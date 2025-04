World of Tanks vs War Thunder

Niszczyciele czołgów

Czołgi ciężkie

Czołgi średnie

Czołgi lekkie

Działa samobieżne

Reszta pojazdów może jeździć z pojazdami 2 tiery wyższymi ( niektóre pojazdy premium np. T26E4 SuperPershing mogą jeździć 1 tier wyżej, lub tak jak valentine 2 na tych samych tierach).

Czołgi lekkie mogą jeździć z maszynami 3 tiery wyższymi

dobry system ulepszania czołgów

dobra społeczność

przyjemny mechanizm gry

Grafika

Waga na dysku

Niszczyciele czołgów

Czołgi ciężkie

Czołgi średnie

Czołgi lekkie

Działa samobieżne

Lepsza grafika

mniej miejsca na dysku

tryb samolotów

mniej rozwinięte linie czołgów

mniej nacji

mniejsza popularność

Chciałbyś zagrać w grę o bitwach czołgów z 1 i 2 wojny światowej i nie wiesz którą grę wybrać World of Tanks czy War Thunder.W tym artykule postaram ci przedstawić wady i zalety obu tych gier, i wyrazić swoją obiektywną opinię.Miłego czytania.World of Tanks to gra wydana 12 sierpnia 2010 roku, przez Białoruskie studio Wargaming, "WoT" zajmuje około 16 gb na dysku.W grze mamy do dyspozycji ponad 300 maszyn są one podzielone na kategorię:W grze wszystkie pojazdy podzielone są na tiery przez co są przydzielane do bitew w których każdy ma szansę coś zrobić tak wygląda przydzielanie do bitew:Zalety:Wady:War Thunder to symulator walk czołgów oraz samolotów wydany 1 listopada 2012 roku przez Rosyjskie studio Gaijin Entertainment.Gra zajmuje około 11 gb miejsca, mimo że ma jeszcze tryb walk lotniczych co daje jej przewagę nad WoT'em.W grze mamy również około 300 czołgów. War Thunder ma zupełnie inny system walki od WoT'a w War Thunde'rze możemy zginąć od 1 celnego strzału przeciwnego czołgu gdy w WoT prawie nigdy nie kończy się na 1 strzale, War Thunder jest po prostu bardziej realistyczny jeżeli chodzi o system walki.W WT podobnie mamy 5 typów maszyn naziemnychLecz nie ma tam podziału na tiery lecz na ery a jest ich narazie 5.Zalety:Wady:Według mnie do grania w czołgi lepsza jest gra World of Tanks, ponieważ dla mnie WoT daje więcej zabawy z gry, zniszczenia czołgu, wygrania bitwy itp.Lecz gdy chcecie grać głównie samolotami a czołgi traktujecie jako dodatek, poważnie zastanowił bym się nad wyborem WT, lecz o tym musicie już zadecydować sami.Oto wymagania obu gier:War Thunder:Core 2 Duo 2.4 GHz, 4 GB RAM, karta grafiki 1 GB (GeForce 460 lub lepsza), 11 GB HDD, Windows XP/Vista/7/8.World of Tanks :Core 2 Duo 3 GHz, 2 GB RAM, karta grafiki 512 MB RAM (GeForce 9800 lub lepsza), 16 GB HDD, Windows XP/Vista/7.screen z Wot'ascreen z War Thunder'a