Как правильно писать статью??

Vihagi Rathnayaka
Vihagi Rathnayaka
Gem231
finnhoyer
finnhoyer
Gem319
finnhoyer
finnhoyer
Gem164
rayal.ksjslsosls.12
rayal.ksjslsosls.12
Gem52
Atia
Atia
Gem330
taj howe
taj howe
Gem231
jr2841343
jr2841343
Gem14
taj howe
taj howe
Gem10
ifttakhar
ifttakhar
Gem12
taj howe
taj howe
Gem40
hanfred
hanfred
Gem100
taj howe
taj howe
Gem2,100
لانا الشمري
لانا الشمري
Gem21
Bartłomiej Niedźwiecki
Bartłomiej Niedźwiecki
Gem231
taj howe
taj howe
Gem10
taj howe
taj howe
Gem2,100
natasha nowak
natasha nowak
Gem1,792
Serdar
Serdar
Gem140
ferriquelme.sainz
ferriquelme.sainz
Gem10
ferriquelme.sainz
ferriquelme.sainz
Gem20
Rain

Gem0

SystemGamehag: 2 users received Gem36 from the Rain.
unranked rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
AdminSwirfty: You can play games, complete offers, and take surveys to earn Gems, then convert those Gems into gift cards, games, etc.
unranked rank iconfarooqlashari1984: someone guide pls
unranked rank iconfarooqlashari1984: is this gamehag pays real money?
unranked rank iconluisdiegocases: hola
AdminJoshverd: Yo emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconMatCax Cebiche: gaaaaaaa
unranked rank iconMatCax Cebiche: esto funciona?
SystemGamehag: One user received Gem55 from the Rain.
unranked rank iconAdli Enríquez: Hola
unranked rank iconviperlegend266: hello
SystemGamehag: 2 users received Gem135 from the Rain.
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconAndrea Daniela Ríos: Hola
unranked rank iconAndrea Daniela Ríos: Hola
unranked rank iconsworddog: pepeD emote (inline chat version)
unranked rank iconninjahattodi0190: I'm new here ,,,upto how many usd we can make per day from here and in how long time
unranked rank iconninjahattodi0190: Anyone have withdrawal before so from this app to his account guys
unranked rank iconninjahattodi0190: What's the value of these gems in $
unranked rank iconninjahattodi0190: Hi
unranked rank iconjgdub: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconjgdub: hi
SystemGamehag: 2 users received Gem58 from the Rain.
unranked rank iconKen: bro some dont work btw
unranked rank iconerayve: 'ello!
SystemGamehag: @nicolhasandres13 tipped Gem100 to the Rain
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Как правильно писать статью??

GGDROP22 avatar

GGDROP22

April 14, 2020 at 08:37 PM

Подскажите пожалуйста как научиться писать статью!??))
tadzhikqwerty avatar

tadzhikqwerty

April 14, 2020 at 08:47 PM

Как ни пиши сиравно не обнуление
tadzhikqwerty avatar

tadzhikqwerty

April 14, 2020 at 08:48 PM

Не опубликуют
tadzhikqwerty avatar

tadzhikqwerty

April 14, 2020 at 08:49 PM

Чесно не знаю
Sad_Cookie avatar

Sad_Cookie

April 15, 2020 at 04:29 PM

Пишешь текст на какую-нибуль тему, на которую еще никто не писал; прикрепляешь скрины из игры; публикуешь - все)
BluddTug avatar

BluddTug

April 15, 2020 at 04:55 PM

писал статью про фортнайт, не опубликовали, потому що модератор ненавидит фортнайт)
Vezet avatar

Vezet

April 22, 2020 at 10:43 PM

Ищи тему, потом в голове, прежде чем писать, обдумай несколько раз, потом пиши основные моменты, можно немного мелочей. Скриншоты желательно свои, потому что чужие могут либо не подходить под описание
flinkihop avatar

flinkihop

April 22, 2020 at 11:13 PM

Делай скриншоты игры,пиши о ней. Много. Вот и всё.
hekkushun avatar

hekkushun

April 23, 2020 at 02:47 AM

Упомяну дополнительно то, о чем не сказали. Статья должна быть написана по правилам русского языка, если для тебя это сложно - используй редактор с подсвечиванием и исправлением ошибок. Если будет много ошибок - статью не допустят. И статьи пишут, не копируют, копипаст легко проверяется.
hekkushun avatar

hekkushun

April 23, 2020 at 02:50 AM

Про фортнайт и так много чего писали, поэтому и не публикуют. Вам было бы интересно читать статьи, если бы они все были про одну и ту же игру? Лучше не рисковать и писать про те игры, которые на этом сайте не упоминались.
Kruiper avatar

Kruiper

May 1, 2020 at 03:24 AM

благодарю за информацию
Gobfffhhh avatar

Gobfffhhh

May 1, 2020 at 05:37 AM

Ещё есть статья «удивительный мир рогалика»
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