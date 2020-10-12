Обзор на RDR2

Долгожданная игра на PC, и небольшая бонусная информация, жаль пока не подтверждена!

Датча

1) Отличный и глубокий сюжет, который мы понимаем

2) Замечательный саундтрек

3) Главный герой. Он на протяжении игры раскрывается, и ты даже начинаешь ему сожалеть

4) Огромный и проработанный игровой мир, кажется что это самый настоящий мир!

5) Множество деталей, стоит заметить проработанных деталей.

1) Высокая стоимость. Для жителей бывших стран СНГ! Но происходят постоянные скидки.

2) Высокие системные требования! Как было сказано ранее, что бы полностью насладиться игрой. Необходимо иметь хорошее железо!

ремастер

Так долго ждал игру с тематикой Дикий Запад, и к тому же с открытым миром. Но Red Dead Redemption и даже вторая часть вышла увы только на консолях. Однако спустя всего год, она выходит на PC, радости не было предела вообще, к новому году я сделал так сказать подарок себе, и купил ее! Однако я боялся что она даже не запустится с моей видеокартой. Особенно читая некоторые комментарии, но даже они меня не остановили. И вот я уже устанавливаю RDR2, устанавливалась можно сказать долго, и когда запустил ее на Windows 7, мне не хватило видеопамяти что бы запустить ее в полноэкранном режиме. И мне пришлось поставить второй системой Windows 10, и оптимизировать ее до предела. На самых минимальных, но при этом в полном экране игра запустилась. И вот я уже играю. Как объяснить чувство, что ты сделал то, что хотел практически всю свою жизнь. До этого я запускал Red Dead Redemption только на эмуляторе для Playstation 3, но там кадров в секунду максимум 14 в лесной местности, а в городе 3-4, если повезет то 7.Сюжет идет по главам, нам рассказывают об опасной банде, главный герой Артур Морган, самый настоящий и при этом безжалостный преступник! Помимо Артура Моргана в банде еще где-то 20 человек. Сюжет начинается после провального ограбления парома в далеком 1899 году, теперь вся банда вынуждена скрываться от законников, и охотников за головами. Находя в разных городах безопасные местности, где и организуют лагеря. Но при этом банда на пенсию не собирается, они будут совершать различные дела, ограбления например!Однажды я сказал, что Rokstar создал свой лаунчер, для того что бы выпустить Red Dead Redemption 2 на компьютеры, и как оказалось я не ошибся. К счастью что разработчики услышали игроков, и до сих пор выпускают обновления, которые оптимизируют игру. Однако что бы поиграть в игру, придется иметь хотя бы хорошее железо. Потому-что получить удовольствие от игры не получится. Теперь перейдем к плюсам и минусам игры, и начнем конечно же с плюсов:Теперь минусы, которые увы есть:В завершении хочется сказать про первую часть. Прошел слух, что Rokstar Games решила сделать, или даже римейк первой части Red Dead Redemption! И при этом выпустить на PC. Пока это только слух, но как появится информация, я вам сообщу! Всем спасибо за внимание.