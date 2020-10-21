Был 2 уровень пройдено 71% потом 60% сейчас вообще 40%:((
Пишу коменты темы создаю уровень не растет.
Возможно потому, что ты много комментов строчишь. Опыт дают только за 5 комментов в сутки на форуме и в статьях.
это кто-то на твои коменты кидает жалобы, их удаляют и уровень уменшаеться...
Тут можно жалобы на комменты кидать? удивительно почему я не 1лвл
А сколько опыта дают за 5 комментариев в сутки?
Зависит от уровня. Между вторым и третьим за один коммент дают где-то по 2-3%. После третьего уровня только по 1%.
ты нашел части себя, комрад? ASK MEMORY
ментальный декаданс вызывает АЛЬЦ-ГЕЙМЕРА
у полых голов, полных гордыни ПАЛЬЦЫ ВЕЕРОМ
но к пожарникам часов придёт тот самый БАЦ, И ВРЕМЯ НЕТ
надеюсь, прохавал мою аллюзию на суть твоей проблемы?
Не знаю, та же проблема была, надеюсь вам кто то помог????♀️
Та-же проблема была, эх..
Невменяемые юзеры тому причина. Никто не собирается их отсеивать, отсекая детские пухлые ручонки до культей.
Вот вчера была 75% но сейчас 44% как то обидно...
Нужно чаще появляться в сети и каждый раз комментировать что то
классно очень сильно топово.Топ просто.
"Оно эволюционирует, но назад"
рапонраплнапаноаеглал агнаглеав
оропрорпоавыошпормывопшавропщвырагпшрывдшнепшцуывресшгпрнпшкурнкуаоплукмрнеоруепсааку6еаукнермуц кнреуцкрпернцуарепнрцфвлноарпненауапрорп кгунешранец7орнецоуренлв5нимтс9873 уцтенпуцнов9рапзцофу89р65епцуаоркенг3ное9укц8гншгеуарарыфвцфу7кнрлдопа4345рв15апрпмяввытолс ломтьпв ыисчрав56нрап54рп12имсаил
ну это смотря какие комментарии ты пишешь
лечьечьечпчьтпяпьяпояпьяпояяпьптяпоятаяопчопваеовеочпо