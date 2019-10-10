Strategy Heist

Vitaliy82

Практически неизвестная игра Сюжет игры, казалось бы, прост: вы играете за освобождённого из тюрьмы вора, который отнюдь не собирается вставать на путь истинный, а наоборот, хочет вновь подняться к вершинам криминального мира. Но для этого ему придётся вновь сколачивать банду и грабить, грабить, грабить Графически Heist очень напоминает Fallout – сходство очень сильное, а главное – модельки персонажей и всех предметов окружающей обстановки такие же миниатюрные и тщательно прорисованные. Чисто внешне это очень здорово выглядит.