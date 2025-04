Animal Crossing: New Horizons te da más libertad creativa y más para hacer en un día determinado, al tiempo que conserva lo que hace que la serie sea especial.







La fiesta sirve como una introducción al aspecto de recolección de recursos del nuevo sistema de creación de New Horizons, pero también es el primero de muchos momentos entrañables con los animales. En su forma de hablar aguda y acelerada, su conversación se centra en la amistad y en ayudarse mutuamente en la isla. Uno de mis aldeanos tocaba una pandereta, moviéndose de un lado a otro a su propio ritmo mientras sonreía, mientras que el otro sorbía jugo junto al fuego. Tommy, el más valioso del dúo Nookling, estaba de pie junto a la tienda, sosteniendo una pequeña bandera que parecía ser parte de su atuendo de bienvenida. Se siente como una comunidad adecuada desde el principio, a pesar del pequeño tamaño de la población y la falta total de servicios en la isla.

Solo hay mucho que puedes hacer todos los días en Animal Crossing. Parte de la diversión de su reloj en tiempo real es ir a la cama preguntándose a qué se despertará por la mañana: cómo podría cambiar su ciudad, quién podría mudarse, qué visitante especial podría estar allí mañana. Hasta ahora, he jugado Animal Crossing: New Horizons durante 80 horas durante 17 días, y esa expectativa aún no ha desaparecido. Si bien he pasado mucho tiempo desarrollando mi isla hasta ahora, todavía siento que me queda mucho por hacer y ver: hay mucho en New Horizons para ocupar tu tiempo.A diferencia de los juegos anteriores, no te mudarás a una ciudad habitada en New Horizons; la isla está completamente vacía cuando usted y dos animales llegan como parte del "paquete de escapada" de Tom Nook, salvo por el pequeño aeropuerto. No hay tienda ni museo, los tres viven en tiendas de campaña, y el propio Tom Nook opera desde una tienda de campaña que comparte con sus adorables sobrinos, Timmy y Tommy. Tom Nook claramente esperaba que todo esto fuera un poco más glamoroso (o al menos popular), y al estilo típico de Tom Nook, una de sus primeras acciones es ponerlo a trabajar recolectando ramas de árboles y frutas para hacer un pozo de fuego y bebidas para una fiesta de bienvenida.Los primeros días se tratan de establecer los conceptos básicos de cualquier otra ciudad de Animal Crossing, como el museo y la tienda de Timmy y Tommy, y esto prepara el escenario para la elaboración. Además de atrapar peces e insectos y recolectar frutas para ganar dinero, también debe pasar una buena cantidad de tiempo al principio recolectando recursos para fabricar los muebles que le solicitamos (y, en un caso, para construir un edificio completo). Como quería desbloquear y actualizar las cosas lo más rápido posible, pasé horas cada día durante los primeros tres o cuatro días corriendo recogiendo malezas, cortando árboles para obtener madera, sacudiendo los mismos árboles para obtener ramas, golpeando rocas para obtener arcilla, piedra y hierro, y vender lo que no pude usar para crear campanas extra.Fue un poco abrumador hacer todo eso en nombre de acelerar la progresión de mi isla, pero en general, la elaboración encaja perfectamente en el ciclo de tareas diarias establecido de Animal Crossing. El acto de reunir recursos ocurre simultáneamente con las otras cosas que quiero hacer cada día: sacudo mis árboles porque dos de ellos por día dejan caer muebles en lugar de frutas o ramas, y las ramas que obtengo son un extra en mi búsqueda. -y en realidad hace que esas tareas sean más lucrativas de lo que eran en juegos anteriores. Ahora que ya pasé los primeros días, ya no tengo que esforzarme para obtener los recursos que necesito para fabricar los muebles, herramientas y otros artículos variados que quiero.Comienza con una variedad de recetas de elaboración, y puede obtener otras nuevas en una variedad de formas que, como la recolección de recursos, son una extensión natural de la fórmula existente de Animal Crossing. Puede comprar algunos de ellos, encontrar otros nuevos la mayoría de los días en la playa (en botellas de mensajes con letras adjuntas, por supuesto), u obtenerlos de sus vecinos, entre otros métodos. Encontrar una nueva receta es una recompensa emocionante por pasar el día, porque la elaboración va más allá de los muebles y las herramientas: he encontrado algunas recetas sorprendentes y creativas que usan ingredientes que no esperaba, como un oso de peluche gigante que puedes crear usando ositos de peluche que podrías comprar en la tienda de Timmy y Tommy.Complementando todo esto está el programa Nook Miles, que se basa en puntos de recompensas