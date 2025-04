Warframe für Starter

Grüßt euch Tenno, falls Ihr gerade erst in Warframe gelandet seid und ihr euch momentan überfordert fühlt dann liest einfach hier weiter.

Als erstes spielt man das Tutorial wo man seinen Frame und Waffen auswählt, danach befindet man sich auf dem Schiff mit Ordis.

Das heißt aber nicht das Ihr euch schon ausruhen könnt denn dann geht es richtig los denn ihr könnt noch nicht viel machen da

Ihr die

Schiffs-Segmente suchen

müsst. Also geht ihr auf die

Sternenkarte

im Schiff oben und

klickt oben rechts

auf das

Kreuzartige Symbol

(genannt Quests)

und startet die erste Quest. Sobald Ihr dann die ersten paar Quests gemacht habt werdet ihr aufgefordert an die

Mod Maschine

zu gehen und dann da eure ersten Mods einzufügen. Das selbe gilt dann auch für die

Schmiede die gegenüber von der Mod Maschine

ist nur dass Ihr da was herstellen sollt.

Nachdem Ihr nun das Tutorial und die Starterquests sowie auch die Segmente geholt habt, müsst ihr nun

die einzelnen Brücken freispielen

und die

Quests die ihr im Codex

seht durchspielen das macht ihr folgendermaßen,

Nach jeder Brücke also z.b. Brücke "Mars" oder "Jupiter"

bekommt ihr als

Belohnung

eine

Quest

und die könnt ihr im

Codex im Schiff, links neber der Sternenkarte annehmen.

Hier nochmal eine Auflistung mit Bild wo was steht:

Sternenkarte:



Codex:

Mod-Maschine:

Schmiede:

Arsenal:

Nun kommen wir zum Schaden 2.0.

Nachdem Ihr auf die Mod-Maschine, Schmiede und das Arsenal Zugriff habt fragt Ihr euch bestimmt was kann ich aber jetzt sonst so machen und wie werde ich stark ?

Hier mal noch kurz eine Auflistung das Ihr wisst was Ihr für einen Schaden macht also wenn eure Treffer an Gegner weiß sind dann ist das nur normaler Schaden und nicht besonders Stark. Der Rest erklärt sich denke ich von selbst.

Normale Treffer an Gesundheit - Weiß

Normale Treffer an Schilden - Blau

Kritische Treffer und Schleichangriffe - Gelb

Modifizierte kritische Attacken - Rot

So dann kommen wir mal zu den Schadensarten.

Grineer:

Grineer sind anfällig gegen

Strahlung

. das wäre dann ein

Feuer + Elektro + Gift

Mod (als Empfehlung macht die Element Mods ganz oben links als erste Stelle da die dann immer als erstes gezählt werden und ihr dann z.b. an dritter Stelle noch ein Gift Mod rein machen könnt)

Corpus:

Corpus sind gegen

Magnetismus

anfällig also

Kälte + Elektro + Gift

(genauso wie bei den Grineer würde ich dann wieder einen Gift Mod an Dritter Stelle empfehlen)

Befallene:

Befallene sind gegen

Korrosion und Gas

anfällig also

Empfehlung hierfür wäre dann Korrosion mit den Mods Elektro + Gift + Feuer

Dann kommt es darauf an welchen

Grundschaden eure Waffen

machen also z.b. Schnitt.

Schnitt

ist im Regelfall immer gut und Ihr solltet dann auch Mods dazu tun die das verbessern. Wenn aber ein Grundschaden wie z.b.

Durschlag höher

ist wie der andere also z.b. Schnitt dann lohnt es sich nicht auf den anderen zu gehen also immer darauf achten was am höchsten ist von den Grundschäden.

Das gilt auch für Krit. Chance und Multiplikator!

Natürlich habt ihr die meisten Mods wo ich jetzt gerade gezeigt habe nicht gleich am Anfang aber das kommt noch mit der Zeit.