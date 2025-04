Provavelmente muitos jogadores ainda se lembram do maravilhoso jogo MMORPG – Asda Story. Depois de algum tempo desde o seu lançamento, os criadores Koreanos decidiram apresentar ao público a nova sequela deste jogo - Asda Global.



As terras de Asda entraram novamente num caos, depois de que as fações da Luz e da Escuridão quebraram a trégua. Agora, tens que lutar e derrotar os inimigos para tornar-se um Royal Knight que tenta salvar o mundo da aniquilação completa. Não te preocupes, há muitas boas personagens que vão te ajudar no teu caminho e nas tuas missões. Podes também encontrar o parceiro pelo sistema especial do "soulmate system" e tornar-se ainda mais forte com o outro jogador! Tem em conta que a outra forma de ganhar os benefícios é juntar-se com a guilda.



Todos os jogadores gostam de coleccionar objetos, por isso este jogo fornecerá os especiais materiais de artesanato com o sistema de "Fishing&Digging". Queres ser único? Há milhares de combinações de cabelo, rosto ou vestuário. Destaca-te entre os outros jogadores! Escolhe uma das oito classes e melhora o teu desempenho individual no jogo!



Entra no mundo de Asda agora!