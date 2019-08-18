Bendy and the ink machine (1 глава)

Приветствую все кто читает эту статью, в этой статье я хочу рассказать о такой игре как Bendy and the ink machine, а точнее о первой главе, игры которая мне очень нравится. НЕ буду долго затягивать, а сразу перейду к делу, и так начнем

Bendy and the ink machine- игра которая вышла 2017, и стала очень популярной за некоторое время, первая глава вышла в феврале 2017, а точнее 10 февраля. Першая глава Движущиеся картины, начинает сюжет игра которая состоит из 5 глав.События главы разворачиваются вокруг Генри — бывшего аниматора, который посетил старую мастерскую по просьбе из письма своего старого знакомого, когда он попал в мастерскую, он нашел чернильную машину которой не хватало несколько деталей, которые можно найти в самой мастерской. После запуска чернильной машины изо всех щелей потекли чернила, главный герой питается выбраться но ему это не удается из-за того что провалился в подвал, где он увидел странный ритуал и потерял сознание, от этого ритуала. На этом первая глава заканчивается. Первое обновление вышло с выходом Второй главы под названием Старая песня.Геймплей очень интересный, и не надоедает сама глава не очень долгая но затягивает. Графика мультяшная, как и все в игре, но эта графика добавляет в игру больше интереса.Сама игра затягивает на очень долгое время, если игра во все главы сразу же.+сюжет;+хорошая мультяшная графика;+геймплей;+атмосферa;