ZOO 2 ANIMAL

Rocklady676 Ich liebe diese spiel ich bin schon auf LEVEL25 und ich erfreue mich dran wie ich meinen eigenen Tier ZOO einrichten kann Tiere erzeugen und über sooo schöne Geschenke ;))

Kathi_HH Sucht noch jemand einen Club in Zoo2: Animal Park? Wir nehmen aktiv an Wettbewerben teil und haben aktuell 2 Plätze frei. Sucht nach "Zoologisches Institut" in der Clubliste.

BiancaKatharina Hi, ich bin Bianca-Katharina. Wisst ihr zufällig, ob nach dem 1. Zoo ein 2. und gleicher anzufangen ist? Und wenn ja, wird der Alte noch verfügbar sein? Wie erkennt die App, dass man einen 2. Zoo braucht? Wie viele Level gibt es überhaupt? Ich weiß, zu viele Fragen:-) Ich bin einfach unglaublich neugierig:-) Sonst ist der Zoo sehr toll. Ich freue mich jedes Mal wieder, wenn ich ein Tier mit einer anderen Farbe züchte oder ein neues kaufe. Meiner Meinung nach sind Puzzleteile, Diamanten zu teuer und es könnte mehr allgemeine Zuchttage, wo's Prozente, Farbvarianten, Zwillings-oder Drillingsgeburt gibt. Es gibt oft Tag des Eisbären, des Bibers... Aber diese Tiere hat ja fast keiner :-(

@ Kathi_HH ich hab leider auch schon 'nen Club

Silberwolke Suche Warrior cats fans die in meinen Club Warrior cats GlitzerClan kommen. Hier die Beschreibung meines Clubs: Im GlitzerClan spielt Loyalität eine Große Rolle. Wenn ihr wollt können wir auch ab und zu wenn jemand gerade einfach Lust darauf hat RPG machen. Für eine Bewerbung schreibst du einfach deinen WaCa Namen, dein Aussehen, deinen Rang und andere Infos (keine Pflicht) in die Bewerbung (das musst du nur tun wenn du an RPG teilnimmst). Dieser Club ist aber auch dafür da an Wettbewerben teilzunehmen.

LG

Silberwolke

Silberwolke Nochmal geupdatet: Im GlitzerClan spielt Loyalität eine Große Rolle. Dieser Club ist dafür da an Wettbewerben teilzunehmen. Spenden sind 3 mal in der Woche zu machen. Falls ihr es manchmal nicht könnt gebt Bescheid, es soll aber nicht sehr oft vorkommen. Es ist wichtig das ihr oft online seid, ihr könnt es auch sagen wenn ihr mal nicht könnt. Dann ist das auch Ok ich kann euch ja nicht die Freizeit rauben.

LG

Silberwolke

Silberwolke Es sind momentan keine Plätze frei ich denke aber Heute abend ab 20 uhr

Silberwolke Wie kann man Clubmitglieder ausladen?

MJ81 Hallo, der Club Animal Farm Germany hat aktuell noch 2 Plätze frei, wir nehmen regelmässig an Wettbewerben teil und würden uns über neue Mitglieder freuen.