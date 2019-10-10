hanfred
hanfred
Gem32
guilerhukas
guilerhukas
Gem3,080
354480282
354480282
Gem280
لانا الشمري
لانا الشمري
Gem1,400
guilerhukas
guilerhukas
Gem231
guilerhukas
guilerhukas
Gem3
guilerhukas
guilerhukas
Gem2
guilerhukas
guilerhukas
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begallicintia
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guilerhukas
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guilerhukas
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anthonyalejandro.1991
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sworddog
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guilerhukas
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finnhoyer
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Gem4,193
finnhoyer
finnhoyer
Gem6,290
marcell16111994
marcell16111994
Gem98
Rain

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unranked rank iconninjahattodi0190: I'm new here ,,,upto how many usd we can make per day from here and in how long time
unranked rank iconninjahattodi0190: Anyone have withdrawal before so from this app to his account guys
unranked rank iconninjahattodi0190: What's the value of these gems in $
unranked rank iconninjahattodi0190: Hi
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unranked rank iconjgdub: hi
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Strategy Heist

Vitaliy82 avatar

Vitaliy82

October 10, 2019 at 12:16 AM

Практически неизвестная игра Сюжет игры, казалось бы, прост: вы играете за освобождённого из тюрьмы вора, который отнюдь не собирается вставать на путь истинный, а наоборот, хочет вновь подняться к вершинам криминального мира. Но для этого ему придётся вновь сколачивать банду и грабить, грабить, грабить Графически Heist очень напоминает Fallout – сходство очень сильное, а главное – модельки персонажей и всех предметов окружающей обстановки такие же миниатюрные и тщательно прорисованные. Чисто внешне это очень здорово выглядит.
1342352345 avatar

1342352345

November 9, 2019 at 04:47 PM

Ни разу не играл в неё)
1342352345 avatar

1342352345

November 9, 2019 at 04:48 PM

Надо будет сыграть как-то
Vitaliy82 avatar

Vitaliy82

November 10, 2019 at 11:45 AM

С играй !! попробуй
DimLimon avatar

DimLimon

November 14, 2019 at 03:11 PM

Звучит неплохо, обязательно проверю
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