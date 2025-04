Astro Boy Omega Factor - ¡El robot más fuerte!

Hoy en día si pienso en la nostalgia rápidamente recuerdo todo el tiempo que le habré dedicado a la GBA. La experiencia de volver a jugar ciertos títulos resulta interesante a la hora de ver con claridad ciertas cosas que antes, siendo chiquito, podías omitir fácilmente. Fue lo que me pasó con Astro Boy Omega Factor cuando decidí darle una oportunidad sabiendo que nunca lo había completado en un pasado donde me resultaba muy difícil.



Introducción



Jugabilidad



Factor Omega



Niveles y Bosses - ¿Reciclaje?



¿Solo un robot?



Conclusión

Eltenía un hijo llamado, por desgracia Tobio pierde la vida en lo que parece ser un accidente automovilístico. Estamos hablando de una época futurista donde loshabitaban la Tierra junto a los humanos y en un estado desesperado por parte de Tenma, decide dedicar su vida a crear un robot lo más idéntico posible a su hijo mencionando que lo haría superior al ser humano, de esa forma nace, el super robot más fuerte.No se sabe cuánto tiempo convivieron juntos pero un día Tenma desaparece de la nada sin dejar huella y en el proceso abandona a su robot, también le borra la memoria. Poco después Astro es encontrado por el sucesor de Tenma, el, que decide cuidarlo.Ni bien terminamos de leer el comienzo nos sitúan en una sala de entrenamiento para explicarnos los controles y las habilidades de Astro.Lo primero y más importante son sus, aparte de poder volar con ellos somoshasta que el recorrido transitado termine. Por otro lado mucho más agresivo y tajante tenemos los distintos ataques que nos permiten defendernos en cualquier situación, estos son:, lo más básico y efectivo dado que realizar patadas tiene un efecto dominó en los enemigos, dicho de otra forma salen disparados en la dirección de la patada y pueden chocar con sus compañeros, es bastante útil cuando estás rodeado., poco que hablar de él, no hace tanto daño pero atraviesa a los enemigos.Hasta ahora estábamos hablando de movimientos simples pero Astro poseeque consumen, este poder es representado por laabajo de la vida, con cualquier ataque la podemos cargar y reservar como máximo 5 poderes., es como el dedo láser con la diferencia de que será el arma más fuerte a nuestra disposición y puede eliminar cualquier proyectil que se encuentre en su rango., la ametralladora hace daño a todos los enemigos y elimina todos los proyectiles en pantalla, si bien no es muy fuerte tiene un efecto de parálisis que nos deja encestar algunos golpes antes de que los enemigos se despabilen.-carga EX, básicamente es como usar los jets pero hacés una embestida hacia adelante que arrasa con todo.El factor Omega es elde Astro, es como la característica que lo distingue de otros robots. Cada vez que conoce a alguien puede imprimir suen el factor y salir beneficiado con un aumento de poder en losDentro de estas mejoras tenemos aumento de vida, más daño con los golpes, láseres y la ametralladora. Las últimas 2 mejoras llamaron mi atención porque son peculiares, primero tenemos losque sinceramente si piensan jugar este juego les recomiendo solo mejorarlo una vez porque aumenta la cantidad de veces que podemos usarlos antes de tocar el suelo, para mí con poder usarlo 2 veces es más que suficiente porque si bien significa tener más chances de estar invulnerable, en el medio segundo que activas el siguiente impulso te pueden golpear y la mayor parte del daño que he recibido jugando fue por culpa de esto, es mucho mejor tratar de mantener las distancias con 2 simples jets y no confiarse.La otra mejora son los, este potenciador se completa con 4 mejoras, siendo el más rápido y de hecho tiene sentido, mejora tupero no me terminó de convencer y les voy a explicar el porqué.Sin meterme en spoilers solo voy a decir que hay 8 niveles o capítulos como prefieran, la cuestión es que no está detallado pero las 2 primeras mejoras son las de visión y resulta bastante triste que tengan unen una parte del capítulo 2 y 3, siendo la primera parte un tramo super corto de oscuridad que no afecta en nada porque nuestro personaje tiene un círculo de luz por llamarlo de alguna forma. Luego en la segunda parte hay neblina... Solo estorba un poco pero es hasta más jugable que la oscuridad anteriormente mencionada. Usando los 2 primeros puntos podemos sacar estas ''complicaciones'' visuales.Entonces nos quedan las últimas 2 mejoras auditivas, sirven paraen las distintas secciones de un capítulo, nos vamos a dar cuenta enseguida porque Astro dirá un diálogo al respecto. Esto me dejó sensaciones divididas porque claramente hay que encontrar personajes importantes para la trama, así que si no sos de explorar cada rincón, tener esta ayuda puede ser positivo, pero lo que no me cuadra es la combinación que surge del factor Omega. Desde el inicio nos dicen que conocer gente aumenta el factor y por ende agregamos un puntito en los potenciadores, entonces resulta raro aumentar los sensores para descubrir personajes ocultos y apenas los encontramos... volvemos a subir otro punto, ¿me explico? No me convence que sea un potenciador, y saber quees raro, para eso lo maximizo al principio y me olvido.Mi experiencia con los niveles a grandes rasgos fue genial, todos individualmente son divertidos de jugar pero cuanto más avanzas en la historia te das cuenta de que los enemigos pueden ser los mismos con un cambio deo undiferente, sin contar que usaron muchísimo el recurso de ''emboscada'' donde mágicamente te cae un ejército de bichos del cielo. En general ese sería el tipo de nivel donde Astro puede caminar tranquilamente por el suelo, pero también tenemos una variante de niveles que son paray solo nos permiten usar el láser, muy parecido al típicopero no deja de ser entretenido.Los bosses son imprescindibles, Astro puede derrotar a los enemigos comunes fácilmente, esto hace que no resulte tan necesario usar ataques EX, cosa que cambia drásticamente cuando luchas contra los bosses dandole mayor epicidad. El único problema que me molestó en toda la partida fueron las, se puede recibir daño de manera injusta y sobre todo con estos jefes finales, la mayoría tienen un gran tamaño que dificulta entender el límite para no salir golpeado.Trato de hacer lo posible para no hablar de la historia porque considero que no tendría mucho sentido revelar el punto más importante del juego, lo mínimo que puedo hacer es explicar el contexto.El desarrollo gira en torno de lapor x motivos. Los humanos siendo egoístas reclaman el planeta como suyo y tratan a los robots como mera herramienta, les asusta que sean tan inteligentes al punto de poder pensar y actuar por voluntad propia. Los robots por su parte tampoco estaban haciendo nada mal, con la evolución constante de la tecnología era una cuestión de tiempo para que se rebelaran ante semejante trato.Como punto intermedio tenemos a nuestro protagonista que en muchas ocasiones demostró ser una excepción... Es un robot, pero se distingue de los demás con la capacidad de, esto es algo que vemos en varias partes del juego, Astro no pertenece a ningún bando, solamente lucha por lo correcto y está dispuesto a escuchar a cualquiera con tal de arreglar los problemas de su retorcido mundo.Cualquiera con ganas de entretenerse un poco y ver esta historia, les recomiendo que jueguen este título, no dura mucho y en lo personal los diálogos finales me dejaron pensando un buen rato. Para la época que salió este juego, más precisamente, diría que hicieron un buen trabajo... o quizás es la nostalgia que me juega en contra, gracias por leer y nos vemos en la próxima :).