Lords Mobile

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建立自己的军队并选择英雄来与可怕的怪物和其他敌人作战。通过收集和花费宝贵的资源来扩展你的帝国。自定义你的军队，使其从其他玩家的军队中脱颖而出。然而，拥有一个帝国不仅仅是征服。你还必须统治以及结交朋友。你会帮助他们并解放战俘吗？还是你会成为残酷的统治者？这完全取决于你。

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