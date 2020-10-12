Обзор на RDR2

Долгожданная игра на PC, и небольшая бонусная информация, жаль пока не подтверждена!
Так долго ждал игру с тематикой Дикий Запад, и к тому же с открытым миром. Но Red Dead Redemption и даже вторая часть вышла увы только на консолях. Однако спустя всего год, она выходит на PC, радости не было предела вообще, к новому году я сделал так сказать подарок себе, и купил ее! Однако я боялся что она даже не запустится с моей видеокартой. Особенно читая некоторые комментарии, но даже они меня не остановили. И вот я уже устанавливаю RDR2, устанавливалась можно сказать долго, и когда запустил ее на Windows 7, мне не хватило видеопамяти что бы запустить ее в полноэкранном режиме. И мне пришлось поставить второй системой Windows 10, и оптимизировать ее до предела. На самых минимальных, но при этом в полном экране игра запустилась. И вот я уже играю. Как объяснить чувство, что ты сделал то, что хотел практически всю свою жизнь. До этого я запускал Red Dead Redemption только на эмуляторе для Playstation 3, но там кадров в секунду максимум 14 в лесной местности, а в городе 3-4, если повезет то 7.
Сюжет идет по главам, нам рассказывают об опасной банде Датча
, главный герой Артур Морган, самый настоящий и при этом безжалостный преступник! Помимо Артура Моргана в банде еще где-то 20 человек. Сюжет начинается после провального ограбления парома в далеком 1899 году, теперь вся банда вынуждена скрываться от законников, и охотников за головами. Находя в разных городах безопасные местности, где и организуют лагеря. Но при этом банда на пенсию не собирается, они будут совершать различные дела, ограбления например!
Однажды я сказал, что Rokstar создал свой лаунчер, для того что бы выпустить Red Dead Redemption 2 на компьютеры, и как оказалось я не ошибся. К счастью что разработчики услышали игроков, и до сих пор выпускают обновления, которые оптимизируют игру. Однако что бы поиграть в игру, придется иметь хотя бы хорошее железо. Потому-что получить удовольствие от игры не получится. Теперь перейдем к плюсам и минусам игры, и начнем конечно же с плюсов:1) Отличный и глубокий сюжет, который мы понимаем2) Замечательный саундтрек3) Главный герой. Он на протяжении игры раскрывается, и ты даже начинаешь ему сожалеть4) Огромный и проработанный игровой мир, кажется что это самый настоящий мир!5) Множество деталей, стоит заметить проработанных деталей.
Теперь минусы, которые увы есть:1) Высокая стоимость. Для жителей бывших стран СНГ! Но происходят постоянные скидки.2) Высокие системные требования! Как было сказано ранее, что бы полностью насладиться игрой. Необходимо иметь хорошее железо!
В завершении хочется сказать про первую часть. Прошел слух, что Rokstar Games решила сделать ремастер
, или даже римейк первой части Red Dead Redemption! И при этом выпустить на PC. Пока это только слух, но как появится информация, я вам сообщу! Всем спасибо за внимание.