Records of Lodoss War

Se tu és um grande fã do anime japonês, com certeza vais gostar o jogo de fantasa MMORPG baseada no popular anime chamado Record of Lodoss War, criado por Ryo Mizuno e Yoshihiko Ochi.



Explora o mundo de aventura em 2D com uma das cinco classes de personagem: Rebelde, Escudeiro, Mago, Oráculo ou Shaman. Os gráficos nos fazem lembrar de jogos antigos de browser, mas este estilo colorido do jogo ainda tem muitos seguidores.



Prova as tuas habilidades em centenas de missões, derrota inimigos e cria uma equipa com os outros jogadores em sistema combo e verifica quão poderosos são os teus combo-ataques!



Torna-te hoje um participante importante em Guerra de Lodoss!