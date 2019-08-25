Rain

Gem106

unranked rank iconKen: bro some dont work btw
unranked rank iconerayve: 'ello!
SystemGamehag: @nicolhasandres13 tipped Gem100 to the Rain
SystemGamehag: 4 users received Gem27 from the Rain.
unranked rank iconKen: its trash now
unranked rank iconKen: yea bro
unranked rank iconnicolhasandres13: gamehag cambio mucho desde hace 4 años :(
unranked rank iconJonathan Cook: sup
unranked rank iconsin comentarios: Hola
unranked rank iconnicolhasandres13: hi
unranked rank iconKen: hi
unranked rank iconDemonek_YT: hi
unranked rank iconKen: les goo
SystemGamehag: 2 users received Gem95 from the Rain.
unranked rank iconKen: gg
unranked rank iconkakestamp: ahh
unranked rank iconKen: ye prime works
unranked rank iconKen: hi
novice rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 3 users received Gem50 from the Rain.
unranked rank iconBlue Master (Türkçe): wwwww
novice rank iconhanfred: prime opinion works
unranked rank iconLeandro Rete: wwwwwwwww
unranked rank iconretiro7968: ww
SystemGamehag: 2 users received Gem37 from the Rain.
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
apprentice rank iconthe future: bonsoir
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unranked rank iconyonas Mesrar: ca va
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Back to SCP rBreach - Roblox

Копия правил группы (Для общего пользования)

Vezet avatar

Vezet

August 25, 2019 at 10:10 PM

Здесь собраны главные правила группы. Нарушать их категорически нельзя!
Правила:
1. Писать только по теме "SCP rBreach - Roblox". Иногда приветствуются и другие темы
2. Пишите адекватно, а не как сумасшедший!
3. Абсолютно каждый может вступить в группу
4. Запрещена реклама, не связанная с "SCP rBreach - Roblox"
5. Запрещены маты в сообщениях
6. Правила могут пополняться без уведомления участников
7. Незнание правил не освобождает от ответственности
8. Разрешено приглашение и ссылки на сервера по "SCP rBreach - Roblox"
9. Рекламирование канала YouTube (А может и другой платформы) должно осуществляться только в том случае, если это сообщено администратору группы - Vezet
10. Данные правила распространяются на всех участников группы
Supermario_525353 avatar

Supermario_525353

December 17, 2020 at 03:32 PM

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