Rain

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можно ли выиграть в гадалке

FelixSeto avatar

FelixSeto

September 14, 2020 at 05:20 PM

можно ли выиграть в гадалке
akula4 avatar

akula4

September 14, 2020 at 11:51 PM

Можно, выигрывал пару тысяч кд. Но в последний раз когда играл в гадалку, она сильно глючила, поставил 100 кд на какой-то цвет, он выпал, в итоге кд не дали, игра новая тупо началась:dizzy_face:
mikimans avatar

mikimans

September 15, 2020 at 01:43 AM

я тоже попробивал проиграл
POJIYAK avatar

POJIYAK

September 15, 2020 at 02:39 AM

да это возможно но сложно
Anonka avatar

Anonka

September 18, 2020 at 09:31 PM

если есть удача
sanekPro avatar

sanekPro

September 18, 2020 at 11:20 PM

да кабанчик
sanekPro avatar

sanekPro

September 18, 2020 at 11:21 PM

Кст можно выйграть
sanekPro avatar

sanekPro

September 18, 2020 at 11:21 PM

Лол кек чебурек ууууу
AndGamer315 avatar

AndGamer315

September 19, 2020 at 02:02 AM

You Name
AndGamer315 avatar

AndGamer315

September 19, 2020 at 02:03 AM

Oh dis is cook
AndGamer315 avatar

AndGamer315

September 19, 2020 at 02:03 AM

hey guys where you dog
DDN99 avatar

DDN99

September 19, 2020 at 05:00 PM

нет, нельзя
uyg98gh98h avatar

uyg98gh98h

September 19, 2020 at 05:52 PM

может и можно но у меня не вышло
Csgofortnit avatar

Csgofortnit

September 20, 2020 at 02:29 AM

Незнаю
maratcheriev4213132 avatar

maratcheriev4213132

September 20, 2020 at 04:23 PM

Да + супер легко
Wtgdukc avatar

Wtgdukc

September 22, 2020 at 08:50 PM

ырутшаьвцлташсбк угаьч1000
ArkDinosaur avatar

ArkDinosaur

September 30, 2020 at 07:03 PM

В моей стране нет гадалки
ZHESTJAGGA avatar

ZHESTJAGGA

October 1, 2020 at 08:20 PM

Можно, выигрывал 1 раз, но больше так не везло, вообще, вот думаешь сейчас на белое ставить, то лучше поставь на зеленое) Ну, как-то так
lil_mikhail avatar

lil_mikhail

October 2, 2020 at 09:06 PM

я ни разу не пробовал
pupok2498 avatar

pupok2498

October 2, 2020 at 11:35 PM

я есчо не пробывал
Panda_Xion avatar

Panda_Xion

October 3, 2020 at 12:53 PM

ни разу не пробовал
Bozenit123 avatar

Bozenit123

October 3, 2020 at 04:08 PM

подскажите как выйграть в годалке, не получается вообще(
r3wode avatar

r3wode

October 3, 2020 at 06:18 PM

У меня тоже не получалось
Ashzibit avatar

Ashzibit

October 4, 2020 at 02:29 AM

потратишь больше чем получишь
nurik_ashirzhan avatar

nurik_ashirzhan

October 6, 2020 at 04:43 PM

Red Dead Redemption 2
123
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