sus habitantes sumidos en la oscuridad eterna, Umbra abre un portal el cual conecta con su padre el cual le implora que regrese a casa, Aurora dice que no puede porque tiene que salvar al reino de Lemuria de la oscuridad de Umbra y así el duque muere por la desesperación, una vez el duque murió Aurora tenía una especie de protección la cual la protegía de la magia de oscura de Umbra pero cuando el duque muere esta desaparece y Umbra le acierta un golpe casi definitivo a Aurora dejándola tirada en el suelo sin fuerzas y debilitada intenta escapar junto al Sol.







Pero sorpresa llegan sus amigos al recate y estos la llevan al lugar donde apareció por primera vez en Lemuria y se encuentra con la reina de la luz la cual la cura de sus heridas y renueva sus poderes mágicos, con los poderes renovados derrota a Umbra fácilmente, pero tiene una premonición y en esta vio cómo su reino estaba a punto de sufrir una terrible inundación, Aurora al ver esto viaja a través del espejo que había recuperado y salva a todos los habitantes de su reino, y aquí es donde se acaba esta fantástica historia. Interesante ¿no?







GRÁFICA



En cuanto a gráfica es un juego como ya dije con un estilo algo único y precioso el cual no es realista, pero nos brinda una hermosa sensación cuando lo vemos y lo jugamos, dado que tiene una gráfica bastante única en este tipo de género, sinceramente un juego espectacular, Ahora voy a continuar mostrándoles los requisitos tanto mínimos como recomendados para su que puedan ver si su PC puede o no correrlo.







OPTIMIZACIÓN



En cuanto a optimización es un juego que no sufre de ningún tipo de lag, ya que, por supuesto no es Online y sobre los bugs no tiene casi ninguno por no decir que ninguno, resumiendo un juego espectacular en todos los aspectos que sin ser el típico Battle Royale es un juego que si le das una oportunidad te va a sorprender bastante.







CONCLUSIÓN



Para finalizar tenemos la conclusión y la verdad ya he dicho todo sobre el juego sinceramente solo me queda recomendarlo al 100%, puesto que es un título con una trama fantástica para pasar un buen rato en casa, Dicho esto como siempre gracias por leer mi artículo se agradece bastante y hasta mañana un abrazo y adiós. ¡Criaturitas de luz!



TRAILER PUNTUACIÓN DEL JUEGO: 10/10 PRECIO: $4.77 Kinguin