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Обзор Far Cry 3 .

AlexeyL avatar

AlexeyL

September 26, 2019 at 01:14 AM

        Казалось бы что таког  интересного  предложить мог бы нам третий фар край . Ну тропики ... Ну открытый мир ... Ну и что ... Ну всё же при этом фар край три оказалась очень ожидаемой игрой и по разным причинам ... Кто то просто считает себя поклонником серии ... Кто то заочно влюбился в ультра харизмотичного злодея Вааса ... Лично я возлагал на проэкт большие надежды . Далие о оправданных или же нет надеждах ?


      Первое на что обращает внимание игровой процесс это кто бы мог подумать - это озвучка . Во первых она не привычно прилична . Это я сейчас о русификацию , в оригинале так вообще всё сказочно . А во вторых она с не прикрытым матом . И мата этого достаточно много . Относится к подобному можно по разному , но давайте не будем Ханжами . Мы же русские разговариваем конечно на мате вся фигня . Да и как тут не матерится , если приехал ты такой в отпуск на тропический остров вместе с друзьями . Отдыхаешь ... веселишься ... А потом вдруг оказываешься пленником пиратов .У которых моральные принципы не идут в разрез с работорговлей , убийствами и терроризмом . Джейсон Броди - наш антагонист чудом освобождается и попадает в мирную общину на острове . Как оказывается за здешние земли тут идёт не хилая война . Между повстанцами и пиратами . И главный герой в попытке отыскать и освободить своих друзей , оказывается втянутый в этот конфликт . Это означает только одно . Пришла пора поговорить о открытом мире . Итак архипелаг поделён на сектора в достаточной степени условные . Бежать в принципе можно куда угодно , но во первых местность не будет отображаться на карте , пока вы не захватите соответствующую сектору радио вышку . Во вторых передвигаться весьма не безопасно , если предварительно не отбить у пиратов ближайший аванпост . Это два ключевых момента песочницы фар край три . Всё остальное приятное украшательство и не обходимое для не скучной игры наполнения . Дополнительные задания по доставке или ликвидации ... поиск разнообразных предметов ... исследование пещер и развалин ... мини игры и прочее , прочее ... Второстепенного контента много , развлечь себя будет чем . zaddP5FqCE23iDBPCWBEV29gybIk9b.jpg Остановимся чуть подробнее на охоте и собирательстве . То что я как-то не заслуженно забыл упомянуть среди ключевых геймплейных моментах . Возможно потому , что эти занятия особо выделяются среди прочих и являются изюминкой проекта . Шныряя по местным джунглям , можно и нужно отыскивать травы разных цветов , из которых в последствии наш Тарзан сможет делать медицинские препараты , и стимуляторы и прочие ништяки ... Так же на местных диких просторах пасётся , размножается и вообще ведёт себя как дома всевозможное зверьё . Полноценные участники жизни этого мира . С убитого животного можно снять шкуру - строительный материал для прокачки ваших параметров вместимости : рюкзаки , кошельки , патронташ , сумки для гранат и прочее ...  Чем круче ваши аксессуары , тем большее количество снаряжения вы сможете на себе таскать . Так что помимо выполнения миссий и розыска сокровищь ... Иногда приходится выходить на охоту . О миссиях сюжет хорош . Добротный такой .
devil_setup_realdropnet avatar

devil_setup_realdropnet

September 26, 2019 at 03:49 AM

Прикольная игра,мне тоже очень нравиться:cat:
proba avatar

proba

September 26, 2019 at 11:42 PM

Игра запомнилась благодаря Ваасу -_-
KoT_MaTPOCKUH2 avatar

KoT_MaTPOCKUH2

September 27, 2019 at 12:14 AM

Мне не очень нравится игра
LuffyAVGN avatar

LuffyAVGN

September 27, 2019 at 12:24 AM

Зачем это в тему писать? Это надо в статью
OT_PETUH avatar

OT_PETUH

September 27, 2019 at 01:03 AM

ВсёЯсн ок
Ziro2522 avatar

Ziro2522

September 27, 2019 at 08:15 AM

вем привет
BorneoFyddi avatar

BorneoFyddi

September 27, 2019 at 10:40 PM

Игра топ
AndreyKent1 avatar

AndreyKent1

October 5, 2019 at 05:04 AM

Лучшая часть серии)
ypal007 avatar

ypal007

October 5, 2019 at 12:45 PM

лутшая часть игры
ivan_ivanov17 avatar

ivan_ivanov17

October 5, 2019 at 06:14 PM

Лучшая часть!
Crazy_Wolf_666 avatar

Crazy_Wolf_666

October 15, 2019 at 12:27 AM

Хорошая игра , проходил её два раза . Завлекает , но уже увы устарела.
piston228007 avatar

piston228007

October 15, 2019 at 01:07 AM

Крутая игруха
wiking_522 avatar

wiking_522

October 16, 2019 at 10:28 PM

В этом фар край мыльная графика. Гта 5 лучше
Mararatas avatar

Mararatas

October 17, 2019 at 03:35 PM

Я согласен!
Maxim2007x64 avatar

Maxim2007x64

October 17, 2019 at 03:48 PM

Ну токоооое
Vladimir1310 avatar

Vladimir1310

October 18, 2019 at 10:18 AM

Третья часть классная. Да я фанат, мне все нравятся, какие бы они не были!
AlexeyL avatar

AlexeyL

October 18, 2019 at 07:39 PM

Я это итак в статью писал , просто не одобрили . А опубликовали на форуме.
AlexeyL avatar

AlexeyL

October 18, 2019 at 07:40 PM

Игра просто класс я в восторге от неё был когда проходил.
diamon2002 avatar

diamon2002

October 18, 2019 at 08:03 PM

Ну это классика, в жто все должны поиграть.
AlexeyL avatar

AlexeyL

October 20, 2019 at 08:48 AM

Diamon2002 согласен с тобой .
qwer12354 avatar

qwer12354

October 20, 2019 at 09:18 AM

третья часть самая лучшая и веселая, она очень яркая мне понравился Far Cry 3
Nafm1ls avatar

Nafm1ls

October 20, 2019 at 05:12 PM

Классная игруха, денег нет
ALTBoyGC avatar

ALTBoyGC

March 7, 2020 at 12:19 PM

Пиратку скачаю
я нищий
ALTBoyGC avatar

ALTBoyGC

March 7, 2020 at 12:19 PM

фаркрай ван лав

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