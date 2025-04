Muy buenas, a continuación daré mi opinión sobre el juego Rise of Kingdoms: Lost Crusade para teléfonos móviles, si piensan algo distinto y quisieran compartir su opinión conmigo, no duden en dejar un comentario.

Artículo de opinión Rise of Kingdoms





Para empezar tengo que decir que es un juego bastante bello, en cuanto a los gráficos, ya que no muchos juegos de este tipo gozan de tal belleza. Sin embargo, la jugabilidad del juego no es un caramelo ya que cuesta un buen rato él entender donde y como están las cosas y cómo se hacen, por otro lado, creo que si comparamos Rise of Kingdoms con Clash of Clans, encontraremos que tanto uno como otro son juegos maravillosos por su temática muy bien elaborada, Rise of Kingdoms con sus gráficos podría ganar a Clash of Clans con un chasquido de dedos, pero desgraciadamente la jugabilidad de Rise of Kingdoms no es su punto fuerte, por lo tanto, deberían clarecer más el juego para que sea más atractivo y jugable.

Les muestro un ejemplo de porqué me fascinan los gráficos de este videojuegos, son suaves, y bastante plásticos, cosa que no me echa hacia atrás por ninguna razón.

Naturalmente, un juego que carece de modo historia, y es por decirlo de alguna manera, un juego de modo libre ya que realmente no tienes que hacer lo que te dicen, excepto en el tutorial, es el tipo de juegos que duran mucho tiempo en el mercado, sobre todo si es atractivo, doy como ejemplo Clash of Clans, pero desde luego Rise of Kingdoms tiene un futuro bastante formidable gracias a su temática original y atractiva, todo esto lo convierte en un buen objetivo de venta, ya que si los desarrolladores deciden fomentar la compra de recursos, sería un buen punto a su favor, es más, tendría que ser algo con lo que contar para así sacar capital de este. Normalmente los juegos de este tipo son los que más desarrollada tienen esta parte, ya que como he dicho anteriormente, es un juego de muy larga duración, es decir, puedes llevarte años jugándose y todavía quedaría por hacer, claramente se parece a juegos mmorpg, y por esto es fácil sacar tajada de él.

Aquí vemos un ejemplo de lo que podríamos comprar en el juego, justo esta parte me gustaría comentar, ya que esto es un problema, es decir, tener que llegar hasta un cierto nivel de ciudad para comprar gemas, es algo que a mí me hecha hacia atrás, porque si yo quiero comprarme gemas pero no puedo porque estoy en nivel 1, probablemente desinstalaría el juego, por eso, esto es una de las cosas que deberían mejorar en mi opinión.

Obviamente no es un juego muy reconocido en la comunidad de videojuegos, ya sea de teléfonos móviles o pc, es una pena, ya que podríamos sacar oro con este juego. Lanzo una idea al aire, fomentar el online y adaptarlo para pc, podría disparar las descargas de este juego, así como las compras de recursos. Un juego de teléfono móvil de este tipo, llevado al pc, tiene mucho más futuro. No se si acordarán de un juego de Facebook llamado Social Empires, era un juego de este tipo, solo se podía jugar en el pc, pues digamos que alcanzó una fama envidiable para cuando existía, es digamos un buen ejemplo de lo que Rise of Kingdoms debería seguir.

En resumen, un juego con muy buena temática, gráficos bestiales, pero, con una jugabilidad mejorable. Un juego con futuro, pero conllevando trabajo duro.