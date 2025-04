Castlevania: Aria of Sorrow - Controlador de almas

La saga de Castlevania es poca broma, personalmente me encantaría jugar muchos de sus juegos nuevos que por desgracia no puedo... Esos requisitos me matan. Por suerte todavía puedo disfrutar de los clásicos como Castlevania Aria of Sorrow, hoy toca hablar de él y explicaré porqué me parece un juegazo, comencemos.

Introducción

Jugabilidad

Zonas - (apartado visual)

Libros antiguos y la importancia de explorar

Cierre y mi opinión

Nos ponemos en la piel de, un estudiante de intercambio que reside en Japón.Todo comienza cuando Soma y, su amiga de la infancia, deciden ir al santuariopara presenciar el primer eclipse solar completo del siglo veintiuno. Mientras que Soma sube las escaleras hasta el santuario, se va dando cuenta de que algo no cuadra. De repente lo vemos inconsciente y al despertar junto a Mina, un tipo misterioso llamadonos dice que estamos adentro del eclipse, más precisamente en el... Para nuestro protagonista esto parece una broma de mal gusto hasta que aparece un grupo de criaturas enemigas que demuestran lo contrario. Al derrotar a uno de los monstruos, su espíritu es absorbido por Soma, él tiene el poder de absorber las habilidades de los monstruos que mate y según Genya, debería ir a la ''cámara del maestro'' para entender todo, de otra forma la muerte les espera a los que se mantengan en esta zona por mucho tiempo. Con la vida de su amiga en peligro y un misterio por resolver, Soma se adentra en el castillo.En nuestra aventura tendremos que recolectar almas que nos van a ayudar en muchas situaciones, estas pueden ser:, un tipo de alma con un efecto momentáneo, generalmente para atacar, la primera que nos regalan por ejemplo es una lanza arrojadiza., estas se diferencian de las rojas por tener un efecto más constante, ya sea manteniendo un botón pulsado o simplemente apretarlo una vez y que el poder haga lo suyo hasta que vos decidas pararlo., vendrían a ser las que generan un efecto pasivo, por lo general se centran en subidas de stats pero tenemos variantes interesantes, un ejemplo sería la habilidad para detectar habitaciones secretas., las más raras del juego, son solo unas pocas y la mayoría se encuentran en una especie de candelabro especial... Su rareza se debe a que son habilidades permanentes para poder acceder a nuevas zonas, como el típico doble salto y cosas de ese estilo.Las almas rojas y azules consumenque podremos recuperar con el paso del tiempo, también se pueden usar pociones y ciertas comidas que generalmente recuperanCuando tengamos una buena cantidad de almas vamos a poder elegir a gusto nuestro, donde podremos poner la combinación que queramos.Nuestra equipación será de... Todos estos objetos los encontraremos en el castillo y los mismos enemigos pueden soltar equipamiento, para saber si podemos sacar algún botín tendremos que consultar la, que vamos a llamar enciclopedia de monstruos, en esta parte se encuentra la información de todos los enemigos que hayamos matado, si conseguimos sus almas o no, suscon los elementos, etc.Cabe añadir que siempre tendremos a nuestra disposición undel castillo donde podremos ver qué partes exploramos, de otra forma sería muy difícil orientarse.Si hay algo que se nota mucho en este juego son los increíbles, la decoración y temática que presenta cada zona tiene un cuidado bastante importante.Por si fuera poco latambién se mantiene elevada, pasamos por un jardín flotante, lugares de gran altitud con el eclipse de fondo, una torre del tiempo con engranajes girando, una cueva helada que nos dirige hacia un cementerio subterráneo... y podría seguir mencionando escenarios que son difíciles de imaginar, pero prefiero que ustedes los descubran en el caso de darle una oportunidad.No quiero salirme del tema pero ya me resulta curioso que en varios artículos tenga que mencionar el, este juego no hace la excepción y siempre me parece un punto importante a destacar... La mayoría de monstruos son característicos de una zona en concreto, es como ver niveles acuáticos y saber con seguridad de que al menos un enemigo marino tiene que haber. Con esa lógica cada vez que entrás a zonas nuevas te podés llevar sorpresas con ideas de monstruos que están bien pensadas, pero la situación se torna decepcionante cuando el mismo bicho que viste antes en lugares ya visitados, aparece nuevamente con un cambio de color y un nombre nuevo. Yo creo que esto resta puntos y hace que los escenarios pierdan su esencia... Un enemigo reciclado no afecta en nada, pero usaron varios enemigos para generar como 3 o 4 variantes de los mismos sin molestarse en lo más mínimo.En este juego hay 3esparcidos por el castillo y dan pistas sobre las almas que se requieren para desbloquear el final verdadero de la historia. Sería la única vez que resulta necesario hacer una buena búsqueda para hallar algo que influye en el final... después de todo las almas (comunes) y los diferentes objetos que puedas conseguir no dejan de ser para tu comodidad, entonces creo que es necesario aclarar que esta clase de juegos están orientados a la, no son lineales y con semejante mapa para descubrir, se nota que la aventura tira para este lado.Si no sos de los que exploran hasta el último rincón y simplemente querés terminar el juego lo más rápido posible, no te lo puedo recomendar. Con esa manera de jugar lo más probable es que el título te termine pareciendo pesado al darte cuenta de que muchas salas cumplen llanamente el objetivo de rellenar.Qué les puedo decir, disfruté cada segundo de este juego y traté de completarlo al 100%, yo ya lo había jugado en su momento y a pesar de conocer todo, la experiencia fue igual de gratificante. Fueron alrededor delo que me tomó para completarlo como corresponde.De primeras lo que más me gusta de esta clase de juegos es la exploración como comentaba anteriormente, y supieron hacerlo muy bien con detalles tipo ''vamos a dejar este objeto a la vista del jugador pero que no lo pueda conseguir hasta que tenga tal habilidad'', haciendo que vuelvas a ciertas zonas ya visitadas con la habilidad correspondiente que te permita conseguir lo que busques. El juego constantemente recompensa al jugador por revisar todo y es algo que te motiva a seguir... Si pensás que esto requiere ir de punta a punta para lograrlo no te preocupes, generalmente haypor cada zona y te ayudan a desplazarte.Si hablamos de las almas que te pueden dar los enemigos quizás tardemos un buen rato, es genial que podamos usar los poderes de estos monstruos a nuestro favor, algunos son más fuertes que otros y se ve reflejado en la utilidad de las almas, pero no por ello quiere decir que no sean originales, de hecho cada unaestupendo, acorde a la naturaleza del enemigo... Podríamos hasta perdonarles el tema de los monstruos repetidos jaja. Otra cosa muy buena fue lo de las fortalezas y debilidades elementales, cada alma tendrá algún tipo, como podría ser el fuego, la electricidad, etc. Así que si en la enciclopedia de monstruos encontramos alguna debilidad para aprovechar, el jugador considera obtener más almas de diferentes tipos para tener ventaja táctica.Por último tenemos la historia, no considero que sea nada del otro mundo, creo que los personajes aparecen de la nada la mayoría de veces, pero sí es cierto que se puede entender mejor cuando ya conocés la saga en general, al menos no es necesario.Sin nada más que añadir, gracias por leer y nos vemos en la próxima :).