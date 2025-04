La Tale Online

La Tale é um MMO RPG bidimensional e side-scrolling que assemelha os antigos jogos de plataforma. No entanto, os detalhes são muito precisos e tudo parece mais o estilo de manga das asiáticas bandas desenhadas.





O jogo oferece um mundo enorme, cheio de várias missões. O gameplay é muito prazeroso e intuitivo, ademais as aventuras que vivenciamos atraem por muito tempo.





O sistema da criação de personagem no jogo La Tale proporciona a opçaão de escolher entre nove classes e mais do que cinquenta especializações. Todas as classes podem ser desenvolvidas graças as habilidades adicionais, objetos e talentos lendários.





Descobre mais do que 100 esferas diferentes neste mundo mágico, visita as cidades pequenas e grandes metrópoles. Sozinho ou na compania da tua guilda, faz o mundo do jogo La Tale mais bonito e seguro.