Army Men Strike (Cosas que debes saber)

Army Men Srike un juego para móvil que está en el muro de ofertas y el cual promete demasiadas gemas, pero es tan fácil conseguirlas y que debes hacer. En este artículo te enseñare cosas que debes de saber de este juego con una guía pequeña de dicho juego explorando varios elementos que este contiene.

¿Qué es?



Army Men Strike es un juego para móviles en el cual armaras un ejército de soldados de juguete para destruir los ejércitos de los enemigos para ello deveras recolectar recursos, en total existen 4 pero comienzas con 2 los cuales son; Pintura y Plástico y los siguientes que conseguirás subiendo de nivel el cuartel (electricidad y metal). El juego también tiene un historia que no es tan buena pero es un poco entretenida y avanzar en esta te ayudara a mejorar.



Tipos de moneda



El juego tiene muchas monedas con las cuales podrás comprar varias cosas como los recursos que son los más fáciles de obtener pues puedes poner fabricas las cuales puedes mejorar para que den más recursos en poco tiempo y mejorar mas edificios o reclutar tropas.







Los tácticos diarios es una moneda la cual puedes recoger cada 20 horas en el centro de comando de fuerzas especiales una vez que tengas un avión y si vas mejorando este edificio obtendrás mas







Esta moneda sirve para subir los atributos de la fuerza aérea y aumentar la velocidad de construcción o la producción de pintura o aumentar tu ataque y muchas cosas más.







Moneda de fuerza aérea se puede conseguir desarmando provisiones de fuerza aérea (que puedes reclamar 1 cada cierto tiempo) que no te sirvan, para conseguir estas monedas se necesita desbloquear la fábrica de fuerzas aéreas.







Esta moneda sirve para comprar en el mercado negro y mejorar tus provisiones de fuerza que necesites o comprar algunos, o comprar partes de un avión.







Plata es una moneda la cual solo puede ser conseguida los fines de semana atacando a otros jugadores que tengan plata y esta se renueva cada cierto tiempo, y solo puede ser gastada de Lunes a Viernes (Todo siendo horario del servidor).







Esta moneda puede ser usada para comprar aceleradores, provisiones de fuerza aérea, egidas, Sellos, entre otras cosas, esta moneda solo puede ser obtenida al desbloquear los cuarto de reclutamiento de juego de guerra.







Honor de ejercito esta moneda solo puede ser conseguida al estar en un clan y completar misiones del ejército (que al mi parecer son muy fáciles de hacer)







En esta tienda podrás conseguir acelerarles, tropas, teletransportadores, entre otras cosas.







Botines esta moneda solo puede ser conseguida en el contrataque y depende de la dificultad de esta. Solo puede ser conseguida esta moneda al desbloquear el contrataque.







Esta tiene se podrá conseguir fragmentos del oficial Wayne y para mí las cosas más importantes Puntos tecnológicos y aceleradores de construcción, entre otras cosas.







Puntos de ASM solo podrás conseguirlos comprándolos con dinero real, y con ellos puedes comprar cosas muy preciadas del juego.







Medallas de talento estas se consiguen subiendo de nivel y consigues varias habilidades que no puedes conseguir de otra manera. Se canjean en tu perfil en "Medallas de talento"







Y para mi uno de los recursos más importantes el oro su manera más fácil de conseguir es comprándolo con dinero real pero de igual manera puedes conseguirlo de otras maneras como recolectándolo del mapa o en eventos y misiones.







El oro podrá comprar la mayoría de cosas del juego como la menoración de edificios instantáneos, recursos y objetos muy raros de conseguir en el juego.







Los oficiales



Los oficiales son una parte importante del juego ya que si no tienes un buen oficial no podrás avanzar mucho en el juego, los oficiales tienen sus rarezas que se ordenan de esta manera (mayor a menor); S, A, B, y C y un oficial tiene un tipo los cuales pueden ser de ataque, militar, tecnológico, defensa, logístico. Cada oficial dependiendo de su tipo puede proporcionarte ventajas como disminución de tiempo de construcción (debo de mencionar que debes seguir unos factores para que funcionen), aumentar tu daño de ataques etc.







