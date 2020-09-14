можно ли выиграть в гадалке

FelixSeto можно ли выиграть в гадалке

akula4 Можно, выигрывал пару тысяч кд. Но в последний раз когда играл в гадалку, она сильно глючила, поставил 100 кд на какой-то цвет, он выпал, в итоге кд не дали, игра новая тупо началась:dizzy_face:

mikimans я тоже попробивал проиграл

POJIYAK да это возможно но сложно

Anonka если есть удача

sanekPro да кабанчик

sanekPro Кст можно выйграть

sanekPro Лол кек чебурек ууууу

AndGamer315 You Name

AndGamer315 Oh dis is cook

AndGamer315 hey guys where you dog

DDN99 нет, нельзя

uyg98gh98h может и можно но у меня не вышло

Csgofortnit Незнаю

maratcheriev4213132 Да + супер легко

Wtgdukc ырутшаьвцлташсбк угаьч1000

ArkDinosaur В моей стране нет гадалки

ZHESTJAGGA Можно, выигрывал 1 раз, но больше так не везло, вообще, вот думаешь сейчас на белое ставить, то лучше поставь на зеленое) Ну, как-то так

lil_mikhail я ни разу не пробовал

pupok2498 я есчо не пробывал

Panda_Xion ни разу не пробовал

Bozenit123 подскажите как выйграть в годалке, не получается вообще(

r3wode У меня тоже не получалось

Ashzibit потратишь больше чем получишь