Euro Truck Simulator 2, vale a pena ou não vale comprar ?

Aqui vai a minha experiência desse jogo que eu, particularmente, jogo todos os dias.

Bom, primeiro antes de dizer se vale ou não á pena jogar, temos que seguir alguns critérios.

Fiz esse tópico na minha experiência de jogo, obviamente, que outras pessoas poderão concordar, ou ter outra opinião/experiência.

O jogo em si, é muito bom. Dentro os jogos que eu já joguei de simulação (Forza, LFS, F1) o Euro Truck é simplesmente... PERFEITO. O Gráfico do jogo é incrível, não deixando de lado a jogabilidade. Outro ponto importante a declarar, é o realismo. Além dos gráficos, o som do jogo condiz com a realidade, a física, os caminhões (todos licenciados pelas verdadeiras fabricantes de caminhões pesados), a grande (enorme para falar a verdade) variedade de mods e a estrutura do jogo. Outro ponto importante é as constantes atualizações feitas pela SCS, que além de corrigir bugs (que são poucos, quase inexistentes) sempre trás uma novidade, sempre trazendo simulação e realismo. Como nem tudo são flores, existem alguns ponto que de vez em quando, faz eu cansar um pouco de jogar, a inteligência artificial. No geral, a IA do jogo funciona bem, porém eu acho que eles poderiam modificar, digamos deixar mais ''realista'' do que já está. Seria interessante se a SCS fizesse os carros andar além do limite permitido (coisa que já acontece na realidade, inclusive na EUROPA), ultrapassar em faixa contínua, os carros baterem, etc. Além de tudo isso, o jogo tem um mod que eu defino como: O MELHOR. Estou falando do mod Multiplayer, que também é conhecido como truckersmp. O mod consiste principalmente em fazer com que os jogadores possam jogar juntos, não tirando o realismo. Para acessar o mod multiplayer, basta ter o jogo original. Em fim... No geral, o jogo é perfeito, eu sempre jogo umas 2/3 horas por dia, e, por incrível que pareça eu não consigo enjoar. Além de todos citados, tem outro critério importante. As DLC's. A variedade de DLC's que esse jogo tem, é coisa do futuro :P. . . Brincadeira, o jogo apresenta um enorme variedade de DLC's, desde expansão de mapas, até acessórios de marcas existentes (Michelin, por exemplo) a pinturas. A melhor dlc que eu já joguei, é a Scandinavia (que eu recomendo a compra junto ao jogo). É muito realista e muito detalhada. Ela libera uma grande parte do mapa, ficando mais divertida usando bi-trens e cargas especiais como a heavy cargo, que acrescenta várias cargas especiais ao jogo, super pesadas, e inclusive, escoltadores (vans que escoltam toda a viagem). Em fim, essa foi a minha ''resenha-tópico'' sobre esse jogo que eu recomendo muito a compra. É o melhor simulador de camiões que eu já joguei na minha vida toda. Um ponto ruim a declarar, é a quantidade de DLC's. Isso por um lado é bom, mostrando o trabalho da equipe em querer melhorar o jogo, mas por outro lado, o jogador deve desembolsar uma grana a mais para poder se divertir mais.