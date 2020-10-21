Подскажите почему уменьшается уровень?

dimas30 Был 2 уровень пройдено 71% потом 60% сейчас вообще 40%:((

Пишу коменты темы создаю уровень не растет.

Danaiil мда я сам не знаю

AlphaSkag Возможно потому, что ты много комментов строчишь. Опыт дают только за 5 комментов в сутки на форуме и в статьях.

Lendi_ok это кто-то на твои коменты кидает жалобы, их удаляют и уровень уменшаеться...

darinahhbygvbgf низнаю пхпхппхпх

dimas30 Спасибо





popkaqqq Тут можно жалобы на комменты кидать? удивительно почему я не 1лвл

WoneTeck А сколько опыта дают за 5 комментариев в сутки?

atfixteam Зависит от уровня. Между вторым и третьим за один коммент дают где-то по 2-3%. После третьего уровня только по 1%.

WoneTeck ты нашел части себя, комрад? ASK MEMORY

ментальный декаданс вызывает АЛЬЦ-ГЕЙМЕРА

у полых голов, полных гордыни ПАЛЬЦЫ ВЕЕРОМ

но к пожарникам часов придёт тот самый БАЦ, И ВРЕМЯ НЕТ



надеюсь, прохавал мою аллюзию на суть твоей проблемы?







SashkaKakashka Не знаю, та же проблема была, надеюсь вам кто то помог????‍♀️

h3llyt Та-же проблема была, эх..

WoneTeck Невменяемые юзеры тому причина. Никто не собирается их отсеивать, отсекая детские пухлые ручонки до культей.

asa_aigh Вот вчера была 75% но сейчас 44% как то обидно...

Black_Dognik Нужно чаще появляться в сети и каждый раз комментировать что то

Maksim_clim классно очень сильно топово.Топ просто.

Myasorubkas007 :thumbsup:топ сайт

nailkaiser_sama "Оно эволюционирует, но назад"

SURGE_47 я хз лол

SURGE_47 рапонраплнапаноаеглал агнаглеав

SURGE_47 оропрорпоавыошпормывопшавропщвырагпшрывдшнепшцуывресшгпрнпшкурнкуаоплукмрнеоруепсааку6еаукнермуц кнреуцкрпернцуарепнрцфвлноарпненауапрорп кгунешранец7орнецоуренлв5нимтс9873 уцтенпуцнов9рапзцофу89р65епцуаоркенг3ное9укц8гншгеуарарыфвцфу7кнрлдопа4345рв15апрпмяввытолс ломтьпв ыисчрав56нрап54рп12имсаил

Peacetone я тоже это заметил

ARINASUPER57 ну это смотря какие комментарии ты пишешь

nasta2413 лечьечьечпчьтпяпьяпояпьяпояяпьптяпоятаяопчопваеовеочпо