Los oficiales tienen 3 atributos que mejorar; su nivel que se mejora con muñecos de entrenamiento, sus estrellas que se mejora con provisiones y debes tener un cierto nivel para mejorarlo, y el rango que se mejora con una copia del mismo oficial o con fragmentos del oficial.





Los oficiales pueden ser capturados por otros jugadores cuando te atacan y ser liberados por el capturador o a los 8 días de su captura o destruidos por lo cual deveras restaurarlo con un objeto que puedes conseguir en una tienda de igual manera también podrás conseguir capturar a oficiales de tus enemigos atacándolos y tener una posibilidad de capturar uno de ellos, para ello deben ocurrir varios factores; tener la suerte de capturarlo, haber desbloqueado la prisión (no podrán capturarte un oficial si tampoco as desbloqueado la prisión), que el jugador que sea atacado tenga un mínimo de 10 oficiales diferentes.







Los oficiales pueden ser conseguidos de 2 maneras, consiguiendo 100 fragmentos del oficial o conseguirlo en el reclutar oficial por lo cual necesitaras Sellos que no son muy difíciles de conseguir; el reclutamiento normal tiene una posibilidad de darte un oficial de rango bajo de 0.4% pero a los 100 tiros el oficial está asegurado y en el reclutamiento glorioso tendrás una posibilidad de conseguir un oficial de clase S de 0.55% y un oficial asegurado de cualquier rango a los 10 tiros.







Chinook



Este avión abre el menú de las misiones especiales (historia) y donde está el contrataque en total existen los 3 mandos de operaciones especiales los cuales podrás acceder al mejorar este avión/edificio y aparte de la historia podrás conseguir puntos de provisiones los cuales cada ciertas horas te darán objetos para mejorar o hacer oficiales y es una de las pocas cosas que puedes hacer para conseguir subir las estrellas de un comandante. Te recomiendo completarlas siempre que puedas.







Mapa global



En este mapa podrás ver y atacar a otros jugadores, recolectar recursos cerca de ti y atacar juguetes malignos que darán varios tipos de recompensa. También en estos lugares puedes pelear durante varios eventos del videojuego. Solo podrás usar tropas aquí las cuales entrenas en cuarteles y al atacar o defender algunas morirán o saldrán heridas las cuales se irán a tu hospital para que puedas curarlas.







Investigaciones



Estas se hacen en el laboratorio y ocupan recursos y tiempo para lograrlas y te ayudaran, pueden disminuir tu tiempo de construcción o aumentar tu producción de recursos entre otras cosas. Aquí podrás usar tus puntos tecnológicos para no utilizar recursos y será instantánea la mejora, dichos puntos solo se pueden conseguir en contraataque.







Como conseguir la recompensa de Gemas del Alma de este videojuego



La manera que nos dice Gamehag es llegando a tu HQ al nivel 26 para conseguir 13,598 gemas del alma lo cual significa llevar tu cuartel al nivel 26 que lamentablemente no eh podido lograr y lamento decir que lleva su tiempo pues yo llevo un tiempo jugando y voy en el cuartel 15 y para mejorar el cuartel deveras antes mejorar otros edificios y esperar un periodo de tiempo que va aumentando mientras mejoramos el cuartel (para mejorar al cuartel 16 debes esperar 4 días de mejora y 4 horas pero con mis habilidades conseguidas debo esperar 3 días).







Lo malo de este videojuego



Este videojuego es muy Pay to Win y es muchísimo más fácil jugar pagando que jugar gratuitamente pero de igual manera con un poco de tiempo lograras lo mismo que alguien que pago por ello y aparte todo lo que te ofrece el juego es demasiado caro pues una "oferta" vale alrededor de $400 pesos mexicanos que son alrededor de $20.5 dólares que dan objetos raros pero son demasiado caros para lo que ofrece y una la oferta más cara puede costar $2,000 pesos o más que son alrededor de $101.8 dólares.





Imágenes sacadas por mi en el juego y toda la información se basa a mi experiencia