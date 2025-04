Animation Throwdown un juego de cartas

Hola comunidad de gamehag espero se encuentren bastante bien, quiero contarles que soy algo aficionado a los juegos de cartas como yugioh y navegando por steam me encontré un juego que me pareció bastante curioso ya que otra de mis aficiones es la animación. Bueno el juego se llama Animation Throwdown The Quest For Cards (es free to play) y pues espero que el artículo les parezca interesante ya que es un juego que por lo menos yo no tenía idea que existía.

Bueno amigos como les comentaba este es un juego de cartas las plataformas en las que esta disponible son android, iOS, steam y navegador a través de la página del editor. Este juego fue desarrollado por Synapse games y Chinzilla y editado por Kongregate, el juego no tiene una historia en si, es un juego de cartas donde ganar o perder dependerá de tu estrategia, de que tan buenas sean tus cartas y tal vez un poco de suerte. Lo curioso y que fue lo que más me llamo la atención es que en este juego se reúnen personajes de series animadas de Fox, entre ellos: Futurama, Padre de familia, Los reyes de la colina, Bob's burguers y American dad.El modo de juego es sencillo, lo primero que debemos hacer es elegir un personaje para jugar, si no te agrada ninguno de los que te ofrecen no te preocupes pues vas a ir desbloqueando más personajes mientras subas de nivel. Después de elegir el juego nos va dando un recorrido por todas las funciones y nos enseña a luchar contra otras personas. En el juego tendremos corazones que representan nuestros puntos de vitalidad y cada personaje tiene diferentes, también van a variar las habilidades del personaje, hay algunos que te protegen del daño de las cartas de tu rival, otras paralizan sus cartas para que no puedan atacar y hay muchas más pero les menciono esas por poner un ejemplo. Cada carta tiene ciertos puntos de ataque, las que nos dan al principio son bastante malas pues tienen muy pocos y también tienen puntos de resistencia, si los puntos de ataque de tu carta son mayores que los de resistencia de la carta de tu oponente la destruirás, si no solo lograrás debilitarla. El juego consiste en terminar con los corazones del enemigo para ganar, el sistema de batalla es bastante equilibrado ya que te enfrenta contra jugadores de tu mismo nivel.El juego cuenta con un modo de aventura donde tendrás que derrotar a diferentes personajes de las series animadas que mencione al principio y esto sirve para conseguir cartas y desbloquear logros.Existen diferentes tipos de cartas en el juego, las comunes, raras, super raras y épicas, las diferenciamos por su color las comunes son grises, las raras verdes, las super raras son azules y las épicas son moradas, también hay cartas legendarias de color dorado pero son muy difíciles de conseguir (a menos que las compres). El juego gira en torno a las cartas así que la idea es que tengas cartas poderosas, cada carta tiene un nivel indicado en la esquina superior izquierda, puedes mejorar una carta hasta cinco niveles pero si quieres seguirla mejorando tendrás que fusionarla con una carta idéntica del mismo nivel. Al subir de nivel las cartas van adquiriendo distintas habilidades puede ser que lancen un guante de box que daña la resistencia de las cartas del rival o incluso poner un escudo para que no puedan dañar las tuyas. Existen cartas que tienen efectos solo para las que son de la misma serie, como ejemplo cartas que solo le suben el poder a otras que son de Futurama, por eso es importante crear una estrategia y elegir las mejores. También es recomendable que elijas cartas con buenas habilidades y que se puedan fusionar entre ellas para ganar más poder.El juego cuenta con distintas funciones para que puedas hacer tus cartas más poderosas o conseguir nuevas. Tenemos la tienda en donde podemos comprar cartas con objetos conseguidos en el juego o con dinero real, una de las mayores desventajas del juego es que los que compran cartas siempre tendrán mayor ventaja para ganar. Existe un laboratorio de investigación en donde puedes desbloquear nuevas fusiones para tus cartas, pero esto llevara algo de tiempo dependiendo que tan raras son las cartas que quieres poner en la máquina. También hay una función que nos permite fusionar nuestras cartas repetidas para subirlas de nivel y hacerlas más poderosas. En el juego es recomendable unirse a un clan ya que esto nos dará acceso a eventos en los que podemos conseguir objetos para comprar cartas o cartas raras para fortalecer tu mazo. También se realizan eventos frecuentemente donde regalan cartas raras y épicas así que si no quieres gastar en el juego esto es una buena opción para conseguir cartas poderosas.Los diseños de las cartas son bastante divertidos si conocemos las series animadas en las que están inspiradas, podemos encontrar diseños iconicos y bastante representativos, personalmente me gustan bastante los de Futurama. Otra cosa bastante divertida es que los personajes que seleccionamos para jugar hablan durante las peleas diciendo algunas de sus frases más representativas. Así que en general respecto a diseño son graciosos y cumplen su función.Para concluir este articulo les diré que me pareció el juego, al principio resulta divertido, gracioso y entretenido pero después se vuelve repetido y aburrido, yo lo descargue porque me llamó la atención que utiliza personajes de Fox pero termino aburriéndome. Entre los requisitos para jugarlo estan un procesador core i5 y 4 gb de ram lo cual no esta mal, en realidad es un juego bastante simple y sencillo y el único reto que propone es conseguir cartas, pero claro los que compren paquetes de cartas siempre tendrán ventaja sobre ti y te ganarán. Recomendaría este juego especialmente a fans de las series animadas de Fox, el juego en sí no es malo pero sin duda podría mejorar bastante.Si llegaron hasta aquí les agradezco y espero hayan tenido tiempo de leer el articulo y les haya resultado interesante.