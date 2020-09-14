можно ли выиграть в гадалке
Можно, выигрывал пару тысяч кд. Но в последний раз когда играл в гадалку, она сильно глючила, поставил 100 кд на какой-то цвет, он выпал, в итоге кд не дали, игра новая тупо началась:dizzy_face:
я тоже попробивал проиграл
да это возможно но сложно
может и можно но у меня не вышло
ырутшаьвцлташсбк угаьч1000
В моей стране нет гадалки
Можно, выигрывал 1 раз, но больше так не везло, вообще, вот думаешь сейчас на белое ставить, то лучше поставь на зеленое) Ну, как-то так
подскажите как выйграть в годалке, не получается вообще(
У меня тоже не получалось
потратишь больше чем получишь