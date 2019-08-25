Vezet

Здесь собраны главные правила группы. Нарушать их категорически нельзя!

Правила:

1. Писать только по теме "SCP rBreach - Roblox". Иногда приветствуются и другие темы

2. Пишите адекватно, а не как сумасшедший!

3. Абсолютно каждый может вступить в группу

4. Запрещена реклама, не связанная с "SCP rBreach - Roblox"

5. Запрещены маты в сообщениях

6. Правила могут пополняться без уведомления участников

7. Незнание правил не освобождает от ответственности

8. Разрешено приглашение и ссылки на сервера по "SCP rBreach - Roblox"

9. Рекламирование канала YouTube (А может и другой платформы) должно осуществляться только в том случае, если это сообщено администратору группы - Vezet

10. Данные правила распространяются на всех участников группы