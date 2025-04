Todas as pessoas apaixonadas por anime devem conhecer o Bleach! Se és um grande fã da serie, tens que jogar Bleach Online. Cria a tua personagem e completa as numerosas missões para ganhar a experiência e converte-te no melhor Shinigami!



As lutas são baseadas num sistema de turnos e o gameplay em si é muito simples. Consiste em ir às várias áreas designadas e em completar as missões. A maioria das missões são batalhas e durante a tua aventura encontrarás um monte de variados inimigos e aliados que te acompanharão durante as tuas viagens e lutarão ao teu lado.



Estabelece a tua equipa com várias combinações e com os lutadores à tua frente. Reúne os items únicos das missões, que podem ser vendidos ou usados para melhorar a tua equipa atual. Em todos os níveis, serás capaz de desbloquear as novas e melhores armaduras ou armas para enfrentar os adversários cada vez más poderosos. Sê cada vez mais forte!



Não esperes mais e junta-te ao mundo de Bleach, luta com os espíritos e monstros! Sê um grande Shinigami!