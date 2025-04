Soul Knight/Opinión/Parte 1

Hola queridos lectores, hoy voy a hablaros sobre Soul Knight. Espero que os guste, aprendáis algo sobre este juego y sobre todo, que os incite a jugar. Este artículo será dividido en dos, y en esta parte ha tocado explicar:

-Lobby

-Modos de juego

-Controles

-Escenarios de los mundo/Enemigos

Introducción

Soul Knight es un juego indie en 2D, solo jugable en LAN, basado en la ‘expedición de mazmorras’ en donde deberás eliminar a todos los enemigos para poder avanzar por los 15 niveles que tiene el juego (mas uno extra que sería el final), dividido en tres mundos con cinco niveles cada uno. Este juego ha sido desarrollado y editado por ChillyRoom. Fue publicado el 17 de febrero de 2017 (17/02/17). Actualmente está disponible solo en dispositivos móviles (Android e iOS).







Lobby



Modos de juego

Para esta parte del artículo usaré imágenes de la lobby (seguirán el orden de 1º central, 2º izquierdo y 3º derecho), que tendrá sus partes explicadas en un orden indicado con números.El cofre cuesta 1000 gemas desbloquearlo, y este otorga un arma para comenzar la partida.El seguro aumenta tu oro inicial, tiene 5 niveles.Es el lugar donde puedes comprar gemas.Es una máquina que te da cosas aleatorias, cuesta 200 cada tirada.La planta aumenta la velocidad de movimiento, tiene 5 niveles.Está dividida en 3 salas. En la primera puedes ver todas las armas que has cogido y enemigos a los que te has enfrentado, en la segunda los personajes (y skins de estos) que tienes y los logros que has conseguido y en la tercera planta, las semillas que has plantado.La papelera sirve para deshacerte de las armas que no quieras.El libro aumenta el golpe crítico, tiene 5 niveles.El alimento para mascotas aumenta la vida de las mascotas, tiene 5 niveles.El mega viaje sirve para alternar los modos de juego Normal y Badass.En el tablón de tareas hay desafíos que te dan recompensas por completarlas.En la galería aparecen los dibujos de los fans del juegoLa entrada es la puerta al inicio de la aventura.En las parcelas de jardín puedes plantar las semillas que tocan jugando o comprándolas en la tienda.La valkiria te abre un portal al modo de Avalancha de jefes.sirve para forjar las armas que has obtenido 8 veces.La mesa de diseño sirve para ‘activar’ armas, skins, etc.En la caja puedes ver todos los ítems (piezas, semillas, etc.) que has conseguido.La instalación robótica sirve para fabricar armaduras que te dan ataques propios de la armadura y sirve de protección.En la tienda puedes conseguir 3 objetos que se van cambiando diariamente, el primer espacio se consigue viendo un anuncio, y los otros dos comprándolo con gemas.Hay dos modos de juego en Soul Knight, que son el Un jugador y el Multijugador local (con hasta 4 jugadores). Y dentro de esas modalidades podemos elegir entre varias dificultades: Aleatorio1 (Que te proporciona 4 habilidades aleatorias que pueden beneficiarte o perjudicarte), Normal (No hay que tocar nada, es una dificultad para los principiantes), Badass2 (Esta en una dificultad para personas más experimentadas que buscan un reto mayor), Avalancha de jefes3 (En el que te tienes que enfrentar a 15 jefes seguidos). Como puede apreciarse en la imagen, las distintas opciones se pueden ver a simple vista, son simples y claras, evitándole al jugador cualquier tipo confusión.

Al final de la partida aparece una pantalla en la que se muestra una barra en donde se indica el progreso que has realizado por los mundos. Debajo hay un cuadro que indica el tiempo que has hecho en la partida, las monedas de oro que tenías al morir, las gemas que has conseguido, los enemigos que has eliminado y los objetos que has recolectado a lo largo del viaje. La construcción que aparece a la derecha, es el soporte en el que se encuentra el objeto que consigues al pasarte los tres mundos (no voy a hacer spoiler del nombre).









Controles

Los controles son simples y cómodos para cualquier persona, ya que se adapta a su forma de coger el móvil, las distancias entre botones, etc. El juego ofrece la oportunidad de poder modificar todos los controles a su gusto, e incluso poder cambiar de lugar el mapa. Esta opción de personalización no lo ofrecen muchos juegos, y afortunadamente este sí. El disparo tiene auto apuntado para que el juego sea más dinámico.

Ahora pasaré a explicar que ocurre al interactuar con cada botón:



1. Joystick: El joystick sirve para poder mover al personaje.

2. Disparo: El botón de disparo sirve para que el arma actúe contra el enemigo al que tiene fijado.

3. Habilidad: Este botón activa la habilidad única de cada personaje, necesita tiempo para poder volver a usarse.

4. Cambio de arma: El cambio de arma sirve para sustituir el arma en uso por el arma siguiente.

5. Segundo uso: Como su nombre indica, es para aquellas armas que tienen usos múltiples.







Escenarios de los mundos/Enemigos

En este apartado indicaré los escenarios de cada mundo junto a los enemigos que hay en dichos escenarios:

Mundo 1 (1-1 -> 1-5)

Mina helada

En la mina podemos encontrar Mineros, mineros de elite, Monos nevados, Escarabajos y Estrellas de mar de cristal.

Selva

En la selva podemos encontrar Guardianes Goblin, Guardianes Goblin de Élite, Jabalíes, Gigantes Goblin, Chamanes Goblin, Bebés tiburón y Trompetas de ángel.

Mundo 2 (2-1 -> 2-5)

Medieval

En el escenario medieval podemos encontrar Caballeros, Caballeros de Élite, Gran soldados, Magos, Torretas y Slimes.

Inframundo

En el inframundo podemos encontrar Esqueletos, Esqueletos de Élite, Arañas, Gran esqueletos y Esqueletos Shaman.

Halloween

En el escenario de Halloween podemos encontrar Hombres calabaza, Hombres calabaza de Élite, Zombies, Ranas, Apariciones (fantasmas) y Brujas.

Mundo 3 (3-1 -> 3-6)

Espacio

En el espacio podemos encontrar Extraterrestres, Duendes y Varkolyn’s

Antiguo Egipto

En el Antiguo Egipto podemos encontrar Momias, Momias de Élite, Caballeros de fuego, Bichos volcánicos, Escarabajos ardientes y Tortugas volcánicas.

Hay dos enemigos con forma de cofre, que pueden aparecer en cualquier momento.

















Hasta aquí llega el artículo, espero que os haya gustado!!!

P.D.:He tenido que dividir el artículo en dos por exceso de carácteres, espero que este inconveniente no influya.