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Подскажите почему уменьшается уровень?

dimas30 avatar

dimas30

October 21, 2020 at 01:08 PM

Был 2 уровень пройдено 71% потом 60% сейчас вообще 40%:((
Пишу коменты темы создаю уровень не растет.
Danaiil avatar

Danaiil

October 21, 2020 at 04:44 PM

мда я сам не знаю
AlphaSkag avatar

AlphaSkag

October 21, 2020 at 05:58 PM

Возможно потому, что ты много комментов строчишь. Опыт дают только за 5 комментов в сутки на форуме и в статьях.
Lendi_ok avatar

Lendi_ok

October 21, 2020 at 07:08 PM

это кто-то на твои коменты кидает жалобы, их удаляют и уровень уменшаеться...
darinahhbygvbgf avatar

darinahhbygvbgf

October 21, 2020 at 10:37 PM

низнаю пхпхппхпх
dimas30 avatar

dimas30

October 21, 2020 at 10:38 PM

Спасибо

popkaqqq avatar

popkaqqq

October 22, 2020 at 10:44 PM

Тут можно жалобы на комменты кидать? удивительно почему я не 1лвл
WoneTeck avatar

WoneTeck

October 22, 2020 at 11:15 PM

А сколько опыта дают за 5 комментариев в сутки?
atfixteam avatar

atfixteam

October 22, 2020 at 11:24 PM

Зависит от уровня. Между вторым и третьим за один коммент дают где-то по 2-3%. После третьего уровня только по 1%.
WoneTeck avatar

WoneTeck

October 24, 2020 at 01:49 AM

ты нашел части себя, комрад? ASK MEMORY
ментальный декаданс вызывает АЛЬЦ-ГЕЙМЕРА
у полых голов, полных гордыни ПАЛЬЦЫ ВЕЕРОМ
но к пожарникам часов придёт тот самый БАЦ, И ВРЕМЯ НЕТ

надеюсь, прохавал мою аллюзию на суть твоей проблемы?


SashkaKakashka avatar

SashkaKakashka

October 25, 2020 at 08:55 PM

Не знаю, та же проблема была, надеюсь вам кто то помог????‍♀️
h3llyt avatar

h3llyt

October 26, 2020 at 12:02 AM

Та-же проблема была, эх..
WoneTeck avatar

WoneTeck

October 26, 2020 at 03:24 AM

Невменяемые юзеры тому причина. Никто не собирается их отсеивать, отсекая детские пухлые ручонки до культей.
asa_aigh avatar

asa_aigh

October 26, 2020 at 07:01 AM

Вот вчера была 75% но сейчас 44% как то обидно...
Black_Dognik avatar

Black_Dognik

October 26, 2020 at 01:23 PM

Нужно чаще появляться в сети и каждый раз комментировать что то
Maksim_clim avatar

Maksim_clim

October 27, 2020 at 07:10 AM

классно очень сильно топово.Топ просто.
Myasorubkas007 avatar

Myasorubkas007

October 27, 2020 at 09:19 AM

:thumbsup:топ сайт
nailkaiser_sama avatar

nailkaiser_sama

October 28, 2020 at 03:34 AM

"Оно эволюционирует, но назад"
SURGE_47 avatar

SURGE_47

October 28, 2020 at 04:14 AM

я хз лол
SURGE_47 avatar

SURGE_47

October 28, 2020 at 04:14 AM

рапонраплнапаноаеглал агнаглеав
SURGE_47 avatar

SURGE_47

October 28, 2020 at 04:14 AM

оропрорпоавыошпормывопшавропщвырагпшрывдшнепшцуывресшгпрнпшкурнкуаоплукмрнеоруепсааку6еаукнермуц кнреуцкрпернцуарепнрцфвлноарпненауапрорп кгунешранец7орнецоуренлв5нимтс9873 уцтенпуцнов9рапзцофу89р65епцуаоркенг3ное9укц8гншгеуарарыфвцфу7кнрлдопа4345рв15апрпмяввытолс ломтьпв ыисчрав56нрап54рп12имсаил
Peacetone avatar

Peacetone

January 8, 2021 at 09:02 AM

я тоже это заметил
ARINASUPER57 avatar

ARINASUPER57

January 8, 2021 at 02:24 PM

ну это смотря какие комментарии ты пишешь
nasta2413 avatar

nasta2413

January 8, 2021 at 10:09 PM

лечьечьечпчьтпяпьяпояпьяпояяпьптяпоятаяопчопваеовеочпо
gonome avatar

gonome

January 9, 2021 at 02:03 PM

Жесть.
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Подскажите почему уменьшается уровень? - Встреча на лобном месте Forum on Gamehag