Здесь собраны главные правила группы. Нарушать их категорически нельзя!
Правила:
1. Писать только по теме "SCP rBreach - Roblox". Иногда приветствуются и другие темы
2. Пишите адекватно, а не как сумасшедший!
3. Абсолютно каждый может вступить в группу
4. Запрещена реклама, не связанная с "SCP rBreach - Roblox"
5. Запрещены маты в сообщениях
6. Правила могут пополняться без уведомления участников
7. Незнание правил не освобождает от ответственности
8. Разрешено приглашение и ссылки на сервера по "SCP rBreach - Roblox"
9. Рекламирование канала YouTube (А может и другой платформы) должно осуществляться только в том случае, если это сообщено администратору группы - Vezet
10. Данные правила распространяются на всех участников группы
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