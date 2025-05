Call of Duty: Modern Warfare 2 - Remastered

Hola comunidad de Gamehag! en el día de hoy os traigo un pequeño análisis de una de las remasterizaciones más esperadas por la comunidad de CoD que seguramente lo hayáis leído en cualquier lado ya que dieron ha conocer de este remáster hasta en las noticias! Como leéis en el título, sí, trata sobre la remasterización del queridísimo Call of Duty: MW 2.

Call of Duty: MW2 Remastered fue desarrollado por la compañía "Beenox" y puesto a la venta por la conocida "Activision". Salió al mercado el día 31 de marzo de 2020 para PS4 por tener exclusividad con esta plataforma, ya que para Xbox One y para PC salió el 30 de abril de 2020, un mes después. Cabe destacar que este juego lo único que trae remasterizado es la campaña, por lo que este juego no trae nada de multijugador.Dicho esta pequeña introducción, os contaré la trama de este juego por si alguna persona nunca ha jugado ni el original ni esta remasterización.La trama cabe destacar que es la continuación del primer Cod: Modern Warfare (el de 2006 para no confundiros con el de hoy en día) donde 5 años después de lo sucedido en la primera entrega, entraremos en la piel de 3 soldados: "Joseph Allen" por parte de los Rangers, "James Ramírez" del ejercito de EEUU y "Gary Sanderson" el cual pertenece al grupo Task Force 101. En esta entrega el "malo" de la primera entrega, llamado "Zakhaev", es proclamado héroe de Rusia y es aquí donde entra el antagonista importante de esta entrega, llamado "Makarov", el cual iniciará la conquista de EEUU por parte de Rusia. Nuestra misión será parar a estos terroristas de los ataques en EEUU y volver a recuperar la paz en el mundo.Volviendo al remastered, la duración de la campaña está entorno a 5 horas, igual que en la campaña del juego original.La jugabilidad es la misma que en el videojuego original, Activision no se la jugó con este apartado y prefirió dejar el juego base en cuanto a lo jugable igual que en su entrega original pero la verdad que yo personalmente me esperaba algo más novedoso aun así tratándose de un remaster, ya que los controles son muy simples.Aquí es donde se diferencia del juego original ya que ha mejorado bastante y se nota muchísimo la diferencia en cuanto a este aspecto. El juego en esta versión está disponible en 4K y con opción HDR. Además, las texturas del juego están totalmente renovadas y se nota que le han dedicado tiempo a las texturas del entorno, de los personajes y de los enemigos.En cuanto a las texturas de las armas todo sigue igual que en el primero aunque con una poca mejoría en la textura del arma y algo más de brillo.Destacan mucho las caras de los personajes principales ya que ahora se nota un mejor detalle en los rostros de cada uno de estos ytambién otra cosa que he notado cambiada es un mayor realismo en cuanto a las bajas y los impactos en los enemigos así como las explosiones de las granadas aunque también podemos decir que este mayor realismo también es transmitido gracias a que esta vez han oscurecido un poco el juego en cuanto a gama de colores.Las cinemáticas empleadas en el juego también fueron optimizadas y en algunas de ellas si que han cambiado cosas como por ejemplo quitar un sofá o una silla donde en el original estaba pero en este remastered no está pero estos cambiados son menores y no afecta en absoluto.La banda sonora no ha cambiado con respecto al original para que veteranos de la saga recuenden sus tiempos viejos y la verdad que lo han conseguido ya que en mi opinión una de las mejores bandas sonoras de toda la saga es la de este videojuego. Lo más notable que podría decir es que la voz de algunos personajes han cambiado con respecto al original.En cuanto a sonidos de explosiones, mientras recargas el arma y cuando oímos hablar a los aliados/enemigos se han optimizado y se escuchan mucho mejor que en la entrega original.Sinceramente yo no recomiendo este juego, ya que me parece caro con lo que ofrecen y al ser un remastered ya puedes jugar al original el cual hoy en día cuesta menos si lo compras en tienda ;). Encima una cosa que no me ha gustado nada es que no hayan metido un modo multijugador cosa que hicieron con la remasterización del primer MW.Bueno comunidad, esto ha sido todo, espero que os haya gustado la reseña que he hecho sobre esta remasterización y sobretodo me gustaría que comentéis vuestra opinión del juego en los comentarios. Un saludo