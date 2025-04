Prepara-te para uma verdadeira montanha russa com Kritika, o jogo MMO cheio da ação, que vinha até nós do extremo oriente!



Atravessa pelas hordas de inimigos, sozinho ou com amigos, luta com eles com as espadas enormes e grandes armas a longa distância com todos esses efeitos espectaculares e movimentos acrobáticos! Escolhe entre as 4 classes diferentes - o Guerreiro, Ceifeiro, Mago e Malandro - cada uma dá muito prazer ao jogar e os combos extremamente satisfatórios! Não precisas de ocupar a tua mente, porque os teus inimigos nem por um segundo vão pensar no valor da tua vida.



Modifica a tua aparência com muitas coisas interesantes que vais receber durante os combates e torna-te muito mais poderoso com o novo equipmento, consegue mais níveis e escolhe a subclasse que te fique melhor. Tudo isso totalmente gratuitamente com os gráficos vividos e a música cheia de adrenalina.



Não esperes mais, joga Kritika!