Hola chicos y chicas de Gamehag hoy les quiero presentar un nuevo artículo sobre un juego móvil que la verdad si les soy sincero lo jugué de principio a fin, pero claro tengo que resaltar que no se trata de un juego que jugué en estos tiempos, sino de uno que lo jugué hace mucho y en su momento me gustó bastante y pienso que tal vez digno de compartirlo con cada uno de ustedes. También me gustaría destacar que el juego es totalmente gratis (aunque también tenía su versión de paga), sin embargo hoy en día no se encuentra en la Google Play Store así en caso de que les interese darle una oportunidad y jugarlo explicaré al final cómo pueden descargarlo y así disfrutar de este grandioso juego. Dicho todo esto, let's rock and roll!!

El juego se llama Arcane Soul y se trata de un juego móvil del género hack and slash en el que tendremos que ser bastante ágiles y fuertes para acabar con múltiples enemigos. También tendremos batallas contra jefes diferentes y pasaremos por diversos escenarios. El juego fue desarrollado por mSeed.





Su Historia

A pesar de que cuando cuando descargué este juego lo que quería era un juego con una buena historia, lo cierto es que la historia en este juego no es su punto fuerte. Claro, no estoy diciendo que no la tenga; pero en lugar de tratarse de algo que verdaderamente llame la atención, que cause un impacto o nos deje impresionados/as, se trata de algo simple. Cosas como qué ocurrieron con cierto pueblo, porqué nuestro personaje decidió emprender su aventura luchando contra enemigos y lo que le va sucediendo a medida que a través de cada etapa del juego, son cosas así que veremos como historia a través de cada inicio y final de una nueva etapa en el juego. Podríamos decir que el juego nos cuenta algo acerca de nuestro personaje a medida que vamos avanzando. Nada de dialogar con otros personajes, ni misiones secundarias ni nada de eso. Es únicamente luchar para superar cada escenario.









Sus Niveles

En el apartado anterior hablé acerca de etapas, pero en este juego lo yo llamo etapas se llaman acciones. El juego cuenta con 4 acciones y cada acción tiene cierta cantidad de niveles. Los niveles de una acción determinada tienen el mismo nombre, lo único que cambia es el número del nivel en el que nos encontramos; por ejemplo : Colina de duendes Niv.1 y Colina de duendes Niv. 2.

Los números de los niveles aumentan progresivamente sin importar que empieces a jugar en una nueva acción, aunque también tienen el nombre de la acción en la que estemos.







Cuando terminas la acción 1 no sólo desbloqueas la acción 2 sino también un modo desafío en el que combatirás enemigos de manera infinita y tendrás una recompensa dependiendo de cuánto dures protegiendo un cristal, si los enemigos destruyen el cristal termina la partida. Para acceder a este modo deberás hacer click en el círculo rojo con la flecha blanca y luego a empezar.





Hay que resaltar que en este modo tendremos algunos súbditos de nuestro lado en este caso duendes, y que también los demás monstruos enemigos se centrarán en destruir el cristal.

Cada nivel cuenta con tres escenarios los cuales tendremos que atravesar luchando contra muchos enemigos hasta llegar al jefe final del nivel.

(El primer número en escenario que aparece indica en qué nivel de la acción actual te encuentras)

Todos los niveles de cada acción en el juego cuentan con barreras (que se encuentran en los escenarios de cada nivel), de modo que si estás en un escenario de un determinado nivel y hay una barrera, no podrás avanzar hasta que derrotes a los enemigos que están a tu alrededor, sólo así la barrera desaparecerá y si estás por avanzar a otro escenario aparecerá algo así como un portal en el suelo.













Sus Combates

Como bien se a dicho es un juego del género hack and slash, por lo tanto los combates son en tiempo real. Entre los mismos monstruos que nos encontraremos en el juego hay tres tipos: los súbditos (con quienes lucharemos comúnmente), los campeones (son lo mismo que los súbditos pero de alguna manera son especiales y se distinguen por una marca con forma de calavera encima de ellos) y los jefes finales (los cuales son totalmente especiales y se distinguen por tener una marca encima de ellos diferente al de los campeones). Cada cada nivel tiene un jefe final y siempre es diferente del jefe del nivel anterior. Aunque en el mapa el tercer y el sexto nivel tienen una marca distintiva. Además de todo eso hay que tomar en cuenta que cuando luchas contra el jefe final de un determinado nivel, tendrás que luchar contra él y contra todos sus súbditos, siempre habrán muchos enemigos que estén en tu contra aparte de él. Podemos aumentar el nivel de nuestro personaje ganando experiencia a medida que vamos avanzando en el juego, derrotando múltiples enemigos. También podremos aumentar sus atributos con puntos de habilidad que también iremos ganando durante el juego. Las habilidades se clasifican en activo, acción y pasivo. Los activos son aquellas habilidades que son mágicas como Tornillo Relámpago, Luna Divisor, entre otras.







Acción son aquellos movimientos no mágicos que añadimos a nuestro personaje como Paso Atrás, Ataque Arriba, entre otros movimientos.







Pasivo ya serian cosas que tienen que ver con el HP o el MP.







En fin, lo dejare hasta aquí no sin antes decir que este juego tiene tres personajes jugables (en mi caso puse de ejemplo a Elisa) y también tiene tres modos de dificultad que son Fácil, Normal y Difícil (para desbloquear el Normal hay que terminar la historia con el Fácil y lo mismo pasa con el Difícil). Si quieren darle una oportunidad a este juego pueden descargarlo desde up to down solo basta con buscar en Google el nombre del juego y darle click donde sale la pagina de up to down la cual estará entre los primeros resultados de la búsqueda. De todas formas aquí abajo les dejo el enlace de descarga.



https://arcane-soul.en.uptodown.com/android



Espero les sea de su agrado se despide de ustedes Sacnil1516