Bioshock | El inicio de una increíble franquicia.

El otro día había hecho un articulo donde hablaba sobre Bioshock infinite en todos sus aspectos y… Describiéndolo en sí, para ser más especifico. Al ver que me salió bien y que logro ser publicado, me anime a hacer otro artículo estilo reseña pero esta vez del que empezó toda esta fantástica franquicia. “Bioshock 1”.

La cosa comienza con nuestro avión estrellándose en el océano haciendo así que suelte bastante combustible en el agua y todo se prenda en llamas creando así un sitio muy peligroso por lo que nosotros, el protagonista. Tendremos que refugiarnos en una especie de faro que curiosamente tiene adentro una especie de capsula que nos mandara disparado a el fondo del mar, y de última parada a Rapture.

JUGABILIDAD.

En cuanto a la jugabilidad que nos ofrece Bioshock, nos encontramos ambientados debajo del mar como ya mencione anteriormente, en una ciudad llamada “Rapture” fundada por el megalómano Andrew Rayan, el ambiente es algo grotesco, oscuro y tenebroso a la vista y está plagado de enemigos llamados “Spliters” que harán nuestra visita a Rapture más complicada y tenebrosa… Cabe recalcar que los “Spliters” son ciudadanos que habitaban Rapture en un antepasado, Rapture era una ciudad que fue fundada precisamente para hacer experimentos de plasmidos o super poderes con los seres humanos sin necesidad de recibir permiso de los medios de la comunidad o de la sociedad como se hace en la superficie, una historia bastante loca.

Bioshock es un juego shooter en primera persona que da un giro en torno a un estilo de Rol, no es un mundo abierto ni nada de eso. Pero tampoco es que sea tan lineal, podremos explorar todas las zonas de Rapture tal cual nos plazca (y tal cual vayamos desbloqueando las zonas, puesto algunas zonas se encuentran bloqueadas con ciertos objetos que tendremos que piratear, como por ejemplo una puerta. O una entrada bloqueada con hielo, que solo la podremos romper con cierto plásmido que derrita el hielo, entre otros).

En Bioshock nos podremos encontrar con innumerables diferentes tipos de armas a lo largo del juego que cada una tiene su función específica, desde metralletas, escopetas, y hasta una ballesta. Entre otras (Para no profundizar mucho). A lo largo del juego y en zonas especificas también nos encontraremos alguna que otra tienda que parece más bien una maquinita de esas de los casinos en donde podremos comprar munición para las armas, reabastecer vida, reabastecer el ADAM que es lo que nos permite lanzar plásmidos, o incluso mejoras para nuestro personajes. De vez en cuando… No, más bien, siempre que queramos o encontremos alguna que otras tiendas de estas, se nos dará la opción de piratearla, haciendo así que los precios de los productos de esta bajen o incluso que nos drapeé algún que otro objeto curioso como munición o algún medkit.

Pero no tan solo podremos piratear las tiendas, también encontraremos alguna que otra torreta o especies de robotitos voladores que nos dispararan a lo largo del juego, si nos acercamos con cautela a ellos sin que se den cuentan o le disparamos con un dardo pirateador, lograremos piratearlos haciendo así que se vuelvan aliados y nos ayuden a combatir contra los enemigos que se encuentren por esa zona.

A lo largo del juego nos encontraremos con Little Sister que son unas niñas que son portadoras del ADAM que nos ayudara a mejorar o desbloquear más poderes que serán de utilidad a lo largo del juego. Debido a la gran demanda del ADAM Y su gran recompensa por ello, la mayoría de las veces no encontraremos con algún que otro Spliter tratando de atacarla o raptarla, pero la verdad es que ella no está sola. Puesto se diseñaron una especie de “Monstruos” gigantes con trajes de buzo y un taladro gigantesco que fueron diseñados para directamente proteger a las Little Sisters. El problema es, no los Spliters, sino el Big Daddy. Si queremos el ADAM de la Little Sisters tendremos que acabar con el Big Daddy, una vez hecho eso, tendremos dos opciones o dos formas de recolectar el ADAM de la Little Sister, una seria de una forma que terminaría matándola pero da más ADAM y otra seria de una forma en la que terminaríamos salvándola y ser una niña normal pero nos daría menos ADAM. Cabe recalcar, que todo esto aporta a como finalicemos el juego y a la historia de este.

BANDA SONORA Y SONIDO.

En cuanto a la banda sonora que nos ofrece Bioshock, nos podremos encontrar con un estilo de música que nos acompaña en el juego obviamente dependiendo de la situación, normalmente esta música entrelaza o combina con el ambiente, atmosférica, tenebrosa y grotesca. De vez en cuando, puede que aparezca un Spliter de la nada y nos dé un susto, esto hara que la musiquita suba a un tono mucho más elevado.

En cuanto al sonido, se podría decir que es de muy buena calidad. Tras lanzar un plasmidos, abrir una puerta, utilizar un medkit o hasta cosechar una Little Sister sonara sus respectivos sonidos o una breve música tras realizar estos actos. Aveces también cuando entramos a una tienda, sonara como un monedero o un monton de monedas chocando entre sí, mientras una breve música y una voz amigable diciendo una frase que la produce la misma tienda, “¡Sin reembolsos ni devoluciones!”.

GRAFICOS.

Los gráficos que nos ofrece Bioshock se podrían decir que son muy ricos y hermosos y más ahora que hace 3 años (2017) salió la versión remasterizada de este. Destellos o rayos de luz que atraviesan el mar y alumbran parte de la superficie del juego, pequeños detalles en escombros o ruinas que nos encontraremos a lo largo del juego en ciertas zonas específicas, calidad de texturas de los personajes muy bien hecha. Entre otros.

OPTIMIZACION.

Ya que acabamos de hablar de los graficos de este grandioso juego, profundicemos un poco más en lo que vendría siendo la optimización de este. Para ser sincero, desde la vez que lo jugué y hasta ahora en la actualidad jamás me ha dado algún problema en cuanto a fps como bajones o picos. En cuanto a problemas de optimización no tendras, pero que nuestra Pc sea una tostadora ya es otro cantar.

MINIMOS.

SO: Windows 7 Service Pack 1 64-bit. Platform Update for Windows 7 SP1 and Windows Server 2008 R2 SP1

Procesador: Intel E6750 Core 2 Duo 2.66 GHz / AMD Athlon X2 2.7 GHZ

Memoria: 4 GB de RAM

Gráficos: 2GB AMD Radeon HD 7770 / 2GB NVIDIA GeForce GTX 670

DirectX: Versión 11

Almacenamiento: 25 GB de espacio disponible

Tarjeta de sonido: DirectX Compatible Sound Device

RECOMENDADOS.

SO: Windows 7 Service Pack 1 64-bit. Platform Update for Windows 7 SP1 and Windows Server 2008 R2 SP1

Procesador: 3GHz Quad-Core

Memoria: 8 GB de RAM

Gráficos: 2GB ATI Radeon HD 7970, 2GB NVIDIA GeForce GTX 770 or better

DirectX: Versión 11

Almacenamiento: 25 GB de espacio disponible

Tarjeta de sonido: DirectX Compatible Sound Device

FINAL.

Hasta aquí llega mi artículo sobre esta pequeña introducción a una grandiosa franquicia. Seguiré sacando más artículos estilo reseña o análisis en un futuro, nos vemos a la próxima.