de viajes de la vida real. Las Nook Miles son una moneda separada que puede usar para comprar artículos y habilidades especiales, como nuevos peinados y colores a los que puede cambiarse en un espejo; incluso puede usar Nook Miles para pagar su primer préstamo y obtener una casa real. Obtienes Nook Miles por hacer todo tipo de cosas, desde ser picado por una avispa hasta atrapar 100 peces seguidos sin fallar una vez. Incluso puede obtener Nook Miles por sacudir los muebles de los árboles, lo que lo convierte en la tercera recompensa por hacer algo que quería hacer solo por la primera recompensa.El sistema Nook Miles agrega suficiente dirección si no está seguro de qué hacer sin ser dominante. Hasta ahora, solo he sentido la necesidad de perseguir los logros particularmente difíciles de Nook Miles; Obtuve la mayoría de mis Nook Miles simplemente haciendo cosas de Animal Crossing y pasándolo bien, y aunque paso algo todos los días, todavía tengo toneladas de sobra.New Horizons equilibra todo esto con detalles y encanto fantásticos, así como opciones increíblemente flexibles para la personalización y la autoexpresión. Esto comienza con tu personaje. En realidad, puede elegir su apariencia por primera vez en la serie, incluido el color de la piel, y ninguna de las opciones está bloqueada por género. De hecho, los aldeanos se referirán exclusivamente a jugadores con pronombres de género neutro, por lo que cuando un amigo los visite, sus aldeanos hablarán sobre ellos en lugar de él o ella. Todos los peinados y opciones de ropa están disponibles para cualquier persona, y puede cambiar su rostro y cabello en cualquier momento. Vestirse se mejora aún más con un menú de atuendos dedicado que le permite previsualizar un atuendo completo en lugar de cambiarse y quitarse la ropa hasta que encuentre algo que le guste. Nunca ha sido más fácil o más agradable expresarse a través de la apariencia de su personaje en un juego de Animal Crossing, y me he divertido muchísimo probándome atuendos tontos y cambiando mi cabello para que coincida solo porque sí.La elaboración es, naturalmente, una gran parte de la personalización. No puedes crear todo, algunos tipos de muebles solo están disponibles en la tienda o se encuentran al azar, pero hay juegos completos de muebles que solo se pueden fabricar, y esas son en gran medida las piezas que puedes personalizar aún más con diferentes colores. y acabados. Al principio, creé las piezas que necesitaba pero no pude comprar, como un espejo, pero terminé diseñando una habitación entera alrededor de los muebles que había creado y personalizado, y actualmente es mi habitación favorita en mi casa.Más importante aún, ahora puede colocar muebles prácticamente en cualquier lugar afuera. Encontré un castillo de arena en un árbol y lo puse a lo largo de mi playa; más tarde conseguí una silla de playa y una pelota de playa y creé una escena completa en una parte de la orilla. Incluso diseñé una silla inspirada en la cabina que nunca pondría en mi casa porque se ajustaba a la sensación de madera que quería para las colinas de mi isla, lo que me hizo darme cuenta de cuánto uso podría obtener de los muebles que no son necesariamente mi estilo . En esta etapa, apenas he decorado mi isla, pero ya tengo muchas ideas.Lo mismo es cierto para Island Designer, la nueva característica de terraformación de New Horizons. Lo desbloqueé hace poco, y como resultado todavía no lo he hecho mucho, pero la capacidad de alterar su isla para que se ajuste a sus grandes planes es emocionante. Hasta ahora, he usado principalmente la función de ruta, que es una gran mejora en las rutas en los juegos anteriores de Animal Crossing: son fáciles de colocar e imposibles de eliminar en un accidente, e incluso puedes cavar en ciertos tipos de rutas. He hecho macizos de flores usando el camino de tierra y una pasarela de ladrillo que conduce desde mi aeropuerto al edificio principal de Servicios para Residentes, donde trabajan Tom Nook e Isabelle, y se ve bien.New Horizons ciertamente tiene un ritmo más lento que otros juegos de Animal Crossing, en parte porque tienes que trabajar para poner las cosas en marcha en la isla desde el principio. Y aunque estoy impaciente por descubrir qué actualizaciones podrían venir en mi camino (y necesito jugar más con Island Designer), todavía siento que he hecho mucho en mi isla. He creado toneladas de muebles, he mejorado mi casa siete veces, he recogido miles de malas hierbas y he hecho demasiados cambios drásticos de vestimenta. Estoy tan emocionado de ver qué eventos aleatorios me esperan cada mañana como lo estoy para decorar mi isla y hacerla mía, y eso seguramente me hará regresar en el futuro previsible.