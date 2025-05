Call of Duty WWII: Review y Reseña

Call of Duty WWII es un juego shooter en primera persona desarrollado por Sledgehammer Games y distribuido por Activision. En este artículo te contaré las características y modos de juego que tiene, además de mi opinión personal.

CAMPAÑA

MULTIJUGADOR

ZOMBIS





LOOT BOXES





PRESTIGIOS





OPINIÓN PERSONAL





El juego tiene varios modos de juego grandes, 3 en total: campaña, multijugador y zombis.La historia nos pone en la piel de Ronald "Red" Daniels, que está metido en la Segunda Guerra Mundial, tendrá que avanzar por diferentes misiones mientrás nos cuentan algo más sobre los personajes y la situación en la que están. La campaña no dura mucho, en 5 horas te la puedes pasar, puede que hasta 4 si le echas prisa y no mueres.Este es el modo más popular tanto de WWII como de los otros Call of Duty. Dentro del multijugador hay como "submodos": duelo por equipos, dominio, contra todos, juego de armas, buscar y destruir y varios más.Duelo por equipos es el más popular y en el que más gente encontrarás, es muy fácil jugarlo, solo tienes que eliminar a los enemigos y el primer equipo en llegar a 75 puntos gana.En dominio habrá que capturar hasta 3 puntos de control en el mapa, cuantos más tengas más puntos ganarás. Consta de dos rondas, la primera acaba cuando uno de los dos equipos llega a los 100 puntos, y la segunda acabará cuando se llegue a 200 puntos y ganen la partida.Contra todos es como el duelo por equipos pero sin equipos (es broma), habrá que conseguir puntos yendo solo y el primero en conseguir los que te pidan gana.Juego de armas es uno de los modos más divertidos, todos empiezan con un arma aleatoria (todos con la misma), al conseguir una baja te cambiarán el arma a otra la cual no tienes forma de saber cual es. La última baja tendrá que ser o con un arma cuerpo a cuerpo o con cuchillos arrojadizos.Buscar y destruir es un modo que se parece mucho a CS:GO, un equipo llevac una bomba y el otro tiene que defender para que no la planten, y en caso de que la planten, desactivarla. En este modo las reapariciones están desactivadas por lo que hay que jugar más táctico o incluso campear. Si eliminas al equipo contrario entero también ganas la ronda.Este es un modo al que no todos juegan ya que o te encanta o lo odias. Empiezas con un arma de base y varias habilidades pasivas y activas. Puedes jugar solo o en un grupo de hasta cuatro jugadores en total. Empezarán las oleadas y tendrás que matar a los zombis mientras que con las descargas (dinero del modo zombis) comprarás armas y abrirás puertas para avanzar y descubrir algo más de la historia del mapa.Un problema que le veo a los zombis tanto de este COD como el de los demás es que solo meten un mapa gratis, los demás hay que pagarlos con dinero real. Puede que sea una mina de oro, pero es que ya hemos pagado por el juego y queremos que esté entero o casi entero, no a mitad...Quién no ha oído hablar de las famosas loot boxes? Están en muchísimos juegos, y este no es una excepción. Para conseguirlas habrá que comprarlas o con Créditos COD (comprados con dinero real) o completando misiones. Al abrirlo nos pueden dar armas nuevas, skins de armas, amuletos de arma, skins para las miras y skins de personaje. Otra mina de oro que tienen... Pero al menos podemos conseguirlas gratis.Cuando llegues a cierto nivel de arma, división o cuenta, tendrás la opción de prestigiar. Al prestigiar un arma perderás todas las miras y mejoras que tuvieras y el arma vuelve a nivel 1, pero te dan la opción de poner la insignia del clan en ella. Al hacerlo en una división, también volverá a nivel 1 y perderás las mejoras que tuviera, pero desbloqueas habilidades y armas nuevas. Al prestigiar la cuenta mantendrás los niveles de las armas, skins y niveles de división, te bajarán el nivel al 1 de cuenta, pero tendrás una insignia al lado del nivel que indica tu dedicación al juego.Lista completa de lo que vas a conseguir prestigiandoLa verdad lo estoy pasando súper bien jugándolo, es muy divertido aunque difícil al principio, pero eso pasa en todos los COD. Si que es verdad que no noto mucha diferencia entre los demás juegos de la franquicia y creo que si en el próximo COD no meten alguna mecánica nueva o algo que haga variar un poco al título, algunos de los jugadores más leales podrían aburrirse.Yo creo que ahora que el juego está gratis en PS Plus todos deberían darle una oportunidad y disfrutar este juegazo, yo por ahora le doy un 8.Espero que os haya gustado este artículo, buena suerte en el campo de batalla!