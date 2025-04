¡Buenas comunidad de Gamehag! Hoy vengo a tope ya que haciendo memoria para traeros un artículo novedoso, me acorde de uno de los mejores juego de PLayStation 2 que llegue a jugar, y que incluso conservo a día de hoy.



Desempolvar y desvainar vuestra espada porque la lucha va a comenzar con: Inuyasha Feudal Combat.



PD: vuelvo a resubirlo porque lo rechazo la comunidad, por favor tomen el tiempo en leer el artículo hablo de un videojuego no de la serie anime. Muchas gracias.

Vamos a empezar bastante fuerte con este jugazo en mi opinión, siendo el mejor que tiene este anime, y es que lo que me hizo sentir este título en su día realmente puesto que poco juegos de temática anime logran hacer que ese sentimiento aflore en mí. Hace ya muchas lunas desde entonces, pero puedo decir sin un atisbo de duda que disfrute como una enana con este gran videojuego.Se podrá jugar hasta cuatro jugadores, y creerme que sera toda una locura puesto que incluso se puede formar equipos para poder cooperar y llevaros la victoria al bolsillo. En lo que respecta al gameplay, simplemente genial, dado esa época, todo sea dicho, y el solo poder hacer los ataques de la series es todo una delicia, además de contar con cada arma característica del personaje. Podremos disponer de hiperataques los cuales son devastadores. Pienso que en esté aspecto es muy épico, es algo de lo que no podemos olvidarnos, y es que el poder hacer un ataque combinado con tu compañero dando una espectacularidad impresionante al combate.Disponemos de varios modos, incluido un modo historia el cual nos cuenta una parte exacta del anime, dando lugar a el tan enfrentamiento esperado contra Naraku el villano de esta trama, se nos presentara en forma de capítulos dándole un toque ordenado y fácil de seguir. Contaremos con un modo de entrenamiento, para poder hacernos con los controles que si bien son fáciles, el dominarlos nos llevara tiempo obviamente, además de disponer con un tutorial bastante extenso, el cual nos explica suficientemente bien los conceptos del juego.Luego tendremos un modo el cual, se desarrolla en el escenario donde reposan los restos del padre de Inuyasha en una roca, la cual no es muy extensa y ahí reside la gracia, puesto que nos tendremos que enfrentar a oleadas continuas de adversarios, como aliciente para continuar solo se nos repondrá un poco de nuestra vida cada vez que los derrotemos, llegando a ser difícil en niveles altos, nos dan la oportunidad de incluso subir de nivel a nuestros personajes, pudiendo mejorar sus atributos como fuerza o la velocidad, algo así como el tan conocido Dragon Ball Final Bout del que ya hable en otro artículo, y del cual es muy parecido en este aspecto.En cuando a lo que es el sonido, siento decir que flojea bastante, ya que esperaba encontrar alguna melodía conocida de algún opening o ending, aunque fuera en forma instrumental, pero no nos dieron esa satisfacción, y las canciones que suenan tampoco son muy memorables, creo que este es el punto negativo más fuerte que podría encontrar, pero como siempre esto es cuestión de gusto y en mi caso no llegue a empatizar con casi ninguna canción que se presentaba aquí.Como dato importante diré que el juego no esta en español y tendremos que saber ingles para poder entender la historial, aun así se nos presenta un idioma muy básico sin frases complicadas, y más si se conoce previamente la historia, por lo demás es muy facilillo de saber y no representara una dificultad.Cuando lo jugué por primera vez, una de las cosas que más me llego a preocupar de este juego, era la cantidad de personajes, ya que el anime cuenta con muchísimos que se nos presentan a lo largo de la historia, y la verdad que estaba un poco asustada de saber cuales serian los escogidos para completar el roster, para mi sorpresa me sentí bastante satisfecha con lo que vi, ya que contamos con una variedad más que aceptable, ademas de contar con la variante del protagonista Inuyasha en su forma de demonio completo, por así decirlo, y sin olvidar a mi personaje favorito ya no solo del juego sino del anime en sí, el tan hermoso Sesshomaru.Gráficamente esta muy trabajado y bien cuidado al detalle de cada personaje estéticamente. Para mí una joyita en toda regla de la ps2 que jamas me arrepentiré de haber jugado, y que por supuesto me enamoro desde el minuto 1, si bien hay mas juegos de este pedazo de anime sinceramente esté es un señor juegazo, si le dais una oportunidad seguro os acaba encantando, sobretodo jugarlo con amigos como fue en mi caso, aquellos momentos de risas no se olvidan.Como mencione arriba este videojuego esta disponible para la Ps2, aunque para nuestra desgracia nunca llego a Europa aunque fuera en ingles pero ahora con los medios que nos da internet y la facilidad de envíos por el mundo os podéis hacer con este juego sencillamente. Hasta aquí el artículo de hoy, intente ser lo más imparcial posible, pero es que realmente le encontré muy pocas cosas negativas y he de admitir que la nostalgia en estos casos tan especiales me tira muchísimo. Un abrazo lectores.