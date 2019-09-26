Обзор Far Cry 3 .

Казалось бы что таког интересного предложить мог бы нам третий фар край . Ну тропики ... Ну открытый мир ... Ну и что ... Ну всё же при этом фар край три оказалась очень ожидаемой игрой и по разным причинам ... Кто то просто считает себя поклонником серии ... Кто то заочно влюбился в ультра харизмотичного злодея Вааса ... Лично я возлагал на проэкт большие надежды . Далие о оправданных или же нет надеждах ?

Первое на что обращает внимание игровой процесс это кто бы мог подумать - это озвучка . Во первых она не привычно прилична . Это я сейчас о русификацию , в оригинале так вообще всё сказочно . А во вторых она с не прикрытым матом . И мата этого достаточно много . Относится к подобному можно по разному , но давайте не будем Ханжами . Мы же русские разговариваем конечно на мате вся фигня . Да и как тут не матерится , если приехал ты такой в отпуск на тропический остров вместе с друзьями . Отдыхаешь ... веселишься ... А потом вдруг оказываешься пленником пиратов .У которых моральные принципы не идут в разрез с работорговлей , убийствами и терроризмом . Джейсон Броди - наш антагонист чудом освобождается и попадает в мирную общину на острове . Как оказывается за здешние земли тут идёт не хилая война . Между повстанцами и пиратами . И главный герой в попытке отыскать и освободить своих друзей , оказывается втянутый в этот конфликт . Это означает только одно . Пришла пора поговорить о открытом мире . Итак архипелаг поделён на сектора в достаточной степени условные . Бежать в принципе можно куда угодно , но во первых местность не будет отображаться на карте , пока вы не захватите соответствующую сектору радио вышку . Во вторых передвигаться весьма не безопасно , если предварительно не отбить у пиратов ближайший аванпост . Это два ключевых момента песочницы фар край три . Всё остальное приятное украшательство и не обходимое для не скучной игры наполнения . Дополнительные задания по доставке или ликвидации ... поиск разнообразных предметов ... исследование пещер и развалин ... мини игры и прочее , прочее ... Второстепенного контента много , развлечь себя будет чем .Остановимся чуть подробнее на охоте и собирательстве . То что я как-то не заслуженно забыл упомянуть среди ключевых геймплейных моментах . Возможно потому , что эти занятия особо выделяются среди прочих и являются изюминкой проекта . Шныряя по местным джунглям , можно и нужно отыскивать травы разных цветов , из которых в последствии наш Тарзан сможет делать медицинские препараты , и стимуляторы и прочие ништяки ... Так же на местных диких просторах пасётся , размножается и вообще ведёт себя как дома всевозможное зверьё . Полноценные участники жизни этого мира . С убитого животного можно снять шкуру - строительный материал для прокачки ваших параметров вместимости : рюкзаки , кошельки , патронташ , сумки для гранат и прочее ... Чем круче ваши аксессуары , тем большее количество снаряжения вы сможете на себе таскать . Так что помимо выполнения миссий и розыска сокровищь ... Иногда приходится выходить на охоту . О миссиях сюжет хорош . Добротный такой .