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Bendy and the ink machine (1 глава)

TraTraTRa avatar

TraTraTRa

August 18, 2019 at 03:47 PM

Приветствую все кто читает эту статью, в этой статье я хочу рассказать о такой игре как Bendy and the ink machine, а точнее о первой главе, игры которая мне очень нравится. НЕ буду долго затягивать, а сразу перейду к делу, и так начнем


Bendy and the ink machine- игра которая вышла 2017, и стала очень популярной за некоторое время, первая глава вышла  в феврале 2017, а точнее 10 февраля. Першая глава Движущиеся картины, начинает сюжет игра которая состоит из 5 глав.                                                       
                                                                                                                                                                                                                   
Сюжет первой главы. 
События главы разворачиваются вокруг Генри — бывшего аниматора, который посетил старую мастерскую по просьбе из письма своего старого знакомого, когда он попал в мастерскую, он нашел чернильную машину которой не хватало несколько деталей, которые можно найти в самой мастерской. После запуска чернильной машины изо всех щелей потекли чернила, главный герой питается выбраться но ему это не удается из-за того что провалился в подвал, где он увидел странный ритуал и потерял сознание, от этого ритуала. На этом первая глава заканчивается. Первое обновление вышло с выходом Второй главы под названием Старая песня.                                                           
                                               
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Геймплей игры.
Геймплей очень интересный, и не надоедает сама глава не очень долгая но затягивает. Графика мультяшная, как и все в игре, но эта графика добавляет  в игру больше интереса.Сама игра затягивает на очень долгое время, если игра во все главы сразу же.                                                                                                 
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Плюсь игры.   
+сюжет;  
+хорошая мультяшная графика;
+геймплей;                                
+атмосферa;

Хочу сказать всем кто дочитал эту статью до конца спасибо, и если не тяжело то оцените эту статью. Зарание спасибо
ashley286555 avatar

ashley286555

December 31, 2019 at 02:49 PM

моя любимая игра:heart_eyes:
Mrak22 avatar

Mrak22

January 1, 2020 at 02:42 AM

моя любимая игра:heart_eyes:
lomtik13 avatar

lomtik13

January 2, 2020 at 01:55 AM

моя любимая игра:heart_eyes:
sarok66 avatar

sarok66

January 2, 2020 at 03:31 AM

Спасибо!!
maksis078 avatar

maksis078

January 2, 2020 at 03:54 AM

Ырамкррввивммуаммквивр
fedo12953 avatar

fedo12953

December 9, 2022 at 10:59 PM

Игра от которой я фонотел
supermaks30001 avatar

supermaks30001

December 13, 2022 at 10:28 PM

очень круто всем советую
2inzhu4 avatar

2inzhu4

December 14, 2022 at 05:39 PM

мне нрав эта игра
Karfaks avatar

Karfaks

August 26, 2023 at 10:09 PM

Ну, как оооооооооочень краткий обзор пойдёт.
Только выскажу своё мнение. Из всех глав, первая - самая слабая. Просто ходьба из точки А в точку Б и сбор предметов. Ничего из себя первая глава не представляет, за исключением общей стилистики.
StronHiRi avatar

StronHiRi

October 14, 2023 at 09:20 AM

Раньше эта игра была на хайпе
GlowmanSc avatar

GlowmanSc

January 19, 2024 at 12:29 PM

я ее прошел
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Bendy and the ink machine (1 глава) - От пользователей Forum on Gamehag