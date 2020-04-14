Как правильно писать статью??

GGDROP22 Подскажите пожалуйста как научиться писать статью!??))

tadzhikqwerty Как ни пиши сиравно не обнуление



tadzhikqwerty Не опубликуют



tadzhikqwerty Чесно не знаю

Sad_Cookie Пишешь текст на какую-нибуль тему, на которую еще никто не писал; прикрепляешь скрины из игры; публикуешь - все)

BluddTug писал статью про фортнайт, не опубликовали, потому що модератор ненавидит фортнайт)

Vezet Ищи тему, потом в голове, прежде чем писать, обдумай несколько раз, потом пиши основные моменты, можно немного мелочей. Скриншоты желательно свои, потому что чужие могут либо не подходить под описание

flinkihop Делай скриншоты игры,пиши о ней. Много. Вот и всё.

hekkushun Упомяну дополнительно то, о чем не сказали. Статья должна быть написана по правилам русского языка, если для тебя это сложно - используй редактор с подсвечиванием и исправлением ошибок. Если будет много ошибок - статью не допустят. И статьи пишут, не копируют, копипаст легко проверяется.



hekkushun Про фортнайт и так много чего писали, поэтому и не публикуют. Вам было бы интересно читать статьи, если бы они все были про одну и ту же игру? Лучше не рисковать и писать про те игры, которые на этом сайте не упоминались.



Kruiper благодарю за информацию