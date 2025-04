12 is Better Than 6 (¿Vale la pena?)

Este juego que salio el 12 de noviembre del 2015 es un juego shooter de aventura, vista de pájaro el cual se caracteriza por estar en blanco y negro y solo destacar la sangre que es la única que tiene un color normal el juego esta a 600 gemas en gamehag y puedo decir que en cualquier computadora lo puede cargar.

Historia

La historia comienza en el año 1873 en la frontera México y Estados Unidos nosotros tendremos el control de un mexicano que estaba en la cárcel pelea y mata por su libertad y su supervivencia, para ello tendrá que ir a varias ciudades para poder lograr su objetivoEl juego esta echo en gamemaker y lleva tiempo sin alguna actualización por lo que es normal toparse con bugs, el juego se maneja por salas y al morir reaparecer al inicio de estaEl juego es de remarcar que es difícil, ya que en este juego no manejas un escudo, armadura o algún tipo de fuerza sobrenatural que te permita sobrevivir al impacto de una bala. Solamente llevas tu traje, un sombrero, un cuchillo y si la situación lo permite; tu arma, por lo cual una bala y estas muerto y reinicias.El juego tiene 2 métodos de pasarte una sala (que el juego no te dice pero los descubrirás tu);: Este método se usa normalmente el cuchillo por que no gasta balas y es silenciosa, tendrás que atacar los enemigos mientras no te ven o no se dan cuenta y matarlos de un golpe y así con todos los enemigos hasta llegar al final.Este método contiene unas ventajas como que los personajes dormidos o inmóviles no te verán y esos serán unas mejores presas y podrás ignorar a varios enemigos.: Este método en pocas palabras es disparar a lo yolo y esquivar las balas. Este método se caracteriza por no seguir los métodos de sigilo y atacar a todos los guardias y matarlos ya que las armas de fuego alertan a todos y todos vendrán por ti, eso incluye los dormidos y los inmóviles.Este método se usa normalmente o solo con armas ya que los enemigos no dudaran en dispararte y acercarte para acuchillarlos es muy mala idea.Puedes intercambiar los modos y no perjudicara nada a la historia así que as la ruta como mas te llame la atención o como mejor te convenga.Los logros de este juego van desde matar a 10 personas con un tipo de arma, saltarte 5 diálogos hasta matar a 100 animales y muchos mas los cuales puedes hacerlo, una recomendación mía es que al morir las muertes no se pierden así que si matas 2 vacas y mueres seguirán contando 2 vacas y las podrás volver a matar para conseguir 2 muertes e igualmente con los diálogosEl juego es muy corto a mi parecer pero es muy bueno para conseguir en gamehag ya que vale muy pocas gemas ya que en 3 o 4 dias si mal te va lo puedes conseguir y te puede gustar mucho, aunque hasta los logros son demasiado fáciles para conseguir y tiene muchos errores pero algunos solo molestan un poco.Tiene un poco de tiempo de vida (no hay mucho que hacer) pero contiene un dlc que cuesta la mitad del juego que amplia dicha historia y agrega varias cosas pero yo no lo compraría pues gamehag no lo tiene en lista de recompensas por lo que tendrías que pagarlo tu (que serian 3.04 dolares) o canjear una tarjeta de steam aquí en gamehag que serian 3,000 gemas del alma y la verdad no lo recomiendo.Uno de los mayores fallos del juego es que hay veces que la cámara no juega a tu favor pues hay veces que la cámara esta enfocando en otra parte y llega un enemigo que no ves y te mata.Pero aparte de todo esto es un gran juego que recomiendo mucho para computadoras potentes y para las que no pues le puedes subir mucho los gráficos para que se vea genial si tienes una buena computadora o puedes bajarle los gráficos para que cargue en tu computadora aunque tu computadora no sea tan potente y te dará unas horas de diversión.Uno de los puntos buenos es que agrega un nuevo modo de apuntar y disparar con cada arma; el revolver tienes que dejar "click derecho" para cargar el arma y apretar el "click izquierdo" para disparar y así con todas las balas, el rifle cada disparo tendrás que apretar "click derecho para arreglar la culata"También es de resaltar que la inteligencia es demasiado mala; literalmente puedes matar a una persona mientras platica con otra y dicha otra persona no hará nada hasta que te vea y seguirá "platicando" y así varios errores lógicos que es divertido descubrirlos.La historia es muy divertida y entretenida no es algo que se merezca un premio pero es algo inusual en este tiempo ya que muchos juegos tratan de ser políticamente sociales lo cual para mi esta bien hasta cierto punto.A mi parecer me encanta su estilo gráfico que parece que el juego esta dibujado y se nota que el juego le dedicaron mucho cariño por eso te invito a que le des una oportunidad y si te sobran las gemas lo canjes no te vas a decepcionar de este gran juego y sigo sin saber por que el juego se llama así y ojala esto no se vaya al foro.Yo le daría un 8/10