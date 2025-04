Apsulov End Of Gods (Mi opinión)

Bienvenidos amigos!! Aquí les traigo un artículo más, esta vez hablando sobre un juego futurista del género de terror llamado “Apsulov: End Of Gods”, un juego que sin duda se lanzó hace muy poco y que considero un juegazo por todos sus aspectos y cualidades. Dejan aparte eso hablemos un poco del contenido del juego, sin más que decir comencemos.

Espero les guste el articulo y lo disfruten. ❤

Apsulov es un juegazo del genero supervivencia y terror en primera persona futurista de los tiempos Nórdicos, la era de los vikingos por así decirlo, este título se estrenó este 8 de agosto para la tienda de steam, pueden comprarlo a un precio de tan solo 19.99$ USD para su PC y también pueden encontrarlo disponible para algunas consolas actuales como la Playstation 4 y la Xbox One. Para comenzar este gran título se puede decir que trata de que tomaremos el papel de una joven chica que se desconoce su identidad, no sabe ni su nombre ni porque despertó en un sitio tan extraño conocido como un supuesto santuario futurista, podemos decir que es como una base subterránea que se construyó para investigar y desvelar mundos desconocidos de “Yggdrasil”, donde pertenecen criaturas extrañas y donde supuestamente albergan algunos Dioses Griegos, como por ejemplo Loki, Freya, Zeus, Etc. Durante el juego nos centraremos primeramente en escapar, eliminar o stunear algunos monstruos que no encontraremos en nuestra aventura, algunos de nuestros objetivos será saber quiénes somos y recolectar algunas calaveras conocidas como llaves, estas llaves serán un gran papel en este juego y no creas que será tan fácil recolectar algunas de ellas, deberás de enfrentarte a algunos sustos en tu camino y algunos puzles a realizar. Sin duda un juego que debo recomendarles a los fanáticos de terror, pero solo que en este juego no solo podrás correr para evitar a las criaturas que te albergan si no enfrentarlas, así que lo hace un juego más completo.





Antes de su aventura debo darles a conocer el comienzo de esta gran locura. Primeramente despertaremos siendo una chica en un lugar parecido a un “Laboratorio”, donde un robot gigante estaba experimentando creo que con nosotros, supuestamente nos creó, así que la robot nos pedirá que hagamos algunas pruebas bastante sencillas y después dándonos el regalo de la visión nocturna, también la habilidad de esta visión no permite ver cosas o signos en la paredes, sin embargo al pedirnos que elijamos el signo que nos corresponde, nosotros sin tener ni idea alguna elegimos aleatoriamente, dándose cuenta el robot que creo algo inútil que ni siquiera sabemos nuestra propia historia, al irse el robot nos dijo que se encargaría de nosotros más tarde, así que decidimos irnos de ese lugar sea como sea, encontramos un ducto donde deberemos de ir para escapar de ese lugar. Al empezar tu aventura de terror comienza la verdadera pesadilla de ese lugar tan perturbador.





Al avanzar en este sitio tan extraño la pasaras bastante mal por el gran contenido de violencia que abarca en este juego, ya sea de la cantidad de sangre que veras y las horripilantes criaturas que te asecharan para matarte, así que deberás correr y buscar la manera de avanzar en algunos lugares del juego, ya sea memorizar alguna clave para pasar entre una puerta o robarle una mano a un señor muerto que encontraras por allí. La claves las encontraras con tu visión especial que te otorgo aquel robot del principio.





Durante la hora de juego habrá una parte que perderás el brazo y aparecerás con un brazo robótico que te puso un señor que no revelare por aquí ya que sería spoiler, si gustas saber cómo perdiste el brazo y quien fue que te puso el brazo te recomiendo jugar este juegazo. Sin embargo este brazo lo utilizaras en todo el juego y te traerá muchos beneficios, este brazo te ayudara a eliminar algunas criaturas y otras stunearlas para que no te maten, así no tendrás que solo correr sabiendo que también puedes desacerté de ellas, también te ayudara a abrir algunas puertas o hackiarlas por así decirlo. Deben tener en cuenta que eliminar y hackear puertas cuesta energías del brazo, y se te agotara tarde o temprano así que debes de tener cuidado en usarlo, lo bueno es que encontraras lugares que podrás cargar el brazo y también agarrar cargadores portátiles, se puede decir que también encontraras baterías portátiles que te ayudaran a causar esta gran onda de energía.





Gráficos:

El juego nos ofrece unos graficazos bastantes bien realizados o bien diseñados, tanto en entornos, ambientación y escenarios, también veras unos personajes del juego tanto los enemigos y personas del juego bien diseñados, y muy originales. Se puede decir que puedes disfrutar bastante una ambientación futuristas muy sorprendente y espectacular. El juego de doy una puntuación de 10/10 según mis gustos.





Para concluir sin duda debo recomendarles este juegazo en el cual encontraran una historia bastante interesante que quizás les interesen, también encontraran una jugabilidad y ambientación bastante genial, y lo más importante que de terror el juego y se podría decir que si, te llevaras mucho sustos y una buena tención que te pondrá la piel de gallina. En fin, espero les haya gustado el articulo y lo disfrutaran mucho, sin más que decir me despido y les mando un gran abrazo a todos.

Tráiler: