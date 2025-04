We are Illuminati - ¡Conviértete en un illuminati y domina el mundo!

We

are

Illuminati

es un

clicker

no muy conocido creado por

Tapps

Games

para móvil. Su sistema de juego es dar

clicks

para ganar seguidores (obviamente seguidores de los

Illuminatis

), sin embargo, por medio de los representantes puedes dejarlos aumentar automáticamente, haciendo mucho más fácil el proceso de avanzar en el juego

.

C

laro que estos deben influenciarse de alguna manera, y es a través de los

medios

, estos se van desbloqueando a medida que tienes más influencia, y esta va aumentando a lo largo del tiempo (por lo que se podría decir que el juego se basa en eso, esperar).



Este es un videojuego casual para jugarlo cada cierto tiempo, pues a medida que pasa el tiempo los seguidores van aumentando, basándose claro en la fecha del móvil (además que si modificas la fecha un día antes, la cuenta regresiva en aparecer más seguidores aumentará 24 horas). Los representantes es algo muy necesario para avanzar en el juego, pues son personajes que se encargaran de automatizar los medios, es decir, no tendrás que dar clicks cada vez que quieras generar los seguidores.



Cada uno de los medios pueden ser mejorados consumiendo seguidores (esto provocará que la producción sea vea aumentada y el tiempo en producción reducido), no existe un límite de mejoras, es decir, puedes mejorar un medio infinidades de veces, aunque no es algo muy beneficioso, pues el punto es avanzar en el juego. Otro gran método de avanzar son las actualizaciones (es una especie de tienda, pero de mejoras a los medios), estas tienen la capacidad de doblar la producción de un determinado medio, sin embargo, no es algo que yo recomendaría como estrategia principal para avanzar, pues los costos de estas mejoras superan incluso lo requerido para el medio que le sigue, por lo que no es muy factible.



Sin embargo, existe una manera extremadamente efectiva de avanzar en el juego, y es a través de los lacayos; Estos tienen la capacidad de aumentar la velocidad y producción de todos los medios de manera impresionante, pues cada uno de ellos les da una bonificación (que de manera predeterminada es de 3%). Además de esto, existe la opción de hacer mejoras a cambio de consumirlos, ya sea mejorar esta bonificación (aumentando el porcentaje, esto influenciaría mucho más a la producción de manera positiva), mejorar la producción de un tipo de medio (compañías, teorías conspirativas, etc.…) o mejorar la velocidad de producción. Claro que es recomendado hacer esto cuando la cantidad de lacayos que requiera la mejora sea insignificante para la cifra que tengamos actualmente, pues en caso de que no sea así nos perjudicara en vez de beneficiar.



Centrándonos más en la forma de obtener lacayos, puede parecer molesta desde un principio, pues debemos hacer “un lavado de cerebro”, con lo que resetearíamos todo nuestro avance, empezando literalmente de cero (todas nuestras mejoras, representantes, y actualizaciones desaparecerán). Sin embargo, al tener más lacayos, avanzar será mucho más fácil, por lo que conseguir todo de nuevo será un proceso mucho más breve (más aún si estamos en un punto muy avanzado del juego, pues con solo lo que nos da el primer medio recuperaríamos a todos nuestros representantes por lo menos).



Aunque este proceso se puede evitar pagando 10 diamantes (los diamantes se pueden obtener de forma gratuita y de paga, además de que 10 no son un problema), sin embargo, no es una buena forma en la que gastar nuestros diamantes, pues la diferencia entre resetear todo y recibir los lacayos sin haber ningún cambio es casi nula. Otra forma de gastar tus diamantes es a través de clones, estos proporcionan mejoras en un medio en específico (multiplica la producción, puede ser mucho o poco, dependiendo de la calidad del clon), aunque igualmente no recomiendo esta forma de gastar tus diamantes, lo mejor sería triplicar la producción o doblar la velocidad permanentemente (esto costaría 20 y 30 diamantes), pues esto influenciaría a todos los medios, además de ser algo permanente y sin límites (es decir, lo puedes mejorar infinidades de veces).



Existen dos formas de ganar diamantes, la primera es viendo publicidad (esta te aparece en un costado, aunque no siempre ofrece diamantes, suele ofrecer avanzar 2 o 4 horas para aumentar tu influencia, o x4 de producción por unos minutos, aunque cuando te ofrecen diamantes suelen ser dos), y la segunda la sueles obtener de manera inconsciente, pues al ver “lo que se habla de ti” y rechazar las negativas te suelen premiar con lacayos (aunque no muchos) o un diamante.



Por último, contamos con los “pasos del plan” los cuales son 4, y son: Deep Web, Dictadura, Área 51 y Bancos. Están organizados por orden de desbloqueo, el paso Deep web es en el que avanzamos nada más empezamos, y para avanzar con los siguientes en necesario influenciar muchas personas, por lo que el poder es algo muy necesario de obtener en este juego.



En conclusión, es un buen juego en el que entretenerte de vez en cuando, y sin duda te brindara unas buenas horas de diversión, sin embargo, no es un juego en el que dedicar un tiempo excesivo, pues la variedad de este juego no es algo muy increíble, es solo un clicker con una temática interesante y características bastante llamativas en mi opinión. Sin más que decir, me despido, un saludo.