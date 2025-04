Introducción: Bueno, bienvenidos a otro artículo sobre un juego bastante genial llamado "C. A. T. S." es un juego de autos que deben destruirse del uno al otro y desafiar distintos retos, en fin, espero que disfruten mucho del artículo.

Lanzamiento

Su lanzamiento fue en 2017, cuando la empresa rusa ZeptoLab que fue desarrolladora de otros juegos como Cut the Rope y Pudding Monsters, empezaron a desarrollar el juego y el 19 de abril ya estaba disponible para dispositivos móviles. No hizo una gran popularidad en su momento, pero no quita que haya sido un buen juego.

Contamos con una gran variedad de armas y varias cosas que nos entretendrán por unas horas, personalmente me encanto y a un a día de hoy sigo jugándolo bastante para poder descubrir recompensas únicas.

Historia

Comenzamos con una pantalla que muestra dos automóviles compitiendo para destrozar el coche de el oponente, una vez terminada la carrera nuestro Tío Tony nos preguntara si queremos estar allí y hacer nuestro sueño realidad, al momento de terminar su dialogo, resulta que es nuestro cumpleaños y por eso nos obsequiaron un carro base sin armas ni nada que lo podremos personalizar despues para hacerlo mas efectivo contra el enemigo.



Resulta que Tony había robado el carro de Serpiente y su pandilla que son unos gangster que también quieren competir en C. A. T. S, a lo que deberemos pelear contra él y su pandilla utilizando algunas armas que nos proporciono Tony para poder ganar y quedarnos con el coche.



Jugabilidad y Variedad

La jugabilidad es bastante simple, comenzamos con el carro y debemos ir personalizandolo a nuestro gusto y hacerlo cada vez mas efectivo contra los enemigos. Lo bueno es que tenemos bastante variedad disponible hablando de armas, un ejemplo serian: motosierra, taladro, lanzadores de cohetes, etcétera. Es simple y no tenemos que tocar ningún botón, solo ser estrategas y esperar a que rápidamente termine la partida para poder desbloquear mas armas.



Lo bueno es que si no tienes mucho tiempo disponible para jugarlo los combates son cortos y solo observas si ganaras o no, si ganas tienes una buena estrategia y combinación, pero si pierdes deberas mejorar mas tu carro para competir contra ese enemigo, a demás que podemos jugar también con amigos para probar nuestra estrategia.





Gráficos y Rendimiento

Los gráficos son de lo mas geniales de todo el juego, utilizando vectores que le quedan muy bien. A demás no tengo nada que decir de la iluminación ya que me parece bastante bonita a comparación de otros juegos de la misma desarrolladora, los colores y la paleta también están excelentes y le queda bastante bien a la personalidad de los personajes. Aunque hay algunos escenarios que no me gustan y parecen poco originales me sigue gustando otras cosas del juego.



A demás tenemos la optimización y rendimiento que por lo menos en mi celular de 1GB RAM me va perfecto y sin cortes, así que en cuanto a ese punto esta bastante bien y cambia bastante la experiencia ya que no me gusta jugar un juego que vaya muy tildado y con cortes porque se me hace injugable y aburrido.





Final

Mi opinión es que es un muy buen juego para jugar, a demás se los recomiendo ya que esta totalmente gratis para la Play Store y no te aburrirás en estos días. Espero que te haya ayudado mi reseña para descubrir un nuevo juego que quizás no conocias, gracias por leer todo el articulo hasta el final, se agradece bastante, adiós.