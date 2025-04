Buenas comunidad de Gamehag! ¿Quién dijo que las princesas no podían decidir su propio futuro? hoy quiero presentaros a una de ellas quien logro romper el cliché de Disney con valentía.



Acompañadme al mundo de: Brave el videojuego.

La historia comienza con un oso saliendo de unas puertas de la cuidad rumbo hacia un bosque con una chica detrás pisándole los talos y gritando a pleno pulmón "Mama" ¿os suena ya de algo? a diferencia de la película original de Brave esta comienza cuando su madre Elinor ya convertida en oso por la bruja del bosque a la que Mérida va cuando se escapa del castillo a consecuencia de una pelea con ella por querer decidir su destino sin contar con su opinión. Esta bruja le ofrece un dulce el cual le hará cambiar a su madre pero lo que no sabia nuestra pequeña princesa es que nada es lo que parece ya que en realidad ese hechizo viene de una magia muy antigua del bosque, esté se esta corrompiendo por una bestia llamada mor'du que esta lleno de furia y egoísmo que sigue pululando por ahí, dañando cada roca mágica que toca y provocando la resurrección de: Arpías, Mandrágonas y lobos espirituales que no deberían existir por ende como consecuencia esta afectando a la magia de esta bruja y desenlace de Elinor la madre de nuestra pelirroja. Mérida deberá limpiar los hitos y eliminar el veneno que hay en ellos pero.. ¿De que forma? matando a todas esas criaturas malvadas con sus mejores habilidades fruto de un enseñanza ejemplar de su padre así pues afrontamos la aventura siendo la hija de Fergus el rey del oso de DunBroch llamada Mérida.La historia se nos narra en forma de dibujos pintados en un papel antiguo con ligeros movimientos en los personajes que solo se verán afectados en determinados momentos. Se hace de esta manera muy amena ver todas las secuencias puesto que además no son muy largas y tampoco se usan en exceso, aportando un poco de jugabilidad con un poco de historia dando así una combinado muy bonita y sincronizada.Nuestra aventura dispone de 4 modos de dificultad siendo estos: Fácil, Media, Difícil y Feroz. Teniendo de diferencia el daño que nos causaran los enemigos, el daños que nosotros realicemos haciendo que se complique el derrotarlos tan rápido y fácil. Además algo que me gusto y pocos juegos tienen es que cuenta con la opción de poder cambiar el modo siempre que queramos a lo largo del juego sin tener que comenzar otra partida nueva aportándonos esa elección para aquellas situaciones que se nos vuelve algo difícil, aunque hay que decir que a pesar de parecer completamente para niños el juego nos puede suponer todo un divertido desafió.Se jugara con una cámara alejada pero en determinados lugares se nos acercara o alejara permitiendo así ampliar nuestro campo visual, además de ver a Mérida el personaje que controlamos, podremos apreciar el paisaje por el que nos moveremos, llegando a sorprendernos en más de una ocasión puesto que están llenos de colores y objetos. No solo nos centraremos en el bosque ya que cuenta con lugares como: Cuevas, resquicios con agua o lugares congelados, todos estos llenos de elementos. Para abrirnos paso por ellos deberemos hacer uso de nuestras habilidades ya sea disparar con nuestro arco los dos puntos marcados para poder hacer caer un puente o maderas que nos impedirán pasar y sin mas rodeos cortar pero no todo acaba a aquí ya que cuenta con unos puzzles sencillos que van desde lo básico como: pulsar piedras en el orden correcto o estar en la superficie de un botón que active otra interacción con nuestro personaje.Cuenta con diferentes niveles que son enumerados en portales que crean dos piedras mágicas, estos se desbloquean una vez completes el anterior. En cada uno de ellos hay diferentes coleccionables que podemos conseguir la primera vez que exploremos o dejarlo para otra ocasión, yo recomiendo que se explore todo ya que merece la pena disfrutar su jugabilidad en cada nivel al máximo. Una vez pasados estos, nos darán bocetos que se consideran extras en este juego para ello hay una sección que podremos ver en el menú principal, la verdad es que esta parte me encanto mucho cuando los consigáis desbloquear veréis porque lo digo.También tendremos que pelear con diversos enemigos que se nos interpondrán en nuestro viaje así que no dudéis en hacer uso de vuestro fiel amigo el arco y demostrar de que esta hecha nuestra princesa Mérida y es que no solo sabe utilizar su preciado arco sino que también sera una espadachína hábil pudiendo atacar cuerpo a cuerpo con la espada. Si somos lo suficientemente astutos y logramos vencerlos sin recibir ningún daño nos darán unos fuegos que al acumularlos nos ayudaran a realizar golpes críticos. Contamos con unos amuletos que podremos equiparnos según como queramos pelear esa batalla, puesto que recibimos un beneficio como por ejemplo: Daño extra a los enemigos voladores, de este modo notaremos la diferencia y los resultados que nos aportan.A lo largo de nuestra aventura recogeremos monedas que os aseguro disfrutareis muchísimo recolectándolas no solo por ver la tanta cantidad de monedas monedas que obtendremos sino porque deberemos romper diferentes elementos que se nos muestran pudiendo destruir casi todo lo que encontremos a nuestro paso. Estas nos servirán para mejorar nuestra arma ya sea la espada o el arco, algunas de estas habilidades se pueden llegar a potenciar hasta nivel 3 eso nos ayudara bastante en la aventura puesto que las mejoras se podrán combinar con amuletos y algunas causaran mas daño, además por otro lado deberemos mejorar nuestra salud que se representa en una barra verde de vida a nuestra izquierda en forma de circulo que a principio estará limitada hasta que lo potenciemos.Decir que la música por otro lado esta muy trabajada en mi opinión pegando perfectamente con la época y el lugar en la que trascurre la historia notando la completa dinámica en los distintos lugares o al encontramos con los enemigos creando de este modo la atmósfera perfecta ya que varia de intensidad en el combate y por otro lado llegando a la relajación una vez cuando el lugar queda limpio. Además cuenta con su doblaje totalmente en castellano con sus subtítulos de una calidad bastante aceptable, el elenco de actores de doblaje no siendo los mismo de la película pero si con cierta similitud que lograran no sacarte del personaje ni del juego como lo conocemos de la mano de Disney.Mi opinión personal es que aquí tengo sentimientos encontrados y eso es algo que lamentablemente no puedo remediar ya que cuando vi en su día la película me encanto, sentí esa chispa de que estaba ante algo realmente especial y que el estar enfocado en la relación de Mérida con su madre Elinor es en lo personal todo un acierto, pero desafortunadamente el presupuesto en los juegos de películas Disney o Pixar es algo limitado ya que se puede apreciar en los gráficos que nos presentan no solo en esta entrega, aun así he de decir que se ve genial el juego aunque se hubiera podido mejorar. Brave el videojuego esta genial y totalmente disfrutable incluso ahora a pesar del tiempo que tiene, al estar disponibles para las diferentes plataformas como son: PC, PS3, WII, NDS, Xbos 360 se agradece el poder tenerlo al alcance de la mano. Además que llama la atención ese matiz diferente de su película que quisieron meter en el juego haciendo que sea más una aventura divertida y emocionante.Hasta aquí el artículo de hoy, espero que os haya gustado, como siempre un placer compartirlo con vosotros, os estaré leyendo. Un abrazo fuerte.