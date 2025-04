Dark Eden Origin é um jogo 2D MMORPG para multi-jogadores, criado pelo estúdio coreano Softon Entertainment, onde incorporamos o papel de uma classe dos Humanos ou dos Vampiros. O enredo tem as histórias muito importantes que nos ajudem a tornar-se o melhor vampiro ou o melhor assassino na história do jogo. Podemos notar alguma influência dos jogos clássicos como "Diablo", mas na verdade, o Dark Eden Origin tem uma abordagem totalmente inovadora no domínio dos temas post-apocalípticos sobre os jogos de multi-jogadores.



Houve uma altura em que a rainha Karasis tomou a decisão definitiva para acabar com as batalhas sem fim que estavam a destruir a Terra e pôs a guerra e os participantes a dormir com os poderes mágicos. Alguns anos mais tarde, a chuva forte trouxe algumas criaturas de volta à vida. Então, aqui é onde começamos. No lado dos Humanos, podemos usar as avançadas technologias industriais que ajudarão a derrotar os Vampiros, que não fiquem para trás com suas brilhantes habilidades mágicos.



Escolhe de que lado queres estar e customiza a tua personagem. Este jogo mostrará que não só os jogos 3D podem ser realmente fantásticos. Deixa que este jogo te supreenda com as opções fascinantes!