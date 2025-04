Cosas que deberían mejorar en Gamehag/Opinión/

Hola queridos lectores, hoy voy a hablaros sobre cosas que deberían mejorar en Gamehag. Espero que os guste, estéis de acuerdo conmigo y que los Administradores tomen nota de estos consejos.

Introducción

Como en he nombrado en el título, quiero dar consejos de mejora y nombrar errores que he encontrado, ya sea en la Página Web o en la APP de los teléfonos.

Página Web









Tareas

Quisiera comenzar por las tareas por el simple hecho de que es lo que más problemas causa en la comunidad. No sé con certeza el cómo son evaluadas las capturas de los usuarios, si es mediante un Bot, un Moderador o un Administrador, pero sea lo que sea, debería ser reforzado o mejorado, añadiendo algún Moderador extra (en el caso de que haya) o simplemente agregando un Moderador si no hay.

También deberían equilibrar el número de tareas en todo el mundo (o la mayoría de países), porque no entiendo que tienen los Norte Americanos más que los europeos o los Latino Americanos.









Minijuegos

Foro



Soporte

Redacción de artículos

Esta parte no está del todo mal, ya que entretiene y “da Gemas del Alma”. ¿Y por que está con comillas? Porque no las da, y si las da está muy descompensado en relación con el tiempo que requiere completar el objetivo. Yo opino que podrían dar más Gemas del Alma (en ese caso aumenta un poco la dificultad del objetivo) o hacer más simples los objetivos, para que no se tenga que demorar tanto tiempo en conseguir una Gema del Alma.Comprendo el trabajo que realizan los Moderadores con respecto a este tema, ya que es difícil y costoso tener controlado el foro al 100%. Pero para ayudar a estas personas, podrían hacer hilos oficiales, es decir, hacer un apartado extra en el que personas con rangos especiales (Moderadores, Administradores, Redactores…) o bastante altos (+10, por ejemplo.) puedan comunicar cosas y noticias que ocurran en Gamehag, ya sean códigos nuevos, eventos, etc. Otra opción es el limitar el número de comentarios a la hora/día, así habrá una menor cantidad de mensajes y no será tan costoso el borrar los mensajes Spam (que hay por un tubo), las cuales dan 1 GA por denunciarlas.Anteriormente, el soporte también estaba en español, y no se por cual motivo lo han quitado, pero creo que a la comunidad le gustaría mucho que restauren este soporte. Pueden poner a alguien que hable español o que los actuales administradores se tomen las molestias de usar el traductor, para así facilitar a los usuarios, los cuales deberían estar lo más cómodo posible.Este es un tema que a los escritores les fastidia bastante, y pese a la cantidad de artículos que se escriben diariamente, esta zona debería mejorar bastante. Comencemos por el espacio, el espacio para escribir es bastante pequeño, lo cual puede volverlo un poco incómodo. Otra cosa que no gusta es la pobreza que tiene a la hora de querer personalizarlo, ya que no dispone de muchos recursos. Estaría bien el que aumenten el tamaño de la parte en donde se redacta el contenido y que permita una mayor personalización, que se puedan poner tablas, gráficas, etc.

APP









Foro

Chat

Comenzaré por el foro ya que hay dos cosas que molestan en este lugar. Lo primero es la limitación de caracteres, llega un punto en el que no puedes seguir escribiendo porque llegas a un “límite” que no puedes sobrepasar; pienso que podría corregirse eliminando ese límite (obviamente). Y lo segundo es la ausencia de la opción de denunciar comentarios Spam; y aquí se podría corregir ese error dando la opción, porque más de una vez tuve que entrar a la Web para poder denunciar ese mensaje.En el caso del chat, simplemente no aparecen las conversaciones, y me parece un fastidio. Podrían corregir eso, y de esa forma facilitarían la comunicación entre Usuarios en el caso de no tener el PC a disposición.







Artículos

La zona de artículos es muy pobre, ya que solo puedes leer y comentar en esos artículos. En cambio, en la Página Web también puedes ver los artículos que has escrito tú y además valorar artículos

Y hasta aquí llega mi artículo, espero que estéis de acuerdo conmigo y que este artículo llegue a pantallas de administradores. ¡¡Espero que os haya gustado!!

P.D.: Imágenes de la APP realizadas con Samsung Galaxy S6 en vertical para poder tener más amplitud de contenido.

-Escrito por SpeedmanPro