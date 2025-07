felix_hoffmann

Ich hatte schon einen acc habe aber mein nutzer namen vergessen jetzt habe ich mich mit google angemeldet aufjeden fall kann ich sagen was geld zu verdienen schon nh kleine herausforderung ist und ich muss sagen das es sich mehr lohnt game keys zu holen finde ich als das geld um diese zu holen weil die keys aus irgendwelchen gründen manchmal billiger sind. komm ich mal zum punkt früher gab es hier glücksspiel und man konnte seine punkte mit etwas glück vervielfachen ich bin jetzt seit langem wieder da und finde das glücksspiel nicht weiß nicht ob es entfernt wurde ist jetzt auch egal mit umfragen kann man gut über einen zeitfraum SJ verdienen und manche aufgaben sind echt einfach die kann man zwischen durch mal machen wenn einem wenige punkte fehlen gibt es auch noch einen sehr langsamen weg SJ zu verdienen und das mit Werbung gucken das ist aber sehr ineffizient da man nur 1 SJ pro Werbung bekommt deshalb macht das nur sinn wenn einem wirklich nicht mehr viel für sein ziel fehlt. ich muss auch sagen ich bin kein voller experte ich habe mir auch früher bis jetzt noch nicht richtig die runen angeguckt. Ich habe mir aber schon damals auf meinen alten acc bereits ein game key geholt und so lange hat es jetzt auch nicht gedauert man kann hier gut zwischen durch mal rein gucken und ein bisschen was machen und wenn man dann genug hat einen key holen. Reich wird man hier aber nicht und ich hoffe das ist jedem klar wenn geld verdienen so einfach wäre müsste man nicht arbeiten gehen.

ups habe jetzt erst realisiert das ich unter Earnweb schreibe in dem forum ups sorry hab kein plan von Earnweb