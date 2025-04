Emergency!

Gra dzięki swojej oryginalności posiadała wielkie branie na rynku gier i należy podkreślić, że posiadała polską wersję językową.

Gra zawiera 30 misji od wypadku samochodowego przez mistrzostwa piłki nożnej aż po tornad

o

i awarie reaktora czy płonący liniowiec!

Mamy do dyspozycji mnóstwo pojazdów, które aby wyjechać do akcji muszą zostać opłacone naszym skromnym budżetem.

Rozgrywka jest bardzo dynamiczna i podczas napiętrzających się wydarzeń łatwo się pomylić i ujrzeć wymowne

.

Możemy kierować trzema grupami ratowników:

Policją

Strażą pożarną

Pogotowiem ratunkowym

Osobiście jako wielki fan gier tego typu polecam odkopać tę grę z internetu i poszukać windowsa 95 lub 98. Fatyga jest warta zachodu ponieważ mimo grafiki 600X800 pikseli z grafiką uwcześnie kiepską posiada bardzo wciągające misje, które pokazują jak trudno jest podejmować szybko decyzje na miejscu katastrowy. Misje są oryginalne ze względu na kreatywne projekty deweloperów. Każda misja posiada wprowadzenie przy pomocy filmu zrealizowanego przy pomocy studia

Naprawdę mimo takiego wieku ta gra jest wyśmienita i ręczę, że dla rawdziwego grcza nie będzie pszeszkadzać grafika itylko co zagra to się wciągnie dla nieogarniętych jest to gra na PC.