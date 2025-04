Alien vs. Predator

Es un videojuego de disparos en primera persona, hecho por Rebellion en el año 2010. Con mucha mucha sangre ademas con violencia en las 3 campañas por eso esa clasificacion de edad.

Historia

Su historia se centra en un planeta desconocido , aquí se divide la historia en tres partes, la de Xenomorfo conocido como espécimen para conquistar este planeta. Como marine debes descubrir que le paso a la base de investigación, aquí debes combatir a los xenomorfos y androides. Como Predator debes encontrar a unos sangres jóvenes que desaparecieron y matar la colonia de xenomorfo.A final se nos muestra pistas de una secuela de este gran juego.





Personajes Principales

aquí introduce un sistema donde nos presenta a los 3 personajes principales con tres tipos de historia a este sistema se le llama Triple Dilema creo...

Espécimen 6

Un alien en el principio lo vemos nacer, donde el intenta escapar pero un doctor ve un potencial en este alien o xenomorfo , llega a un punto donde la reina llama a todos los xenomorfo para que la libere pero siempre captura de nuevo al espécimen 6, hasta que llega el momento indicado donde logra escapar para desatar la matanza en los laboratorios y sus alrededores. A lo largo de la campaña empiezas a convertirte en un ser mas poderoso de la colonia hasta llegar a convertirte al final de la campaña a la maxima evolucion del Xenomorfo.







Novato "Rookie"

Eres un soldado en una de tus primeras misiones, ves como destruye una de tus naves aliados por otra nave identificada y ahora debes investigar que era lo importante en ese planeta pero entre mas avanzas te das cuenta que eso fue la peor decisión ya que te enfrentaras a especie mas mortal y además de los androides de la empresa Weyland-Yutani que va poner difícil avanzar en tu camino.





Depredador

acudes al llamado de auxilio en el planeta, donde destruye una nave y ahí desciende a la jungla para buscar a otros Sangres Jovenes pero descubres que hay una colonia de alien, además de encontrar en el camino a la Abominación que se convertirá en tu objetivo principal. pero debes evitar que la compañía Weyland-Yutani encontre los cuerpos de los Sangres Jovenes para que los humanos no sea una amenaza para los depredadores o predators.





Lo Malo

Su motor grafico no todas la computadores puede jugar 100% a este juego, el juego requiere un poco de RAM para jugarlo a 60 Fps, además de que el sistema de jugabilidad en la campaña del Alien es un poco repetitiva y mas aburrida de todas la anteriores juegos de Alien vs. Predator. Además de que las otras dos campañas son muy aburridas en mecánicas y en sistemas por que si eres un Alien pero no va a lo creativo, en el Depredador es algo muy fácil por que si se basa en el sigilo pero es muy fácil solo con una tecla. Además de que la IA no es algo muy difícil de "confundir" para matar ósea que el enemigo mas fácil en la campaña de Predator y Alien es el Marine.



Mi Opinión

Hablado un poco sobre el juego y su jugabilidad, la campaña mas aburrido seria en mi opinión la de Marine pero tiene sus puntos bueno en vez de centrarse en el miedo este es un punto a favor, ya que las demás campaña o historia se centra en cazar tengo que ser sincero yo soy mas de ser Depredador o Alien ya que si eres como yo un fanático de las saga de cinematografía del universo Alien y predator, y posiblemente los ingenieros, eso si, si eres un poco sensible no te lo recomendaría 100 % ya que el juego tiene mucho gore. Eso si la campaña mas compleja es la de Marine por que se centra en el miedo psicológico y con un ambiente aterrador. Aunque fue un gran juego y fue comercialmente bueno no tuvo secuela, unos se preguntarla "¿Por que?" pues es algo muy sencillo en el mercado con la llegada de otro juego relacionado a este universo tenia un peso sobre los futuros juego sobre Alien vs. Predator y este juego fue desastroso por su IA muy torpe, este fue el motivo por el cual el mercado no se han arriesgado a sacar otro juego pero aquí llega otra pregunta "¿Entonces por que sacarlo otro juego de Alien?" pues es fácil contestar la pregunta una empresa se arriesgo con este juego pensado que iba ser un juego muy bueno y lo fue, "¿De cual juego estoy hablando?" pues de Alien Isolation.