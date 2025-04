( 9 ratings)

War Thunder ist ein 7 aus 10

Das Problem mit War Thunder ist, dass es ein Spiel ist, das ständig von "erstaunlich" zu "unverschämt frustrierend" wechselt, oft innerhalb der gleichen Sitzung. Es ist ein Spiel, das ich liebe, außer all den Zeiten, in denen ich bereit bin, es von meiner Festplatte zu nehmen .

Alle paar Sitzungen, etwas Technisches geht ärgerlich falsch. Oft bekomme ich einen Authentifizierungsfehler und kann mich nicht bei meinem Konto anmelden. Ein paar Minuten später funktioniert es wieder. Manchmal gehen meine Kontrollen auf mysteriöse Weise verrückt. Alle meine Einstellungen sind verloren, und ich muss alles neu zuordnen, was die langweiligste und mühsamste Aufgabe in Flugsimulationen ist. Verschwenden Sie keine Zeit mit dem Controller Wizard. Es ist der am wenigsten effektive Zauberer dieser Seite von Oz.



Oder es gibt diesen merkwürdigen Texturfehler, den ich nur in der Cockpitansicht bekomme, wenn die Welt in ein verschwommenes, gezacktes Chaos umschlägt, aber perfekt aussieht, wenn ich einfach zu einer anderen Kamera wechsle.



War Thunder wirkt oft wie eine baufällige Konstruktion. Es gibt zu viele Orte, wo es unfertig oder fehlerhaft scheint. Es wäre unerträglich, außer all den Zeiten, in denen es wirklich erhaben ist.





Im besten Fall ist War Thunder ein Spiel von seltener Schönheit und Anmut. Das Spiel ist atemberaubend, wenn Sie in der Luft sind und über Bergtälern oder pazifischen Atollen schweben. Einfach mit dem Flugzeug durch die Wolken zu fliegen, wo die Welt hinter den Flügelspitzen in Nebel verschwindet, während das Kondenswasser über das Blätterdach peitscht, weicht der außergewöhnlichsten Freude und Hochstimmung, wenn Sie in den klaren blauen Himmel einbrechen. Es fühlt sich an, als wäre ich wirklich oben in der Steuerung eines Flugzeugs und spiele zwischen den Gipfeln und Tälern einer Wolkenformation. Das ist doppelt so, wenn ich spezielle Flugsimulationsgeräte wie einen TrackIR Head-Head-Tracker und einen Flight Stick verwende.



Wichtiger ist, War Thunder Luftkampf ist einfach einer der besten und intensivsten, die ich je erlebt habe. World of Warplanes kommt nicht nahe; Seine Ebenen sind zu beschränkt durch die einfache Physik des Spiels. Es ist ein Shooter, bei dem dein Avatar ein Flugzeug ist. In War Thunder habe ich immer das Gefühl, im Cockpit zu sein, und jeder Tötung ist eine Geschichte zu erzählen.



Selbst in den Arcade-Umgebungen, in denen die Flugzeuge extrem fehlerverzeihend sind und jeder Kampf im Grunde ein Nahkampf ist, zwingt War Thunder die Spieler, grundlegende Flugmanöver und Lufttaktiken zu erlernen und anzuwenden. Das Zusammenbringen aller Teile ist sehr schwierig, aber auch sehr befriedigend. Es ist nicht schwer zu sagen, dass War Thunder das Rote Orchester des Luftkampfes ist.



Sie können auch den Realismus ankurbeln, der Respawns überflüssig macht und Sie in vielfältigere taktische Situationen versetzt. Anstatt nur zu rasen, um alle Panzer oder Flugbasen des anderen Teams zu erschießen, könnten Sie eine Trägerschlacht im Pazifik führen oder versuchen, Bomber zu einem Ziel zu bringen. Die Flugzeuge sind viel schwieriger zu handhaben und die Einsätze sind viel höher, aber das dient nur dazu, die Authentizität zu erhöhen.