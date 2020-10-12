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Обзор на RDR2

denmuzikant96 avatar

denmuzikant96

October 12, 2020 at 02:00 AM

Долгожданная игра на PC, и небольшая бонусная информация, жаль пока не подтверждена!


  Так долго ждал игру с тематикой Дикий Запад, и к тому же с открытым миром. Но Red Dead Redemption и даже вторая часть вышла увы только на консолях. Однако спустя всего год, она выходит на PC, радости не было предела вообще, к новому году я сделал так сказать подарок себе, и купил ее! Однако я боялся что она даже не запустится с моей видеокартой. Особенно читая некоторые комментарии, но даже они меня не остановили. И вот я уже устанавливаю RDR2, устанавливалась можно сказать долго, и когда запустил ее на Windows 7, мне не хватило видеопамяти что бы запустить ее в полноэкранном режиме. И мне пришлось поставить второй системой Windows 10, и оптимизировать ее до предела. На самых минимальных, но при этом в полном экране игра запустилась. И вот я уже играю. Как объяснить чувство, что ты сделал то, что хотел практически всю свою жизнь. До этого я запускал Red Dead Redemption только на эмуляторе для Playstation 3, но там кадров в секунду максимум 14 в лесной местности, а в городе 3-4, если повезет то 7.
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  Сюжет идет по главам, нам рассказывают об опасной банде Датча, главный герой Артур Морган, самый настоящий и при этом безжалостный преступник! Помимо Артура Моргана в банде еще где-то 20 человек. Сюжет начинается после провального ограбления парома в далеком 1899 году, теперь вся банда вынуждена скрываться от законников, и охотников за головами. Находя в разных городах безопасные местности, где и организуют лагеря. Но при этом банда на пенсию не собирается, они будут совершать различные дела, ограбления например!
gJxFF3r9DtZ1cx1YXupO0EbZLgfVZH.jpg
  Однажды я сказал, что Rokstar создал свой лаунчер, для того что бы выпустить Red Dead Redemption 2 на компьютеры, и как оказалось я не ошибся. К счастью что разработчики услышали игроков, и до сих пор выпускают обновления, которые оптимизируют игру. Однако что бы поиграть в игру, придется иметь хотя бы хорошее железо. Потому-что получить удовольствие от игры не получится. Теперь перейдем к плюсам и минусам игры, и начнем конечно же с плюсов:
1) Отличный и глубокий сюжет, который мы понимаем
2) Замечательный саундтрек
3) Главный герой. Он на протяжении игры раскрывается, и ты даже начинаешь ему сожалеть
4) Огромный и проработанный игровой мир, кажется что это самый настоящий мир!
5) Множество деталей, стоит заметить проработанных деталей.
Теперь минусы, которые увы есть:
1) Высокая стоимость. Для жителей бывших стран СНГ! Но происходят постоянные скидки.
2) Высокие системные требования! Как было сказано ранее, что бы полностью насладиться игрой. Необходимо иметь хорошее железо!
C5GyaY4ElORSiXCf7kYkjfiB4SzyXY.jpeg
  В завершении хочется сказать про первую часть. Прошел слух, что Rokstar Games решила сделать ремастер, или даже римейк первой части Red Dead Redemption! И при этом выпустить на PC. Пока это только слух, но как появится информация, я вам сообщу! Всем спасибо за внимание.
_1ns1der_ avatar

_1ns1der_

October 12, 2020 at 05:40 AM

Ништяк
Atikus avatar

Atikus

October 12, 2020 at 08:03 AM

Хорошо
hheufheb avatar

hheufheb

October 12, 2020 at 08:53 AM

не плохо
Lerric avatar

Lerric

October 12, 2020 at 12:51 PM

новая о том
genek87 avatar

genek87

October 12, 2020 at 03:43 PM

Я ещё не играл
dimacsgettobetfastcasepw avatar

dimacsgettobetfastcasepw

October 13, 2020 at 09:33 PM

не плохо крутая статья
faffafei avatar

faffafei

October 18, 2020 at 02:40 AM

жаба Геннадьевна рпапрвсвкаа
WoneTeck avatar

WoneTeck

October 18, 2020 at 03:29 AM

Это не к rdr2, но к guslinger от ubisoft со схожей тематикой:

Как Сайлас Гривз, револьвер на пояс
Месть за братьев, целый век на поиск
Этот принцип предков через Дикий Запад
Без него прогресс начнет тикать заново

XL8N2S avatar

XL8N2S

October 18, 2020 at 03:31 AM

я люблю фортнайт хорошо играю но не играю
Foolnetbtw avatar

Foolnetbtw

October 18, 2020 at 11:44 AM

djdhevsbvs
Foolnetbtw avatar

Foolnetbtw

October 18, 2020 at 02:58 PM

kiuyi;o;kug
Wawerstan avatar

Wawerstan

February 2, 2021 at 08:46 PM

Эх... жаль мой тостер её не потянет
trapsarenotgay2 avatar

trapsarenotgay2

February 3, 2021 at 02:31 AM

люблю гейхаг
danissimo3738 avatar

danissimo3738

February 3, 2021 at 02:32 AM

интересно
PAMZESb avatar

PAMZESb

February 3, 2021 at 06:19 AM

Автор, постарался бы ещё немного, и твоя статья попала в нужный раздел. Игру подобрал интересную, так что молодцом.
e4041 avatar

e4041

February 3, 2021 at 09:48 AM

Ну как по мне игра топовая
Aleks00707 avatar

Aleks00707

June 10, 2021 at 08:19 PM

Автор постарался.
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