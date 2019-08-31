Сюжет Assassins Creed IV

Приветствую на развлекательном читальном портале! В сегодняшней статье я попытаюсь вас познакомить с игрой от Ubisoft, игра называется Assassins creed IV Black Flack. Где вы сможете почувствовать атмосферу пирацтва, управлять собственным кораблем и даже флотом. Игра расскажет о жестоком и бесстрашном противостояний пиратов и испанцев, так же в игре есть и ассасины и тамлиэры, и по сути главная цель игры это найти обсерваторию. На этом и будет завязываться в принципе вся концепция игры. В данной игре я попытаюсь рассказать о сюжете игры. Поэтому, давайте не будем зацикливаться и перейдем непосредственно к обзоруИ так начнем с самого начала, в начале мы обычный капер на небольшом корабле, игра начинается с того что капитана корабля убивают, и за штурвал берется главный герой Эдвард Кенуэй. После морского сражения корабли идут на дно а наш герой плывет к острову так же как и предатель Ассасин Дункан Уолпол. У них начинается конфликт и пират убивает ассасина. Затем Эдвард замечает около берега шхуну, и с её владельцем плывет в гаванну. Украв костюм Эдвард понял что Уолпол хотел продать какие-то карты тамлиэрам но они не видели его в лицо и пират нашёл выгодное дело в котором он сможет немного заработать. Он много чего узнал, об мудрице и обсерватории и хотел найти обсерваторию, после его раскрыли и отправили вместе с серебренным флотом, там он познакомился с Адевале и они захватили галку. Затем он приплывает на остров "Нассау" и там он встречает своих друзей Эдварда Тэтча(Черная борода) и Бенджемина Хорниголда. Затем они захватывают пару кораблей. Позже они захватывают остров а Кидд назначает Эдварду встречу на острове "Тулум". Он туда приплывает и обнаруживает ассасинов. Так он узнал об Ассасинах. Позже он захватывает форт где был Магистр Тамплиер, он узнал об Лауренсе принцу который торгует рабами и то что мудрец его раб. Он узнает что Лаурен принц находится в Кингстоне и он отправлсяется туда. Позже он выслеживает его, и наблюдает за сделкой то как тамплиер покупает мудреца у работорговца но Лауренц принц замечает Эдварда и отказывается от сделки. Позже они нападают на дом где был мудрец и как оказалось он работает на Лауренца принца. Позже Эдвард возвращается в Нассау и оказывается что там развивается болезнь а лекарств нету и тем кто хочет королевство дает каперское помилование. Позже Эдвард на свою галку ставит водный колокол и ныряет за лекарством но оказалось что лекарства которые он достал испорчены. И им приходится искать его в других местах. Они выслеживают. Ну а на этом первая часть моего расказа закончена.